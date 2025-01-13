“Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan”
ABD merkezli en büyük otel zincirlerinden Marriott International, Türkiye’de yeni otellerle büyümesini sürdürecek. Portföyündeki Sheraton, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, Le Méridien, EDITION ve JW Marriott gibi 30’dan fazla markayla 141 ülkede yaklaşık 9 bin tesise sahip Marriott, Türkiye’de ise büyük şehirlerin yanı sıra, Anadolu’da da faaliyetlerini genişletecek.
Hamide HANGÜL
Şu anda 59 olan otel sayısını da 2025 sonuna kadar 70’e, yakın gelecekte 100’e çıkartacak. Türkiye’de turizm sektörü, yatırımlar ve Marriott’un hedeflerine yönelik sorularımızı Marriott International Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Orta Doğu ve Avrupa Lüks Otellerinden Sorumlu Operasyon Başkanı Sandeep Walia yanıtladı.
Türkiye’de 40 yıldan fazladır faaliyet gösterdiklerini, 20 markayla 10 şehirde markalı rezidans dahil 59 tesis ve 8 bin 500’ü aşkın oda portföyüyle hizmet verdiklerini söyleyen Sandeep Walia, “Türkiye, büyüme stratejimizin önemli bir parçası olmaya devam ediyor” dedi.
“Faaliyetimizin çoğu premiumda”
Türkiye’de Sheraton, Marriott Hotels, Le Meridien, Westin, Autograph Collection, Tribute Portfolio ve Delta Hotels by Marriott gibi premium markaların faaliyetlerinin çoğunluğunu temsil ettiğini söyleyen Sandeep Walia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otel ve markalı rezidanslardan oluşan lüks portföyümüz ise Ritz-Carlton, St. Regis, The Luxury Collection, EDITION Hotels ve JW Marriott gibi markalar faaliyetimizin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Lüks ve premium segmentte hizmetimizi genişletirken, seçkin ve orta ölçekli markalarımızdan Four Points by Sheraton, AC Hotels by Marriott, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Moxy ve Aloft gibi markalarla büyümeye devam ediyoruz.”
“Uygun fiyatlı konaklama talebi arttı, orta ölçek büyüyor”
Turizmde tüketicinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da uygun fiyatlı konaklama talebinin arttığını, söz konusu talebi yakalamak için yeni bir orta ölçekli marka olan Four Points Flex by Sheraton'ı lanse ettiklerini açıklayan Sandeep Walia, “Bursa’daki otelle markanın ilk tesisini Türkiye'de açtık, ardından İstanbul ve Antalya takip etti. Türkiye'deki mevcut faaliyetlerimiz İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya, Bursa, Çeşme, Adana, Samsun, Trabzon, Kapadokya gibi pazarlara yayılmıştır.
Elazığ, Uşak ve Van gibi mevcut ve yeni birincil ve ikincil pazarlardaki varlığımızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. 2025 yılı sonuna kadar faaliyette olan 70 tesis sınırını aşma yolunda ilerliyoruz. Türkiye, küresel olarak en önemli büyüme pazarlarımızdan biri, mevcut portföyümüz ve proje geliştirme çalışmalarımızla kısa sürede otel sayımızı 100'e çıkarmayı umuyoruz” diye konuştu.
“Manzarası büyüleyici, seyahat listesinde üst sıralarda yer alıyor”
Türk turizmine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Sandeep Walia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye istikrarlı bir şekilde dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri ve görkemli dağlardan beyaz kumlu plajlara ve turkuaz deniz manzaralarına kadar Avrupa'nın en büyüleyici manzaralarına sahip. Tatil amaçlı seyahatte gidilecek ülkeler listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Aynı zamanda önemli bir iş merkezi ve merkezi bir konumda yer alıyor. Dünya genelinde mükemmel erişim ve bağlantı imkânı sunuyor. Turist çekme konusunda inanılmaz bir performans sergiliyor. Geçen yılın ilk 10 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladı. Türkiye'yi, şirketimiz için bölgede kilit bir merkez olarak görüyoruz ve bu nedenle İstanbul'da özel bir ofis açtık. Pazarın geleceğinden son derece umutluyuz ve ülkenin turizm sektörünü desteklemeye kararlıyız.
Yeni yatırım ve franchise için görüşmeler sürüyor
Türkiye'deki büyüme stratejilerinin işlettikleri ve franchise otellerle portföylerini genişletmeye odaklandığını söyleyen Sandeep Walia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni inşaatlar yoluyla portföyümüzü daha da genişletmek için fırsatlara bakmaya devam ediyoruz. Ancak bağımsız otel sahipleri ve diğer tesis sahibi gruplarla yaptığımız görüşmelerde de bir artış görüyoruz. Tesis sahipleri, koleksiyon markamız da dahil dönüşüm dostu markalarımızla ilgileniyor.
Dönüşüm fırsatları yoluyla pazarda önemli büyüme fırsatları görüyoruz. Ayrıca bu pazarın her şey dahil segmentine doğru büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Pazardaki büyümemiz daha fazla iş imkânı da sunacak. Mevcut otellerimiz aracılığıyla şimdiden binlerce kişiye iş imkânı sağlamak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle uyumlu ortaklıklar ve programlar keşfetmeye her zaman açığız.”
Pandemiden bu yana seyahat planlarına yönelik araştırma yaptıklarına işaret eden Sandeep Walia, “Bu yıl Türkiye için yaptığımız araştırmaya göre, Türk gezginler her iki ayda bir defadan fazla tatile çıkmaya hazırlanıyor” diye konuştu.