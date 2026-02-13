Türkiye, ihracatta sınırları kadın gücü ile aşacak
Küresel pazarlarda kadın girişimcilerin etkinliğini artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı, TİM ve UKODER iş birliği ile Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ilde eğitim ve mentörlük destekleri verilerek kadınların dış ticaret yetkinliklerinin en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında ihracatı temel lokomotif olarak konumlandıran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kadın girişimcilerin küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir projeye daha adım atıyor. Ticaret Bakanlığı destekleri ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi” kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesindeki 7 ilde dış ticaret yapan ya da yapmak isteyen girişimci kadınlara eğitim ve mentörlük desteği verilecek.
“Daha fazla kadını oyuna dahil etmek istiyoruz”
Bir yıl sürecek bu program, kadın emeğini sahada somut birer ihracat başarısına dönüştürerek Türkiye’nin küresel ticaretteki sınırlarını kadın gücüyle aşmayı amaçlıyor.
Kadınların ülkenin ekonomik kalkınmasında çok önemli roller üstlendiğini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, üretimde ve ihracata Türkiye’nin geleceğini inşa eden kadınları daha fazla oyuna dahil etmek istediklerini vurguladı.
TİM ve UKODER tarafından yürütülecek Kadın Gücü ile Kalkınma Projesinin tanıtım toplantısında konuşan Gültepe, üretim ve ihracatı ülke ekonomisinin lokomotifi olarak gördüğünün altını çizdi. Ekonomik büyümenin en az yarısının ihracattan gelmesi gerektiğini kaydeden Gültepe, “Türkiye’nin ihracat potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak için birçok çalışma yürütüyoruz.
Elbette bu süreçte kadınlarımızın rolü çok önemli. Kadınlarımız bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye’nin geleceğini inşa ediyorlar. TİM olarak biz de daha fazla kadınımızı, daha güçlü şekilde oyuna dahil etmek istiyoruz. Bu bilinçle yaklaşık bir yıl önce kadın girişimcilerimize ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projemizi başlattık” dedi.
TİM WINGS projesi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile önemli bir iş birliğine imza atarak ‘Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri’ oluşturduklarını aktaran Mustafa Gültepe, şu bilgileri verdi: “Belge, yönetimi ve mülkiyeti kadın girişimcilerde olan işletmelere veriliyor.
30 Ocak 2026 itibarıyla yaklaşık 100 firmamız belgeyi almaya hak kazandı; 44 firmamız ise aktif olarak kullanıyor. Belgeye sahip firmalarımız, Eximbank ve İGE AŞ iş birliğiyle sağlanan özel finansman ve teminat imkânlarına erişebiliyorlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığının yurt dışı pazar araştırması desteklerinde ilave avantajlardan yararlanabiliyorlar.
UKODER ile yürüteceğimiz ve bir yıl sürecek proje kapsamında yedi bölgemizde belirlenen yedi ilde, dış ticaret yapan ya da dış ticareti öğrenmek isteyen kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Altı ay sürecek projeyle, teorik bilgiyi sahada yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz.” Gültepe, kadınların katkısıyla ihracatta orta ve uzun vadeli hedeflerine daha güçlü bir şekilde yürüyeceklerini sözlerine ekledi.
Proje üç aşamalı olarak yürütülecek
Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi hakkında detaylı bili veren Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) Başkanı Çiğdem Ağdağ, üç aşamalı planın Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Konya ve Mersin’de uygulanacağını bildirdi. Ağdağ, “Birinci aşamada, girişimci kadınlar ve kadın profesyoneller için fiziki eğitim programları gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada, fiziki programları online eğitimlerle destekleyeceğiz.
Online eğitimler alanında uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uygulayıcı uzmanlar tarafından verilecek. Üçüncü aşamada ise eğitim verdiğimiz kadınları gönüllü kadın gümrük müşavirleri ile eşleştirerek altı aylık ücretsiz bir mentörlük süreci başlatacağız. 40 kadın gümrük müşavirimiz bu sürecin içinde yer alacak” diye konuştu. Bir yıl sürecek projenin ortakları arasında TİM ve UKODER’in yanı sıra Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da yer alıyor.
“Sürdürülebilir ihracat için destek veriyoruz”
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı olarak başta kadın ihracatçılar olmak üzere ihracatı sürdürülebilir şekilde artırmak istediklerini söyledi. Ticaret Bakanlığının ihracatçılara sunduğu destekler hakkında bilgi veren Kılıçkaya, “Bakanlık olarak ihracatı her aşamasında destekleyen bir mekanizma kurduk.
Fuar desteklerinden tasarıma, pazar araştırmasından markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasında destek veriyoruz. 2025’te bu kapsamda 25 bin ihracatçımıza yaklaşık 33 milyar liralık destek kullandırdık. Bu yıl sadece mal ihracatı için kullandıracağımız destek miktarını 45 milyar liraya çıkardık” dedi. Kılıçkaya, kadın ihracatçıları da başta UR-GE olmak üzere destek programlarından yararlanmaya davet etti.