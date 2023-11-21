Türkiye, Avrupa’nın 13'te biri kadar ton balığı tüketiyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, ton balığı konserve tüketimi ise kişi başı 280 gram seviyesinde iken, AB ülkelerinde 3,5 kilo seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olması avantajı ile balık üretiminde AB ülkeleri arasında birinci sırada yer almasına rağmen, tüketimde ise son sıralarda yer alıyor.

Geçen yıl su ürünleri üretimi 849 bin 808 ton olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 39,4’ü denizlerde ve iç sularda avlanırken, yüzde 60,6'sı ise yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Dünyada kişi başı balık tüketimi ortalama 16 kilo ve AB’de 22 kilo yer alırken, ülkemizde tüketim yaklaşık 8 kilo olarak yer alıyor. Türkiye su ürünleri konservesi tüketiminde de oldukça geride bulunuyor.

Türkiye’de sektörün halen gelişme aşamasında olduğunu vurgulayan Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi ve Önen Gıda Genel Müdürü Ayşe Önen Özoğuz, ‘’Ülkemizde yıllık ton balığı konserve tüketimi kişi başına 280 gram seviyesinde iken, AB ülkelerinde 3,5 kilo, ABD’de 2 kilo, Ortadoğu ülkelerinde ise 1 kilo seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin bu pazarda gelişim gösteriyor’’ dedi.

‘’Balık, dünyada 2,5 milyar insanın protein kaynağı’’

Türkiye’nin ilk konserve ton balığı üreticisi olduklarını ifade eden Özoğuz, 39 yıldır Hint ve Atlantik okyanusundan seçtikleri ton balıklarını tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Farklı kategorilere yaptıkları yatırımlarla birlikte ihracatta hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını bildiren Özoğuz, ‘’Bir yandan da sürdürülebilirliği odağına alarak, her yıl 21 Kasım’da sağlıklı su ekosistemlerinin önemini vurgulamak, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek için Dünya Balıkçılık Günü’nü kutluyoruz.

Deniz ve okyanusların doğal mucizesi balık, dünya çapındaki yaklaşık 2,5 milyar insan için temel protein kaynağı. Bu değerli besini tüketirken, okyanuslara sahip çıkmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek oldukça önemli. Biz de çevresel hedeflerimizde öncelikli olarak sürdürülebilir balıkçılığı destekliyoruz.

Firma olarak 2013’ten bu yana Friend of the Sea’nin de (FOS) sertifikasına sahibiz. Ayrıca ürünlerimizde kullanılan ton balıklarının yakalanırken hiçbir yunusa zarar verilmediğini gösteren Dolphin Safe sertifikamız da bulunuyor” diye konuştu.

İki yılda 50 milyon dolar yatırım yapacak

Yakın zamanda ürün portföylerini geliştirmek ve ihracat pazarlarını genişletmek amacıyla Ar-Ge, inovasyon ve yeni üretim hatlarına 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını kaydeden Özoğuz, Enez ve Ezine’de faaliyete geçecek iki fabrikaları için de iki yılda 50 milyon dolar yatırım öngördüklerini açıkladı.

Dün yanın en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olma hedefiyle Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Özoğuz, ‘’Bu sayede ürün gamımız her geçen gün genişleterek ton balığı, sandviç, hazır yemek, yemeye hazır paketli suşi, dondurulmuş ve soğuk deniz ürünleri ile kedi ve köpek maması üretimi olmak üzere farklı kategorilerde faaliyet gösterirken, restoran alanında da hizmet veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla 38 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Özoğuz, gıda ihracatında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak pek çok ülkede ve pazarda kendi markalarıyla yer aldıklarını duyurdu. İhracatta markalı ürünlerla pazar payı almayı önceliklendirdiklerini ileten Özoğuz, ‘’Pek çok ülkede ve pazarda kendi markalarımızla yer alıyoruz.

Hazırladığımız ürünlerimizle Türkiye’de de sofralarda balığa daha fazla yer açılmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de yatırımlarımızı balık ve deniz ürünlerindeki uzmanlığımızı, yenilikçi ürünlerle farklı kategorilere taşımak ve mevcut ürünlerimizi iyileştirmek için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

İhracat ilk 10 ayda yüzde 6 arttı

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı bu yılın ilk ayında yüzde 6’lık artışla 1 milyar 321 milyon dolardan 1 milyar 404 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri ihracatında levrek 435 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, çipura ihracatından ise 353 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Son yıllarda yıldızı ihracatı artan Türk somonu ise yüzde 9’luk artışla 289 milyon dolardan 315 milyon dolara yükseldi. Alabalık ihracatı da yüzde 9’luk artış ile 88 milyon dolardan 96 milyon dolara çıktı. Orkinos ihracatı ise yüzde 43’lük artışla 28 milyon dolardan 40 milyon dolara yükseldi.