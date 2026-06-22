Türkiye iklimlendirme pazarı 20 milyar dolara dayandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Ekonomik büyüklüğü­nü her geçen yıl artıran iklimlendirme sektörü aynı zamanda bölgesel bir üre­tim üssü konumunda. Türki­ye’de split klima pazarı, artan sıcaklıklar, iklim değişikliği­nin etkileri ve yaşam konforu­na yönelik beklentilerin yük­selmesiyle birlikte büyüme eğilimini sürdürüyor. 2024’te iç pazarda 2,5 milyonluk satış adedine ulaşılırken, 2025’te güçlü talebin etkisiyle yakla­şık 3 milyon adet seviyelerine yaklaşıldığını kaydeden İklim­lendirme Soğutma Klima İma­latçıları Derneği (İSKİD) Yö­netim Kurulu Başkanı Tunç Korun, “Bu yılın ilk beş aylık döneminde ise geçen yılın ay­nı dönemine kıyasla pozitif bir seyir gözlemliyoruz. Özel­likle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık­lar, yaz sezonunun erken baş­laması ve tüketicilerin enerji verimli cihazlara yönelimi ta­lebi destekleyen temel unsur­lar arasında yer alıyor. İlk beş aylık dönemde pazarın çift ha­neli büyüme eğiliminde oldu­ğu görülüyor. 2026’da Türkiye klima pazarının yaklaşık 3 mil­yon adetlik satış seviyesini ko­ruyacağını, sıcaklıkların sey­ri ve ekonomik koşullara bağlı olarak bu seviyenin de aşılma potansiyelinin olduğunu düşü­nüyoruz” dedi. İklimlendirme sektörünün bugün hem iç pa­zar büyüklüğü hem de ihracat kapasitesi açısından bölgesi­nin en güçlü merkezlerinden biri konumunda olduğuna dik­kat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ge­nel Müdürü Zeki Kalaycılar, “Split klima, VRF sistemleri, ticari iklimlendirme çözümle­ri, havalandırma ve ısı pompa­sı dahil değerlendirildiğinde sektörün toplam ekonomik bü­yüklüğünün kabaca 20 milyar dolar bandına ulaştığını söy­leyebiliriz. Özellikle enerji ve­rimli sistemlere geçiş, kentsel dönüşüm projeleri, yeni konut yatırımları ve ticari bina dönü­şümleri iklimlendirme paza­rını büyütmeye devam ediyor. Bunun yanında Türkiye’nin iklimlendirme ihracatında da önemli bir ivme yakaladığını görüyoruz. Türkiye İhracatçı­lar Meclisi verilerine göre, sek­törün ihracatı 2025 yılında 7,4 milyar dolar ile rekor seviye­ye ulaşmış durumda. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve çevre pa­zarlara erişim sağlayan strate­jik konumu sayesinde global üreticiler açısından kritik bir merkez haline geldi” diye ko­nuştu.

Verimlilik ve hava temizleme özellikleri talep ediliyor

Sektörün genel anlamda bü­yüme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Kalaycılar, küre­sel ısınma, şehirleşme, ener­ji maliyetleri ve kullanıcıla­rın yaşam konforuna yönelik beklentilerinin değişmesinin iç pazardaki talebi en çok et­kileyen dinamikler olduğunu belirtti. Türkiye’de klimaya ba­kış ve klima kullanımına yö­nelik uygulamaların her geçen gün değişip, dönüştüğüne de­ğinen Kalaycılar, şöyle devam etti: “Bugün tüketiciler klima­yı yalnızca yazın kullanılan bir soğutma ürünü olarak görmü­yorlar. Klima artık, dört mev­sim kullanılabilmesiyle, enerji verimliliğiyle, ses oranıyla, iç ortam hava kalitesine etkisiyle birlikte değerlendiriliyor. Sa­dece bir ürün değil yaşam ka­litesine doğrudan etki eden bir teknoloji olarak görülüyor. Bu nedenle özellikle inverter tek­nolojili split klimalar, ener­ji verimli VRF sistemleri ve akıllı kontrol altyapısına sa­hip ürünlere olan talebin art­tığını görüyoruz. Ticari tarafta ise oteller, hastaneler, rezidans projeleri ve ofis yatırımlarında VRF ve heat recovery sistem­leri öne çıkıyor. Özellikle ener­ji verimliliği yüksek ürünlere, uzaktan kontrol sağlayan akıllı sistemlere ve hava temizleme özellikli çözümlere tüketiciler yoğun talep gösteriyor.”

Klimada satışlar dört mevsime yayıldı

Türkiye klima pazarının, İS­KİD ve uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre son yıllarda çok güçlü bir bü­yüme ivmesi yakaladığını be­lirten Kalaycılar, split klima pazarının 2 milyon adedin çok üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. “Yaz ayla­rında her yıl doğal bir talep ar­tışı yaşanıyor ancak klima tale­bi artık mevsimselliğin ötesine geçmiş durumda” diyen Kalay­cılar, şunları kaydetti: “Isıtma amaçlı kullanımın yaygınlaş­masıyla birlikte dört mevsime yayılan daha sürdürülebilir bir talep yapısı oluşuyor. Globalde de klima sektöründe büyüme çok güçlü şekilde devam edi­yor. Özellikle inverter teknolo­jileri, enerji verimliliği dönü­şümü, veri merkezi yatırımları ve küresel ısınma bu büyümeyi destekliyor. Bugün geldiğimiz noktada klima artık lüks değil; yaşam konforu, enerji verim­liliği ve sürdürülebilirlik açı­sından temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiş durumda.”

Enerji verimli ürünler, düşük karbonlu teknolojiler öne çıkıyor

Türkiye’yi yalnızca bir satış pazarı olarak değil, aynı zamanda bölgesel operasyonlar açısından stratejik bir merkez olarak değerlendirdiklerini dile getiren Zeki Kalaycılar, “Ayrıca, grup şirketlerimizden biri olan ve Manisa’da faaliyet gösteren üretim tesisimiz tarafından yürütülen çalışmalar; üretim, ihracat, teknoloji geliştirme ve istihdam açısından Türkiye’ye önemli katkılar sağlıyor. Yine 2050 çevresel sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda enerji verimli ürünler, düşük karbonlu teknolojiler ve uzun ömürlü sistemler geliştiriyoruz. Özellikle enerji verimliliği, akıllı kontrol sistemleri ve kullanıcı konforunu birlikte sunan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu bağlamda farklı özelliklerde ve segmentlerde ECODAN, MEHP-IB ve I-BX-N ürünlerimizi tüketicilerimize sunuyoruz” açıklamasında bulundu.