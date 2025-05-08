Türkiye ‘dekor kağıt’ta ihracatçı ülke olacak
Konya Kağıt’ın İzmir Torbalı’ya yapacağı dekor kağıt yatırımıyla MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke endüstrisinin ihtiyacı olan baz kağıt üretimi hedefleniyor. Genel Müdür Cemalettin Tunç Efe, yapacakları yatırımla Türkiye’nin bu alanda ithalatçı ülke olmaktan ihracatçı konuma geçmesini hedeflediklerini söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Kağıt İzmir ili, Torbalı ilçesinde toplamda 941 bin metrekarelik alanda yıllık 130 bin ton kapasiteli “Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi” gerçekleştirmeyi planlıyor.
ÇED raporunda belirtilen yaklaşık 3.5 milyar TL yatırımı ile Türkiye’de üretimi olmayan ve yüzde 100 ithal edilen MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan baz dekor kağıt üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Genel Müdür C. Tunç Efe yatırımın işletmeye alınması ile birlikte Türkiye’nin dekor kağıt talebinin yüzde 100’ünü ithal kağıt ile karşılayan ithalatçı ülke olmaktan çıkıp ihracatçı ülke konumuna geçmesini hedeflediklerini söyledi.
Yaklaşık 3 yıl içinde işletmeye alınacak
Mülkiyeti Konya Kağıt A.Ş’de bulunan ve yatırımı değerlendiren Genel Müdür C. Tunç Efe, resmi işlem ve izinlerinin tamamlanmasının ardından tesisin yaklaşık 3 yıl içerisinde işletmeye alınacağını söyledi. Efe, “Planlanan yatırım ile Türkiye’de üretimi olmayan, yüzde 100 ithal edilen MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke endüstrisinin ihtiyacı olan baz dekor kağıt üretimi hedefleniyor.
Yatırımın resmi işlem ve izinlerin tamamlanması sonrası yaklaşık 3 yıl içerisinde işletmeye alınması ile birlikte ülkemiz dekor kağıt talebinin yüzde 100’nü ithal kağıt ile karşılayan bir ülke olmaktan çıkıp ihracatçı konuma geçmiş olacak. Bu yatırım ile MDF, mobilya, inşaat ve laminant parke sektöründe Türkiye’nin uluslararası ticarette mukayeseli üstünlük kurduğu ve rekabet avantajı olan bu sektöre pozitif yönde ciddi katkıda bulunacak. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlayacak” şeklinde konuştu.
Tarım arazisi değil sanayi bölgesi
Yatırımın yapılacağı arazinin tarım arazisi olmadığına dikkat çeken C. Tunç Efe, “Mülkiyeti kendimize ait olan yatırım planlanan arazimizde 1985 yılında kurulan ve uzun yıllar çalışan şu an atıl bulunan bir sanayi bölgesidir. Bu alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1/100000’lik Çevre Düzeni Planında sanayi alanıdır. Bir alanın tarım ve orman arazisi olup olmadığı Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği çok sıkı incelenip takip edilmektedir. Bu konu ile ilgili en yetkili kurum T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arazimizde yapmış olduğu keşif ve laboratuvar çalışmaları sonucu, kuru özel ürün tarım arazisi (KOT) olarak sınıflandırılmış, tarımsal kullanım bütünlüğü içerisinde yer almadığı belirtilmiştir. Bu çerçevede T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Makamı’nın 03.05.2024 tarih ve E-12375150 sayılı Olur’u ile alınmış olan “Tarım Dışı Kullanım İzni” verilmiştir. Dolayısıyla yatırım yapılacak arazimizin Tarım ve Orman ile ilgili şüphelerin ortadan kalktığı ve bölgede de saha gezisi yapmanız halinde etrafının sanayi alanları ile çevrili olduğunu tespit edebilirsiniz” dedi.
Dekor kağıt yatırımlarının yüzde 100 ithalatla karşılanan, ithal ikamesi yaratacak bir yatırım olduğunu özellikle belirten C. Tunç Efe, “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın yapmış olduğu geniş
çaplı araştırma ve çalışmalar sonucunda bu yatırımın ülkemiz için kamu yararı sağlayacağına yönelik 05.09.2023 tarih E-37419779- 020-4922602 /35 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmıştır. Bu karar ile yatırımın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağı ortada olup, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
“Tesis, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak”
Yıllık 130 bin ton baz dekor kağıt üretimi hedeflenen tesisin Torbalı bölgesi su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği yönündeki eleştirilere cevap veren Efe, “Yatırımın düşünüldüğü arazide 1985 yılında kurulan uzun yıllar işletilen ve şu an atıl olan sanayi üretim tesisi mevcut olup, bu tesiste kullanıma yönelik tahsis edilen 3 adet su kuyusu yer almaktadır.
