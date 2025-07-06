Türkiye, çikolata ihracatında 2 milyar dolara göz kırpıyor

2025’in ilk yarısında 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çikolatacılar, Avrupa’dan Amerika’ya rekor artışlar yakaladı. ABD, Almanya ve İngiltere’de üç haneli artışlar kaydedildi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre; sektör, yüksek hammadde maliyetlerine rağmen güçlü bir performans sergiledi. 2024 yılında 1 milyar 258 milyon dolar olan yıllık ihracatın, bu ivmeyle 2025 yılı sonunda 2 milyar doları aşması hedefleniyor.

ABD’ye yapılan ihracat yüzde 296 artışla 71,5 milyon dolara çıkarken, İngiltere’ye ihracat yüzde 628 artışla 27,8 milyon dolara yükseldi. Fransa’ya ise yüzde 1139’luk sıçrama ile 9,8 milyon dolarlık çikolata satışı gerçekleştirildi.