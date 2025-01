“Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan”

Hamide HANGÜL

Şu anda 59 olan otel sayısını da 2025 sonuna ka­dar 70’e, yakın gelecekte 100’e çı­kartacak. Türkiye’de turizm sek­törü, yatırımlar ve Marriott’un hedeflerine yönelik sorularımızı Marriott International Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Orta Doğu ve Avrupa Lüks Otellerin­den Sorumlu Operasyon Başkanı Sandeep Walia yanıtladı.

Türki­ye’de 40 yıldan fazladır faaliyet gösterdiklerini, 20 markayla 10 şehirde markalı rezidans dahil 59 tesis ve 8 bin 500’ü aşkın oda portföyüyle hizmet verdiklerini söyleyen Sandeep Walia, “Türki­ye, büyüme stratejimizin önem­li bir parçası olmaya devam edi­yor” dedi.

“Faaliyetimizin çoğu premiumda”

Türkiye’de Sheraton, Marri­ott Hotels, Le Meridien, Wes­tin, Autograph Collection, Tri­bute Portfolio ve Delta Hotels by Marriott gibi premium markala­rın faaliyetlerinin çoğunluğunu temsil ettiğini söyleyen Sande­ep Walia, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Otel ve markalı rezidans­lardan oluşan lüks portföyümüz ise Ritz-Carlton, St. Regis, The Luxury Collection, EDITION Hotels ve JW Marriott gibi mar­kalar faaliyetimizin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Lüks ve premium segmentte hizmeti­mizi genişletirken, seçkin ve or­ta ölçekli markalarımızdan Four Points by Sheraton, AC Hotels by Marriott, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Moxy ve Aloft gibi markalarla büyümeye devam ediyoruz.”

“Uygun fiyatlı konaklama talebi arttı, orta ölçek büyüyor”

Turizmde tüketicinin Avru­pa, Orta Doğu ve Afrika'da uy­gun fiyatlı konaklama talebinin arttığını, söz konusu talebi ya­kalamak için yeni bir orta ölçek­li marka olan Four Points Flex by Sheraton'ı lanse ettiklerini açıklayan Sandeep Walia, “Bur­sa’daki otelle markanın ilk tesi­sini Türkiye'de açtık, ardından İstanbul ve Antalya takip etti. Türkiye'deki mevcut faaliyet­lerimiz İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya, Bursa, Çeş­me, Adana, Samsun, Trabzon, Kapadokya gibi pazarlara yayıl­mıştır.

Elazığ, Uşak ve Van gibi mevcut ve yeni birincil ve ikin­cil pazarlardaki varlığımızı da­ha da geliştirmeye devam edi­yoruz. 2025 yılı sonuna kadar faaliyette olan 70 tesis sınırını aşma yolunda ilerliyoruz. Tür­kiye, küresel olarak en önem­li büyüme pazarlarımızdan bi­ri, mevcut portföyümüz ve pro­je geliştirme çalışmalarımızla kısa sürede otel sayımızı 100'e çıkarmayı umuyoruz” diye ko­nuştu.

“Manzarası büyüleyici, seyahat listesinde üst sıralarda yer alıyor”

Türk turizmine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Sandeep Walia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye istikrarlı bir şekilde dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri ve görkemli dağlardan beyaz kumlu plajlara ve turkuaz deniz manzaralarına kadar Avrupa'nın en büyüleyici manzaralarına sahip. Tatil amaçlı seyahatte gidilecek ülkeler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Aynı zamanda önemli bir iş merkezi ve merkezi bir konumda yer alıyor. Dünya genelinde mükemmel erişim ve bağlantı imkânı sunuyor. Turist çekme konusunda inanılmaz bir performans sergiliyor. Geçen yılın ilk 10 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladı. Türkiye'yi, şirketimiz için bölgede kilit bir merkez olarak görüyoruz ve bu nedenle İstanbul'da özel bir ofis açtık. Pazarın geleceğinden son derece umutluyuz ve ülkenin turizm sektörünü desteklemeye kararlıyız.

Yeni yatırım ve franchise için görüşmeler sürüyor

Türkiye'deki büyüme stratejilerinin işlettikleri ve franchise otellerle portföylerini genişletmeye odaklandığını söyleyen Sandeep Walia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni inşaatlar yoluyla portföyümüzü daha da genişletmek için fırsatlara bakmaya devam ediyoruz. Ancak bağımsız otel sahipleri ve diğer tesis sahibi gruplarla yaptığımız görüşmelerde de bir artış görüyoruz. Tesis sahipleri, koleksiyon markamız da dahil dönüşüm dostu markalarımızla ilgileniyor.

Dönüşüm fırsatları yoluyla pazarda önemli büyüme fırsatları görüyoruz. Ayrıca bu pazarın her şey dahil segmentine doğru büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Pazardaki büyümemiz daha fazla iş imkânı da sunacak. Mevcut otellerimiz aracılığıyla şimdiden binlerce kişiye iş imkânı sağlamak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle uyumlu ortaklıklar ve programlar keşfetmeye her zaman açığız.”

Pandemiden bu yana seyahat planlarına yönelik araştırma yaptıklarına işaret eden Sandeep Walia, “Bu yıl Türkiye için yaptığımız araştırmaya göre, Türk gezginler her iki ayda bir defadan fazla tatile çıkmaya hazırlanıyor” diye konuştu.