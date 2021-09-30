Türkiye armatür sektörü, GTİP kodlarını tek çatı altında topluyor

Armatür sektörünün çatı kuruluşu ARMATÜR Derneği, sektör sorunlarının çözümü için temaslarına devam ediyor. Son olarak dernek, batarya ve musluk üreticileriyle bir araya geldi. KDV, tevkifat gibi sorunlar ve TİM bünyesinde GTİP kodlarının bir çatı altında toplanması gibi konuların konuşulduğu toplantıya Kale, Eczacıbaşı gibi birçok sektör paydaşı katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörün diğer STK’larda aktif rol almasıyla sorunlarını çözebileceğini söyledi.

ARMATÜR Derneği olarak özellikle KDV ve tevkifat konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Turhan, “Önümüzdeki dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında sektörümüzün GTİP kodlarını bir çatı altına toplamak ve STK’larda yer alarak sektörümüz adına destek alabilmek, armatür sektör kurullarının oluşturulması ve yönetim kurullarında yer ve görev almak için girişimlerimiz olacak. ARMATÜR Derneği çatısı altında toplanan sektörümüz, diğer STK’larda aktif rol almasıyla sorunlarını el birliği ile çözebilecek. İlgili Bakanlıklarda, öncelikli sektör olarak yer almalıyız.” dedi.

Sanal ticaret heyet organizasyonları sürecek

Dünya genelinde sektörün 100 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğuna dikkat çeken Gökhan Turhan, “Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya ve Çin geliyor. Bizlerin hem ithalat açığı verdiğimiz ancak ihracat potansiyelimizin de çok yüksek olduğu ülkeler bunlar. Alacağımız çok yol ve fethedeceğimiz büyük ihracat pazarları önümüzde bizleri bekliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Sanal ticaret heyetlere devam edeceklerini de söyleyen Turhan, şunları kaydetti: “Uluslararası fuarların yapılamadığı ya da çok zor koşullarda gerçekleştiği bu dönemde, 3. Sanal Ticaret Heyetimizi İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile ortak çalışmamızla dünya armatür sektörünün yüzde 39’una sahip Avrupa’da, İtalya ve İspanya’ya yönelik gerçekleştireceğiz. Bu Sanal Ticaret Heyetimize katılımlarınızı bekliyoruz.”