Türkiye hazır ofis pazarı, 250 bin metrekareye çıkıyor

Leyla İLHAN



Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de esnek çalışma alanlarına olan talebin artmasıyla hazır ofis firmaları alanlarını genişletti. CBRE’nin Türkiye’de Hazır Ofis Sektörü başlıklı araştırmasına göre taleple birlikte Türkiye’de kiralanabilir toplam hazır ofis 230 bin metrekareye çıktı. 2022 yılı içinde İstanbul’da 10 lokasyonda dekorasyonu devam eden ofislerin açılmasıyla pazarın 20 bin metrekare daha artarak 250 bin metrekareye çıkması bekleniyor.

İstanbul’da146 ofis yer alıyor

Hazır ofiste en büyük pazar İstanbul’da bulunuyor. Hazır ofis stokunun yüzde 78’ine ev sahipliği yapan İstanbul’daki toplam 146 şubenin 97’si Avrupa Yakası’nda konumlanmış. Araştırmaya göre Ankara pazardan yüzde 9 pay alırken, üçüncü sıradaki İzmir’in payı yüzde 2 oldu. Bu illerin dışında Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muğla’da hazır ofis hizmeti verilen iller arasında. Ancak bu illerdeki toplam kiralanabilir ofis stok miktarı 8 bin 500 metrekare.

30 yerel marka çalışıyor

Araştırmaya göre Türkiye hazır ofis sektöründe hem uluslararası hem de yerel operatörler hizmet vermekte. Uluslararası operatörler arasında Regus, Servcorp, Swissoffices ve Streling yer alıyor. Yerelde çok çeşitli konum ve büyüklüklerde 30’dan fazla hazır ofis markası hizmet vermekte olup, bu markalardan Kollektif House, e- Ofis-WorkPoint, Plaza Cubes, Smart Office, Workinton, Assembly ve Windovvist en yoğun portföye sahip operatörler olarak dikkat çekiyor.

En fazla ofis e-Ofis / WorkPoint’te

Hazır ofis markaları incelendiğinde en yaygın hazır ofis firmasının ülke genelinde 44 operasyon ve 1 gelecek şube ile toplam 45 lokasyonda hizmet veren e-Ofis / WorkPoint firması olduğu belirtilirken, Regus 25 şube ile en yaygın ikinci marka oldu. Şube sayısını bu yıl 14’ten 16’ya çıkaracak olan Workinton 3’üncü sırada yer alırken, 4’üncü sıradaki Smart Office’de 15 şubesine bu yıl içinde 1şube daha ekleyecek. Sırlamada 6’ıncı olan Plaza Cubes’de 12 aktif şubesine 2 yeni şube daha katacak. Kolektif House’da 2 şube daha açarak 12 şubeye ulaşmış olacak. Bunun yanı sıra Windovvist, JUSTWork, WorkHub, Fyi, OfficePort, Office İstanbul, Luven, SwissOffices, Micro Office, OfiSAplus, Gnn Offices, ADC OfficePARK, Sterling, Workhaus, CoDA Serviced Offices, isti Ofis ve KAA Sanal Ofis istasyonu sadece 1 şube ile hizmet veriyor. Öte taraftan her ne kadar en fazla şube sayısı e-Ofis / WorkPoint firmasında olsa da, kiralanabilir alan büyüklüğü bakımından e-Ofis / WorkPoint; Kolektif House ve Regus firmalarının ardından üçüncü sırada yer almakta.

Geleneksel ofislerde hazır ofise geçti

Başlangıçta covvorking ve hazır ofis alanlarının çoğunlukla girişimci ve freelancer gibi serbest çalışanlara hitap ediyorken, ekonomik ve kültürel gelişmelerle hazır ofisler kurumsal kullanıcıların da ilgisini çektiği belirtildi. Çalışma sonuçlarına göre ekonomideki değişiklikler ve pandemi koşullarının, kurumsal kullanıcıların gayrimenkul karar verme yaklaşımlarını etkiledi. Bu nedenle daha geleneksel ofis kiracıları arasında bile sektöre artan bir ilgi olduğu kaydedildi.

Hazır ofis avantajları