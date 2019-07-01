Türkiye, denizcilikte yeni projelerle gücünü artıracak
Mega gemiler, insansız limanlar ve yeni teknolojilerle kayda değer bir değişim yaşanan denizcilikte daha hızlı ilerlemeyi hedefleyen Türkiye, Koster Filosu Yenileme projesiyle filosunu ekonomik ve ekolojik gemilerle yenileyip gençleştirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyor.
Kabotaj Kanunu ile gelen denizcilik potansiyelini yeterince değerlendiremeyen Türkiye, lojistiğin gerektirdiği tüm altyapıların yanı sıra demiryolları, karayolları ile bağlantıları olan, çağdaş yönetim sistemleri ile yönetilen, yeni nesil gemilere en kısa sürede ve yüksek verimde hizmet edecek limanlarla lojistik gücünü artırmaya odaklandı.
Küresel deniz ticaretinde önemli coğrafi avantaja sahip olmasına rağmen 1970’li yıllarda 16 olan deniz yolu yük taşımacılığı oranının yüzde 6.5’e gerilediğini belirten uzmanlar, denizyolu ve demiryolu bağlantılı kombine taşımacılığın, maliyetleri düşüreceğini, böylece yurtiçi taşımalarında denizyolunun daha fazla kullanılabileceğini vurguluyor.
Bugün itibarıyla Türkiye dış ticaretinin yaklaşık yüzde 85’i denizyolu ile gerçekleşirken, yurtiçi yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu vasıtasıyla gerçekleşiyor. Yurtiçindeki yük taşımacılığında denizyolunun payı yüzde 6.5, demiryolu taşımacılığının payı ise sadece yüzde 4.7 dolayında. Sektör temsilcileri, coğrafi konumu itibarıyla gerek transit geçiş ülkesi, gerekse varış noktası olması itibarıyla Türkiye’de denizyolu ile yapılan ticareti, tek başına düşünmenin artık mümkün olmadığının altını çiziyor.
Geri saha planlamaları denizyoluyla ticaret için önem taşıyor
Türkiye’de denizyolu ile ticaretin geliştirilebilmesi için mevcut ve planlanan limanların geri saha planlamaları da önem taşıyor. Türkiye’de üretim ve sanayi merkezleri de dış ticaretin merkezi olan limanlara yakın yerlere kurulu. Bu nedenle yurtiçinde kısa mesafeli yük taşımacılığı yapılıyor.
Ancak, zamanla gelişen ve büyüyen bu yapıların geri saha ulaşım ve taşımacılık sorunları da büyüyor. Uzmanlara göre, bugün itibarıyla limanların karşı karşıya kaldığı geri saha problemleri, limanları şehir içinde sıkışmış, şehir ulaşımını zorlaştıran, ulaşılması zor merkezler haline getirmiş durumda. Şehre sıkışmış yapıları içinde limanların geri sahada depolama sahaları, araç park yerlerinin yapılması gibi ihtiyaçları mevcut. Aynı zamanda kuru liman, lojistik merkez ve yük terminallerinin kurularak bu terminallere gerek karayolu gerekse demiryolu bağlantılarının sağlanması büyük önem arz ediyor.
Armatörler uzak pazarlara yönelince koster yatırımları azaldı
Kabotaj denilince ise akla ilk kıyı limanları arasında sefer yapmak üzere inşa edilmiş ve donatılmış küçük yük gemisi (koster) geliyor. Türkiye kıyılarındaki deniz taşımacılığının neredeyse tamamı bu gemiler ile yapılıyor. 1970’lerden sonra koster işleten armatörler yavaş yavaş yatırımlarını uzak mesafe gemilere kaydırmaya başladı ve kosterlere yapılan yatırımlar azaldı. Bu bağlamda da bu gemiler her geçen gün daha da yaşlanarak eski bir koster filosu haline geldi. Bu anlamda yaklaşık 750 gemi olduğu tahmin ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz havzasında ise koster sayısının yaklaşık bin 800 olduğu düşünülüyor.
Kabotajın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle özellikle denizcilik literatüründe ‘Shipping Connectivity’ adıyla rastlanan taşımacılık bağlantısının kesintiye uğramaması ve gecikmelere yol açacak şekilde çalışmaması kosterlerin ve feeder olarak tanımlanan gemilerin önemini daha da artırıyor. Bu bağlamda da hem sayı olarak ve hem de yenileme anlamında Koster (Yakın Sahil Yük Gemisi) Filosu Yenileme Projesi’nin oldukça önem kazandığını vurgulayan uzmanlar, bu projenin armatörler ve gemi işletmecilerin yanı sıra tersaneler, gemi yan sanayi başta olmak üzere, sektörün hemen her kesimi açısından stratejik yararlar sağlama özelliği taşıdığını bildiriyor.
Türk sahipli koster filosu 2018’de yüzde 23’e geriledi
Türk sahipli koster filosunda 2013’ten sonra bir artış söz konusu olmuşsa da, filoya yeni katılan gemilerin ikinci el olması nedeniyle filonun yaş ortalaması yükseldi. 2018 yılında Türk sahipli koster filosu adet bazında yüzde 2 (12 adet), tonaj bazında yüzde 1.8 (60 bin DWT) azaldı. Bir zamanlar Akdeniz-Karadeniz çanağında hakimiyet kurmuş olan Türk koster filosunun, bugün adet olarak yüzde 59’u, tonaj olarak da yüzde 57’si 20 yaşın üstünde.
Bütün bu rakamların bölgenin ve bunun bir parçası olan yerli filonun koster ihtiyacını ve bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren uzmanlar, Türk sahipli koster filosunun 2016’da yüzde 37 olan pazar payının 2018’de yüzde 23’e gerilediğine dikkat çekiyor.
Koster Filosu Yenileme Projesi ile Türk sahipli koster filosunun yeni nesil ekonomik ve ekolojik gemilerle yenilenip gençleştirilerek büyütülmesi amaçlanıyor. Yeni koster filosu, bu proje ile yeni teknolojilerle uyumlu, işletme maliyetleri düşük gemilerden oluşacak. Bu sayede Türkiye’nin Akdeniz-Karadeniz çanağında rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir olacak. Yenilenen koster filosu ile Türkiye’nin orta vadede bölgesinde lider ülke olması ve hedef pazarlarda navlun oranlarını belirleyici konuma yükselmesi hedefleniyor.
Tersanelerin kapasitesi yılda 4.5 milyon DWT
2019 yıl başı itibarıyla Türkiye’de 79 faal tersane bulunuyor. Bu tersanelerin kayda değer bir bölümü hem sayı ve kapasite hem de yarattığı değer bakımından Türkiye ekonomisi için oldukça önemli. Öte yandan tersanelerin proje kapasitesi yılda 4.5 milyon DWT olup, Mart 2019 itibarıyla sipariş defteri kayıtlarına göre çoğu römorkör olmak üzere 136 gemi siparişi bulunuyor.
Uzmanlar, bu kapsamda koster projesinin sadece denizyolu taşımacılığına değil, gemi inşa sanayindeki kapasitenin verimli bir şekilde kullanılmasına da imkan sağlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte istihdam anlamında da birçok kişiye çalışma alanı ve iş imkanı yaratılacağına dikkat çeken uzmanlar, ayrıca tersanelere en az 10 yıllık bir proje sunulacağını ve koster gemilerinin sadece kabotajda değil, aynı zamanda yakın kıyısal sefer bölgelerinde de yük taşıyacağından yapılan yatırımı çok kısa sürede geriye döndürebileceğini ifade ediyor.