Dünya genelinde sanayi üretiminin artması ile endüstriyel su tüketiminin çok arttığı yönünde yanlış bir kaygı vardır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılında yapmış olduğu ‘‘Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’’ çalışmasında yer alan bilgilere göre; Ülkemizin toplam su tüketiminin yüzde 12”si içme ve kullanma suyunda yüzde 11’i endüstriyel su kullanımında, yüzde 77”si ise tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere su tüketiminde en büyük oran yüzde 77 (45,05 milyar m3) ile tarımsal sulamadadır.
Yine aynı çalışmadan değerlendirme yapacak olursak öncelikle tarımsal sulamayı mercek altına alıp değerlendirmemiz gerekmektedir. Endüstriyel su kullanımı yüzde 11 olup bunun alt kırılımları incelendiğinde, gıda ürünlerinin imalatındaki su kullanımı yüzde 22, tekstil sektörü su kullanımı yüzde 18 iken kağıt-karton üretimine yansıyan kısmı ise yüzde 3’ün altındadır. Bu rakamlardan görüldüğü üzere kağıt sanayinin su kullanım oranı tarım ve diğer sanayi kollarına göre çok az olduğu gerçeği göz ardı edilemez. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tahsis edilen ve yeni açılan 3 adet kuyulara ait debiler planlanan miktarların üzerinde çıkmıştır.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğinde, çevresinde yer alan kuyuların içme suyu kuyuları ve yeraltı suyu koruma alanlarına en az 50 metre mesafede olması gerekmektedir. Buna istinaden yatırım arazimizde şirketimize tahsis edilen yeni ve eski açılmış kuyular 500 ile 1200 m mesafede olup, yapılan pompa ve düşüm testlerinde olumsuz hiçbir etkisi olmadığı ispatlanmıştır.
Hatta İZSU’ya ait içme suyu kuyusunu, günlük su tüketim miktarı yüksek, bizim kuyularımızdan daha yakın mesafede olan işletmelerin kuyuları su rezervini etkilemezken, 500 ile 1200 m mesafedeki kuyuların etkilemeyeceği aşikardır. Bu doğrultuda projemizde su ihtiyacı yaklaşık 3.151,52 m3/gün olacak, proses içerisinde kullanılacak yaklaşık 3.151,52 m3/gün suyun büyük kısmının (2.280 m3/gün) kapalı devre çalışan arıtma tesisinden geri devir ile dekor kağıt üretimine tekrardan kazandırılarak tesisin işletme aşamasında kullanacağı tüm su ihtiyacı yaklaşık 1.095,72 m3/gün olacaktır.
Bu prosesle çalışacak projemiz yaklaşık yüzde 80 yüksek teknoloji ile ileri arıtma ile su tüketimini azaltarak, yeraltı sularının korunması ve bilinçli tüketim planıyla dünyada yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine olumlu alanda katkı sağlayacaktır. Dekor kağıdı yatırımının Konya Kağıt San. ve Tic A.Ş. olarak “Global Vizyonda Düşün, Türkiye’ye Değer Kat, Dünyada İz Bırak’’ mottomuzla gelecek nesillere ve dünyamıza olan yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Konya Kağıt, 21 şirket ve 32 tesisle hizmet veren Bera Holding’in kuruluşlarından…
36 yıllık deneyim, bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt A.Ş., Konya ve İstanbul Güneşli tesislerinde yarısı kapalı olmak üzere toplam 105 bin m2‘lik alanda 1989 yılından beri hizmet veriyor. 1998 yılından bu yana İSO (İstanbul Sanayi Odası) ilk 500 ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında 27 yıldır yer alan Konya Kağıt A.Ş., yaklaşık 400 çalışanı ile sektöre sürekli değer yaratmaya devam etmektedir. Konya Kağıt A.Ş.’nin Konya’da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretimi İstanbul’da Güneşli tesislerinde karton ambalaj üretim tesisi olmak üzere 4 ana üretim ünitesi bulunuyor.
Konya Kağıt A.Ş’nin 26 Kasım 2021 tarihinde BİST İstanbul’da, hisselerinin yüzde 20’si kote edilmiş olup KONKA Kodu ile işlem görüyor. Konya Kağıt A.Ş. Bera Holding A.Ş. İştiraki olup Bera Holding 23 Kasım 2012 tarihinde BİST İstanbul’da yüzde 100 hissesi halka açık olup Bera koduyla işlem görmektedir. Bera Holding A.Ş. hali hazırda 21 şirket, 32 tesis 3839 direkt çalışanı ile Türkiye ekonomisine önemli katkı vermektedir. Konya Kağıt A.Ş. Bera Holding A.Ş. iştirakidir.