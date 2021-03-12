"Türkiye, 'arı zehri'nde dünya lideri olacak potansiyele sahip"

Toplam kovan sayısı ve bal üretimi bakımından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, arıcılığı için yeni bir farkındalık çalışması olarak görülen “Arı Zehri Paneli” Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Güvenilir Ürün Platformu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve BEE’O Propolis’in katkılarıyla online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın, açılış konuşmasını DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun gerçekleştirdiği ilk panelde söz alan BEE’O Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı zehri ile ilgili dünyadaki pazar ve üretim miktarı konusunda henüz yeterli istatistik olmadığını söyledi.

Yurt dışında "tablet", "serum", "dudak balmı", "tonik", "maske", "nemlendirici krem", "ağrı kesici vücut merhemi" gibi yüksek fiyatlı arı zehri içerikli ürünler hakkında bilgi veren Samancı, Türkiye’nin 'arı zehri'nde çok yüksek bir potansiyeli olduğunu ve bu alanda dünya lideri olabileceğini, bunun için öncelikle bir standardın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut ise, arı zehrinde çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu ve arı zehrinin doğru hasat edilmesiyle kaliteli ürünler elde edilebileceğine dikkat çekti. Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün Arı Ürünleri Üretimini Yaygınlaştırma Projesi'nden bahseden Bulut, arı zehri üretim talimatnamesi oluşturarak arı zehri çalışmalarını hayata geçirdikleri bilgisini de paylaştı.

"Üretime, üniversitelerin Ar-Ge merkezleri üzerinden gitmeliyiz"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin de, “Üretimi nasıl arttırabiliriz? Onun derdindeyiz. Üretime üniversitelerin Ar-Ge Merkezleri üzerinden gitmeliyiz. Üreticiye de hakkını vermeliyiz. Sayın Bakandan üretim tebliğinin oluşturulacağı müjdesini de aldık.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı Uzman Ecz. Handan Öztunca ise, “Sağlık Bakanlığı’nda Bal Arısı Zehri ile İlgili Son Gelişmeler” konulu sunumunda üretimden sonraki aşamanın kendi sorumluluklarında olduğunu ifade etti. Öztünca, konuyla ilgili ruhsatlandırma mevzuatı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.