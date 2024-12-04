“Türkiye çöp değil hammadde ithal ediyor”

Greenpeace örgütünün servis ettiği “Çöp ithalatında rekor kırdık” haberinin ka­muoyunu yanıltmayı hedefle­diğini kaydeden Gençer, “Adı geçen uluslararası örgütün çöp olarak adlandırdığı mal­zeme, yurt içinde kaynağında ayrıştırılması gereken atık­ların oranı yetersiz olduğu için ithal edilmek durumun­da kalınan hammaddedir. Bu malzemeleri ‘gizli saklı ithal edilen çöp’ algısı yaratılarak yansıtmak iyi niyetle bağdaş­mamaktadır” dedi.

Şener Gençer şu değerlen­dirmeyi yaptı: “Yerel yöne­timlerimiz yasal mevzuatla kendilerine verilen bu göre­vi maalesef yeteri kadar yeri­ne getirememekteler. İçindeki suyu içtikten sonra çöpe attı­ğımız her pet şişenin ya da bir plastik atığın, gerçekte sıfır maliyetli bir hammadde oldu­ğunu bilmiyoruz. Kaynağında ayrıştırdığımız tüm atıkları­mız, Türk ekonomisi için paha biçilemez değerdedir. Atıkları­mızı kaynağında ne kadar faz­la ayrıştırırsak, ülkemizin o ka­dar daha az plastik atık ithalatı yapacağını toplumsal bilinci­mize kaydetmeliyiz.”