Türkiye Finans, dijital hizmetlerle büyüyor
Ödeme sistemlerindeki performanslarını, insan odaklı teknolojilere yatırımla sürdüreceklerini anlatan Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, “Müşteri deneyimini geliştiren dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Finans, dijital bankacılıktaki öncü rolünü ödeme sistemleri alanında da güçlendiriyor. 2024 yılında dijitalleşme odaklı yatırımlarıyla rekabet gücünü artıran banka, Kart ve POS işlem hacminde de önemli artışlar sağladı. Geliştirdiği dijital çözümlerle hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir hizmetler sunarak müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyan Türkiye Finans, ödeme sistemleri gelirlerini 2023 yılına göre 5 kat artırdı.
Banka, 2024 yılında kart sayısında sektör ortalamasının yüzde 3 üzerinde büyüme sağladı. Kredi kartı hacmini sektörün 3 katı büyütürken, TROY kredi kartı hacmini ise 23 kat artırdı. POS çözümleri alanında ise banka, pazar payını 5 kat, toplam POS hacmini ise 10 kat artırdı. Bu büyümeye paralel olarak, aktif POS adedi yüzde 37 oranında arttı. Türkiye Finans, 2024 yılında katılım bankacılığında dijital ticaretin önünü açtı. Fiziksel POS’un yanı sıra Sanal POS entegrasyonu gibi dijital ödeme çözümleri sunarak ticari müşterilerin dijital satış platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağladı.
Temassız ve e-ticaret işlem hacmi artış gösterdi
Gerçekleştirilen temassız işlem alışveriş hacmi 2023’e göre yüzde 137 artarken e-ticaret işlem hacminde ise yüzde 247 büyüme sağlandı. 2024 yılında hayata geçirilen “Dijital Slip” uygulaması ile Türkiye Finans’ın aktif kart müşterilerinin yüzde 35’i, ödeme sonrası belgelerini dijital olarak aldı. Bankada ayrıca dijital ekstre kullanım oranını yüzde 96 seviyesine ulaştı. Türkiye Finans, 2024 yılında BKM TechPOS ile iş birliğine giderek ticari müşterilerinin memnuniyetini artıracak önemli bir adım daha attı. İşletmelerin farklı bankaların POS sistemlerini tek bir platformdan yönetmesine olanak tanıyan BKM TechPOS altyapısına dâhil olarak ticari müşterilerin işlemlerini daha kolay takip etmelerine ve operasyonel verimliliklerini artırmalarına destek oldu.
“Dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, bankanın ödeme sistemlerindeki büyümesini değerlendirdi. Ödeme sistemlerinde büyümeye devam ettiklerini söyleyen Arslan, bu başarının arkasında, müşteri deneyimini önceliklendiren ‘insan odaklı’ bankacılık ve teknoloji yaklaşımının yattığını dile getirdi. Katılım finans sistemi içerisinde bugüne dek ‘zayıf halka’ olarak görülen ödeme sistemleri alanında, Türkiye Finans’ın müşteri deneyimini geliştiren dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Arslan, “Hem bireysel hem de ticari müşterilerimiz için teknolojiyi erişilebilir ve güvenli hâle getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Sektöre yön veren inovasyonlarla müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanal POS çözümleriyle katılım bankacılığında e-ticaretin önünü açarken Dijital Slip gibi çözümlerle sürdürülebilirliği desteklediklerini vurgulayan Arslan, TechPOS entegrasyonu gibi yeniliklerle işletmelerin çok bankalı ödeme yönetimini kolaylaştırdığını ifade etti. 2025 yılında da ödeme sistemlerindeki performanslarını müşteri deneyimini daha da geliştirecek insan odaklı teknolojilere yatırım yaparak sürdüreceklerini ifade eden Arslan, “Türkiye Finans müşterileri, yenilikçi teknolojilerle sağladığımız güçlü finansal altyapının avantajlarını yaşamaya devam edecek” diye konuştu.