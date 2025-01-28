Türkiye ile İran'dan yolcu taşımacılığı ve gümrükte yeni anlaşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Ankara'da bakanlıkta önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu belirterek "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık." dedi.

Van-Tahran seferleri başlıyor

Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz." diye konuştu.

'Turist sayısı artacak'

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, görüşmede özellikle mevcut altyapılar, raylı sistemler ve kara yollarındaki taşımacılığın daha da artması hususuna vurgu yapıldığını vurguladı.

Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının artırılmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti:

"Ürün transitinin artırılması, buna paralel olarak yolcu ve turist taşımacılığının da iki ülke arasında artırılması ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacak. İki ülkenin bölgedeki konumunu göz önünde bulundurursak bu kalkınma sadece iki ülkede değil, bölge ülkelerinin yararına olacak. İki ülke arasında transit taşımacılık alanındaki gelişme ve kalkınma bölgemizin barışına ve istikrarına da katkı verecek."