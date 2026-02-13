Türkiye, ihracatta sınırları kadın gücü ile aşacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında ihra­catı temel lokomotif olarak konumlandıran Türki­ye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadın girişimcilerin küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir projeye da­ha adım atıyor. Ticaret Bakan­lığı destekleri ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyo­nu Derneği (UKODER) iş bir­liğiyle hayata geçirilen “Ka­dın Gücü ile Kalkınma Proje­si” kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesindeki 7 ilde dış ticaret yapan ya da yapmak isteyen girişimci kadınlara eğitim ve mentörlük desteği verilecek.

“Daha fazla kadını oyuna dahil etmek istiyoruz”

Bir yıl sürecek bu program, kadın emeğini sahada somut birer ihracat başarısına dö­nüştürerek Türkiye’nin küre­sel ticaretteki sınırlarını ka­dın gücüyle aşmayı amaçlıyor.

Kadınların ülkenin ekono­mik kalkınmasında çok önem­li roller üstlendiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, üretimde ve ihraca­ta Türkiye’nin geleceğini in­şa eden kadınları daha fazla oyuna dahil etmek istedikle­rini vurguladı.

TİM ve UKO­DER tarafından yürütülecek Kadın Gücü ile Kalkınma Pro­jesinin tanıtım toplantısında konuşan Gültepe, üretim ve ihracatı ülke ekonomisinin lo­komotifi olarak gördüğünün altını çizdi. Ekonomik büyü­menin en az yarısının ihracat­tan gelmesi gerektiğini kay­deden Gültepe, “Türkiye’nin ihracat potansiyelinden mak­simum düzeyde yararlanmak için birçok çalışma yürütüyo­ruz.

Elbette bu süreçte kadın­larımızın rolü çok önemli. Ka­dınlarımız bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve li­derlikte Türkiye’nin geleceği­ni inşa ediyorlar. TİM olarak biz de daha fazla kadınımızı, daha güçlü şekilde oyuna da­hil etmek istiyoruz. Bu bilinçle yaklaşık bir yıl önce kadın giri­şimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS proje­mizi başlattık” dedi.

TİM WINGS projesi kapsa­mında Türk Standartları Ens­titüsü (TSE) ile önemli bir iş birliğine imza atarak ‘Kadın Girişimci Belgelendirme Kri­teri’ oluşturduklarını akta­ran Mustafa Gültepe, şu bilgi­leri verdi: “Belge, yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimciler­de olan işletmelere veriliyor.

30 Ocak 2026 itibarıyla yak­laşık 100 firmamız belgeyi al­maya hak kazandı; 44 firma­mız ise aktif olarak kullanıyor. Belgeye sahip firmalarımız, Eximbank ve İGE AŞ iş birli­ğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişe­biliyorlar. Ayrıca Ticaret Ba­kanlığının yurt dışı pazar araş­tırması desteklerinde ilave avantajlardan yararlanabili­yorlar.

UKODER ile yürütece­ğimiz ve bir yıl sürecek proje kapsamında yedi bölgemizde belirlenen yedi ilde, dış ticaret yapan ya da dış ticareti öğren­mek isteyen kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmeti suna­cağız. Altı ay sürecek projey­le, teorik bilgiyi sahada yeni başarılara dönüştürmeyi he­defliyoruz.” Gültepe, kadınla­rın katkısıyla ihracatta orta ve uzun vadeli hedeflerine daha güçlü bir şekilde yürüyecekle­rini sözlerine ekledi.

Proje üç aşamalı olarak yürütülecek

Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi hakkında detaylı bi­li veren Uluslararası Ticaret­te Kadın Organizasyonu Der­neği (UKODER) Başkanı Çiğ­dem Ağdağ, üç aşamalı planın Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Ga­ziantep, Erzurum, Konya ve Mersin’de uygulanacağını bil­dirdi. Ağdağ, “Birinci aşama­da, girişimci kadınlar ve kadın profesyoneller için fiziki eği­tim programları gerçekleşti­receğiz. İkinci aşamada, fizi­ki programları online eğitim­lerle destekleyeceğiz.

Online eğitimler alanında uzman aka­demisyenler, sektör profesyo­nelleri ve uygulayıcı uzmanlar tarafından verilecek. Üçüncü aşamada ise eğitim verdiğimiz kadınları gönüllü kadın güm­rük müşavirleri ile eşleştire­rek altı aylık ücretsiz bir men­törlük süreci başlatacağız. 40 kadın gümrük müşavirimiz bu sürecin içinde yer alacak” diye konuştu. Bir yıl sürecek proje­nin ortakları arasında TİM ve UKODER’in yanı sıra Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da yer alıyor.

“Sürdürülebilir ihracat için destek veriyoruz”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı olarak başta kadın ihracatçılar olmak üzere ihracatı sürdürülebilir şekilde artırmak istediklerini söyledi. Ticaret Bakanlığının ihracatçılara sunduğu destekler hakkında bilgi veren Kılıçkaya, “Bakanlık olarak ihracatı her aşamasında destekleyen bir mekanizma kurduk.

Fuar desteklerinden tasarıma, pazar araştırmasından markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasında destek veriyoruz. 2025’te bu kapsamda 25 bin ihracatçımıza yaklaşık 33 milyar liralık destek kullandırdık. Bu yıl sadece mal ihracatı için kullandıracağımız destek miktarını 45 milyar liraya çıkardık” dedi. Kılıçkaya, kadın ihracatçıları da başta UR-GE olmak üzere destek programlarından yararlanmaya davet etti.