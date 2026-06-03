Türkiye, bisiklet devleri arasına girdi: Satışta 6'ncı, üretimde 4'üncü sırada

Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliği (WBIA) ve Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'de son yıllarda bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Akgül, 2025 yılında yayımlanan Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) raporuna göre Türkiye'nin toplam bisiklet ve elektrikli bisiklet satışlarında Avrupa'nın 6'ncı büyük pazarı konumuna yükseldiğini belirtti.

Türkiye'nin yalnızca satışta değil üretimde de Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu vurgulayan Akgül, ülkenin yaklaşık 1,38 milyon adetlik yıllık üretimle Avrupa'nın 4'üncü büyük bisiklet üreticisi olduğunu ifade etti.

Üretim güçlü, kullanımda gelişim alanı var

Türkiye'nin üretim kapasitesinin oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu dile getiren Akgül, buna karşın bisiklet kullanım oranlarının üretim gücüyle aynı seviyede olmadığını söyledi.

Akgül, "Üretim gücümüzle kullanım yaygınlığımız arasında ciddi bir fark bulunuyor. Güvenli ve kesintisiz bisiklet yollarının artırılması ve teşviklerin güçlendirilmesiyle bu farkın kapatılması mümkün" dedi.

Elektrikli bisikletlere ilgi hızla artıyor

Elektrikli bisikletlerin özellikle pandemi sonrası dönemde büyük ilgi gördüğünü belirten Akgül, bu araçların şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif haline geldiğini kaydetti.

Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, motorlu taşıt maliyetleri, otopark ücretleri ve trafik yoğunluğunun vatandaşları alternatif ulaşım araçlarına yönlendirdiğini ifade eden Akgül, elektrikli bisikletlerin bu noktada öne çıktığını söyledi.

Ancak güvenli bisiklet altyapısının yetersizliğinin ve bazı ürünlerde yapılan hız artırıcı modifikasyonların risk oluşturduğunu belirten Akgül, güvenlik standartlarının önemine dikkat çekti.

İhracatta Avrupa pazarı öne çıkıyor

Türkiye'nin bisiklet ihracatında en büyük pazarının Avrupa olduğunu belirten Akgül, başta Almanya olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve İskandinav ülkelerine önemli miktarda ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Elektrikli bisiklet segmentinde de hem ihracat hem de iç talep tarafında güçlü bir büyüme yaşandığını ifade eden Akgül, sektörün önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesini beklediklerini kaydetti.

Bisiklet kullanımı enerji ithalatını azaltabilir

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 65 milyar dolarlık enerji ithalatı yaptığını hatırlatan Akgül, kent içi ulaşımda bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının artırılmasının enerji bağımlılığını azaltabilecek düşük maliyetli çözümlerden biri olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanımının yalnızca bireysel bir tercih olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Akgül, yerli üretim ekosisteminin büyümesi, servis ve bakım hizmetlerinde istihdamın artması ve bisiklet turizminin gelişmesiyle ekonomiye önemli katkılar sağlanabileceğini ifade etti.

Trafikte yüzde 45'e varan rahatlama sağlayabilir

Akgül, büyükşehirlerde yapılan yolculukların yaklaşık yüzde 30'unun 5 kilometrenin altında olduğuna dikkat çekerek, bu kısa mesafelerin önemli bölümünün elektrikli bisikletlerle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Avrupa'daki uygulamaların yoğun trafik koridorlarında araç trafiğini yüzde 40 ila 45 oranında azaltabildiğini belirten Akgül, Türkiye Bisiklet Yolu Ağı Master Planı'nın hayata geçirilmesiyle benzer sonuçların elde edilebileceğini kaydetti.

Belediyelerin ve kamu kurumlarının bisiklet kullanımını teşvik eden uygulamaları artırmasının önemine işaret eden Akgül, mevcut çalışmaların ulusal ölçekte koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.