Türkiye ‘dekor kağıt’ta ihracatçı ülke olacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Kağıt İzmir ili, Tor­balı ilçesinde toplam­da 941 bin metrekarelik alanda yıllık 130 bin ton kapasite­li “Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Pro­jesi” gerçekleştirmeyi planlıyor.

ÇED raporunda belirtilen yakla­şık 3.5 milyar TL yatırımı ile Tür­kiye’de üretimi olmayan ve yüzde 100 ithal edilen MDF, mobilya, in­şaat ve laminant parke endüstrisi­nin en büyük ihtiyacı olan baz de­kor kağıt üretimini gerçekleştir­meyi hedefliyor. Genel Müdür C. Tunç Efe yatırımın işletmeye alın­ması ile birlikte Türkiye’nin dekor kağıt talebinin yüzde 100’ünü ithal kağıt ile karşılayan ithalatçı ülke olmaktan çıkıp ihracatçı ülke ko­numuna geçmesini hedefledikle­rini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl içinde işletmeye alınacak

Mülkiyeti Konya Kağıt A.Ş’de bulunan ve yatırımı değerlendiren Genel Müdür C. Tunç Efe, resmi işlem ve izinlerinin tamamlanma­sının ardından tesisin yaklaşık 3 yıl içerisinde işletmeye alınaca­ğını söyledi. Efe, “Planlanan yatı­rım ile Türkiye’de üretimi olma­yan, yüzde 100 ithal edilen MDF, mobilya, inşaat ve laminant par­ke endüstrisinin ihtiyacı olan baz dekor kağıt üretimi hedefleniyor.

Yatırımın resmi işlem ve izinlerin tamamlanması sonrası yaklaşık 3 yıl içerisinde işletmeye alınması ile birlikte ülkemiz dekor kağıt ta­lebinin yüzde 100’nü ithal kağıt ile karşılayan bir ülke olmaktan çıkıp ihracatçı konuma geçmiş olacak. Bu yatırım ile MDF, mobilya, inşa­at ve laminant parke sektöründe Türkiye’nin uluslararası ticaret­te mukayeseli üstünlük kurduğu ve rekabet avantajı olan bu sektöre pozitif yönde ciddi katkıda bulu­nacak. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusun­da; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, dö­viz kazandırıcı hizmet geliri sağla­yacak” şeklinde konuştu.

Tarım arazisi değil sanayi bölgesi

Yatırımın yapılacağı arazinin ta­rım arazisi olmadığına dikkat çe­ken C. Tunç Efe, “Mülkiyeti ken­dimize ait olan yatırım planlanan arazimizde 1985 yılında kurulan ve uzun yıllar çalışan şu an atıl bu­lunan bir sanayi bölgesidir. Bu alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığı 1/100000’lik Çevre Düzeni Planında sanayi alanıdır. Bir alanın tarım ve orman arazisi olup olmadığı Türkiye Cumhuri­yeti yasaları gereği çok sıkı ince­lenip takip edilmektedir. Bu konu ile ilgili en yetkili kurum T.C. Ta­rım ve Orman Bakanlığı’dır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arazi­mizde yapmış olduğu keşif ve labo­ratuvar çalışmaları sonucu, kuru özel ürün tarım arazisi (KOT) ola­rak sınıflandırılmış, tarımsal kul­lanım bütünlüğü içerisinde yer al­madığı belirtilmiştir. Bu çerçeve­de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Makamı’nın 03.05.2024 tarih ve E-12375150 sayılı Olur’u ile alın­mış olan “Tarım Dışı Kullanım İz­ni” verilmiştir. Dolayısıyla yatırım yapılacak arazimizin Tarım ve Or­man ile ilgili şüphelerin ortadan kalktığı ve bölgede de saha gezisi yapmanız halinde etrafının sanayi alanları ile çevrili olduğunu tespit edebilirsiniz” dedi.

Dekor kağıt yatırımlarının yüz­de 100 ithalatla karşılanan, ithal ikamesi yaratacak bir yatırım ol­duğunu özellikle belirten C. Tunç Efe, “T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı’mızın yapmış olduğu geniş

çaplı araştırma ve çalışmalar so­nucunda bu yatırımın ülkemiz için kamu yararı sağlayacağına yöne­lik 05.09.2023 tarih E-37419779- 020-4922602 /35 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmıştır. Bu karar ile yatırımın ülke ekonomi­sine önemli katkı sağlayacağı or­tada olup, Türkiye’nin sürdürüle­bilir kalkınma hedefleri doğrul­tusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yara­tan, döviz kazandırıcı hizmet geli­ri sağlamayı hedefliyoruz” açıkla­masını yaptı.

“Tesis, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak”

Yıllık 130 bin ton baz dekor ka­ğıt üretimi hedeflenen tesisin Tor­balı bölgesi su kaynaklarını olum­suz etkileyeceği yönündeki eleşti­rilere cevap veren Efe, “Yatırımın düşünüldüğü arazide 1985 yılın­da kurulan uzun yıllar işletilen ve şu an atıl olan sanayi üretim tesi­si mevcut olup, bu tesiste kulla­nıma yönelik tahsis edilen 3 adet su kuyusu yer almaktadır.

