Türkiye Finans, dijital hizmetlerle büyüyor

Türkiye Finans, dijital bankacılıktaki öncü ro­lünü ödeme sistemleri alanında da güçlendiriyor. 2024 yılında dijitalleşme odaklı yatı­rımlarıyla rekabet gücünü ar­tıran banka, Kart ve POS işlem hacminde de önemli artışlar sağladı. Geliştirdiği dijital çö­zümlerle hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir hizmetler sunarak müşteri deneyimini üst seviye­ye taşıyan Türkiye Finans, öde­me sistemleri gelirlerini 2023 yılına göre 5 kat artırdı.

Ban­ka, 2024 yılında kart sayısında sektör ortalamasının yüzde 3 üzerinde büyüme sağladı. Kre­di kartı hacmini sektörün 3 katı büyütürken, TROY kredi kartı hacmini ise 23 kat artırdı. POS çözümleri alanında ise banka, pazar payını 5 kat, toplam POS hacmini ise 10 kat artırdı. Bu büyümeye paralel olarak, aktif POS adedi yüzde 37 oranında arttı. Türkiye Finans, 2024 yı­lında katılım bankacılığında di­jital ticaretin önünü açtı. Fizik­sel POS’un yanı sıra Sanal POS entegrasyonu gibi dijital ödeme çözümleri sunarak ticari müş­terilerin dijital satış platformla­rı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağladı.

Temassız ve e-ticaret işlem hacmi artış gösterdi

Gerçekleştirilen temassız iş­lem alışveriş hacmi 2023’e gö­re yüzde 137 artarken e-tica­ret işlem hacminde ise yüz­de 247 büyüme sağlandı. 2024 yılında hayata geçirilen “Di­jital Slip” uygulaması ile Tür­kiye Finans’ın aktif kart müş­terilerinin yüzde 35’i, ödeme sonrası belgelerini dijital ola­rak aldı. Bankada ayrıca dijital ekstre kullanım oranını yüzde 96 seviyesine ulaştı. Türkiye Finans, 2024 yılında BKM Te­chPOS ile iş birliğine giderek ti­cari müşterilerinin memnuni­yetini artıracak önemli bir adım daha attı. İşletmelerin farklı bankaların POS sistemlerini tek bir platformdan yönetmesine olanak tanıyan BKM TechPOS altyapısına dâhil olarak ticari müşterilerin işlemlerini daha kolay takip etmelerine ve ope­rasyonel verimliliklerini artır­malarına destek oldu.

“Dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Türkiye Finans Dijital Ban­kacılık Genel Müdür Yardım­cısı Melis Tosun Arslan, ban­kanın ödeme sistemlerinde­ki büyümesini değerlendirdi. Ödeme sistemlerinde büyüme­ye devam ettiklerini söyleyen Arslan, bu başarının arkasın­da, müşteri deneyimini önce­liklendiren ‘insan odaklı’ ban­kacılık ve teknoloji yaklaşımı­nın yattığını dile getirdi. Katılım finans sistemi içerisinde bugü­ne dek ‘zayıf halka’ olarak görü­len ödeme sistemleri alanında, Türkiye Finans’ın müşteri de­neyimini geliştiren dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapma­ya devam edeceklerini belirten Arslan, “Hem bireysel hem de ti­cari müşterilerimiz için tekno­lojiyi erişilebilir ve güvenli hâle getirme hedefiyle hareket edi­yoruz. Sektöre yön veren ino­vasyonlarla müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanal POS çözümleriyle katı­lım bankacılığında e-ticaretin önünü açarken Dijital Slip gi­bi çözümlerle sürdürülebilirli­ği desteklediklerini vurgulayan Arslan, TechPOS entegrasyo­nu gibi yeniliklerle işletmelerin çok bankalı ödeme yönetimini kolaylaştırdığını ifade etti. 2025 yılında da ödeme sistemlerin­deki performanslarını müşteri deneyimini daha da geliştirecek insan odaklı teknolojilere yatı­rım yaparak sürdüreceklerini ifade eden Arslan, “Türkiye Fi­nans müşterileri, yenilikçi tek­nolojilerle sağladığımız güçlü fi­nansal altyapının avantajlarını yaşamaya devam edecek” diye konuştu.