Dün­ya genelinde sanayi üretiminin artması ile endüstriyel su tüke­timinin çok arttığı yönünde yan­lış bir kaygı vardır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılın­da yapmış olduğu ‘‘Değişen İkli­me Uyum Çerçevesinde Su Ve­rimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’’ çalışmasında yer alan bil­gilere göre; Ülkemizin toplam su tüketiminin yüzde 12”si içme ve kullanma suyunda yüzde 11’i en­düstriyel su kullanımında, yüzde 77”si ise tarımsal sulamada kulla­nılmaktadır. Görüldüğü üzere su tüketiminde en büyük oran yüzde 77 (45,05 milyar m3) ile tarımsal sulamadadır.

Yine aynı çalışma­dan değerlendirme yapacak olur­sak öncelikle tarımsal sulamayı mercek altına alıp değerlendir­memiz gerekmektedir. Endüstri­yel su kullanımı yüzde 11 olup bu­nun alt kırılımları incelendiğinde, gıda ürünlerinin imalatındaki su kullanımı yüzde 22, tekstil sektö­rü su kullanımı yüzde 18 iken ka­ğıt-karton üretimine yansıyan kıs­mı ise yüzde 3’ün altındadır. Bu ra­kamlardan görüldüğü üzere kağıt sanayinin su kullanım oranı ta­rım ve diğer sanayi kollarına gö­re çok az olduğu gerçeği göz ardı edilemez. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tahsis edi­len ve yeni açılan 3 adet kuyulara ait debiler planlanan miktarların üzerinde çıkmıştır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yeraltı Su­larının Kirlenmeye ve Bozulma­ya Karşı Korunması Hakkında Yö­netmeliğinde, çevresinde yer alan kuyuların içme suyu kuyuları ve yeraltı suyu koruma alanlarına en az 50 metre mesafede olması ge­rekmektedir. Buna istinaden yatı­rım arazimizde şirketimize tahsis edilen yeni ve eski açılmış kuyular 500 ile 1200 m mesafede olup, ya­pılan pompa ve düşüm testlerin­de olumsuz hiçbir etkisi olmadı­ğı ispatlanmıştır.

Hatta İZSU’ya ait içme suyu kuyusunu, günlük su tüketim miktarı yüksek, bizim kuyularımızdan daha yakın me­safede olan işletmelerin kuyuları su rezervini etkilemezken, 500 ile 1200 m mesafedeki kuyuların et­kilemeyeceği aşikardır. Bu doğrul­tuda projemizde su ihtiyacı yakla­şık 3.151,52 m3/gün olacak, proses içerisinde kullanılacak yaklaşık 3.151,52 m3/gün suyun büyük kıs­mının (2.280 m3/gün) kapalı dev­re çalışan arıtma tesisinden ge­ri devir ile dekor kağıt üretimine tekrardan kazandırılarak tesisin işletme aşamasında kullanacağı tüm su ihtiyacı yaklaşık 1.095,72 m3/gün olacaktır.

Bu prosesle ça­lışacak projemiz yaklaşık yüzde 80 yüksek teknoloji ile ileri arıtma ile su tüketimini azaltarak, yeraltı su­larının korunması ve bilinçli tü­ketim planıyla dünyada yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele sü­reçlerine olumlu alanda katkı sağ­layacaktır. Dekor kağıdı yatırımı­nın Konya Kağıt San. ve Tic A.Ş. olarak “Global Vizyonda Düşün, Türkiye’ye Değer Kat, Dünyada İz Bırak’’ mottomuzla gelecek nesil­lere ve dünyamıza olan yükümlü­lüklerimizi yerine getirmeye de­vam edeceğiz” dedi.

Konya Kağıt, 21 şirket ve 32 tesisle hizmet veren Bera Holding’in kuruluşlarından…

36 yıllık deneyim, bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., Konya ve İstanbul Güneşli tesislerinde yarısı kapalı olmak üzere toplam 105 bin m2‘lik alanda 1989 yılından beri hizmet veriyor. 1998 yılından bu yana İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 27 yıldır yer alan Konya Kağıt A.Ş., yaklaşık 400 çalışanı ile sektöre sürekli değer yaratmaya devam etmektedir. Konya Kağıt A.Ş.’nin Konya’da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretimi İstanbul’da Güneşli tesislerinde karton ambalaj üretim tesisi olmak üzere 4 ana üretim ünitesi bulunuyor.

Konya Kağıt A.Ş’nin 26 Kasım 2021 tarihinde BİST İstanbul’da, hisselerinin yüzde 20’si kote edilmiş olup KONKA Kodu ile işlem görüyor. Konya Kağıt A.Ş. Bera Holding A.Ş. İştiraki olup Bera Holding 23 Kasım 2012 tarihinde BİST İstanbul’da yüzde 100 hissesi halka açık olup Bera koduyla işlem görmektedir. Bera Holding A.Ş. hali hazırda 21 şirket, 32 tesis 3839 direkt çalışanı ile Türkiye ekonomisine önemli katkı vermektedir. Konya Kağıt A.Ş. Bera Holding A.Ş. iştirakidir.