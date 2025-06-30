Türkiye inovasyonda merkez olmaya aday
Küreselde edindikleri deneyimleri 5G ihalesi ile birlikte Türkiye’deki kurumların dijitalleşmesi için kullanacaklarını belirten Vodafone Business CEO’su Marika Auramo, Türkiye’den çıkan yeniliklere dikkat çekti. Auramo, Türkiye’nin inovasyonda bir merkez olabileceğini söyledi.
Recep ERÇİN
Türkiye’de 5G ihalesi için sayılı günler kaldı. Henüz tam tarih verilmese de ağustos sonu veya eylül gibi ihalenin yapılması bekleniyor. Resmi açıklamalara göre Türkiye 2026’da 5G’ye geçecek. Çok daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı deneyimi vadeden 5G’nin bireysel kullanıcılardan ziyade kurumsal tarafta daha büyük bir etki oluşturması bekleniyor.
Nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinin çok daha etkin kullanılmasına zemin oluşturacak 5G çağı öncesi Ortaköy’de DÜNYA’ya özel bir sohbette bir araya geldiğimiz Vodafone Business CEO’su Marika Auramo ile, Vodafone’un küresel operasyonlarında Türkiye’yi nerede konumlandırdıklarını ve mevcut ortamın yatırım için kendilerini teşvik edip etmediğini konuştuk.
“Daha fazla yatırım yaparsak şaşırmam”
İstanbul ve Türkiye’de inovasyon ve internet teknolojileri açısından fırsat gördüklerini belirten Marika Auramo, “Çünkü bizim Türkiye’deki ekibimiz çok yenilikçi bir bakış açısına sahip. Ve bütün IT ile (bilişim teknolojileri) beraber teknolojilerin getirdiği kaynakları ve yetkinlikleri çok nitelikli bir biçimde kullanıyorlar.
Bu da bizim Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmamıza olanak tanıyor. Belki de bir araştırma ve geliştirme merkezi de olabilir Türkiye. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye’ye daha fazla yatırım yaparsak şaşırmam” dedi. Türkiye’nin inovasyon ve Ar-Ge merkezi olma potansiyeline ilişkin görüşlerini detaylandıran Marika Auramo, “Vodafone sadece mobil alanda hizmet veren bir şirket değil, KOBİ’ler ve kamuya kadar çok farklı kurumlara dijital çözümler sunuyoruz. Türkiye’de yatırımlarımızı da artırarak devam ettiriyoruz.
Çünkü çok genç bir nüfusa sahip, bu paralelde de çok hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye’de geliştirilen ürünler, hizmetler ve inovasyonlar, Vodafone Business Türkiye’yi Vodafone Global’de çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Çünkü burada geliştirilen teknolojiler ve ürünler, Vodafone Global’de de kullanılıyor” bilgilerini paylaştı..
“5G çağı için büyük bir heyecan duyuyoruz”
Microsoft, Google, Huawei, Fortinet gibi küresel şirketlerle yaptıkları işbirliklerine dikkatimizi çeken Vodafone Business CEO’su Auramo, “2024’ün başında, Microsoft ile Vodafone Grubu’nun iş ortaklığını duyurmuştuk. Bu kapsamda Vodafone, Microsoft ile geliştirdiği bulut ve müşteri odaklı yapay zekâ hizmetlerine gelecek 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Uydu teknolojilerine de yatırım yapıyoruz. Elbette ki bütün adımlar Türkiye’yi de etkileyecektir” şeklinde konuştu. Yaklaşmakta olan 5G ihalesine ilişkin beklentilerini dile getiren Auramo, “Türkiye’de 5G çağı başlayacağı için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tabii ki bu sadece inovasyon için değil, yeni bağlantı çözümleri ve ürünler için de çok önemli. Biz zaten 5G olsun, farklı inovasyon çözümleri olsun, her zaman daha fazla yatırım yapma yönünde bir taahhüdümüz bulunuyor.
Umarım Türkiye’de 5G açısından en önemli hizmet sağlayıcılarından biri oluruz. Zaten faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde mükemmel 5G hizmetlerimizi sunuyoruz. Türkiye’de de bunu aynı şekilde yapabileceğimize inancımız tam” dedi.
5G ile Türkiye dijitalleşmede sıçrama yapabilir
Türkiye’de faaliyette olan Vodafone 5G çağı için heyecan duyuyor ancak ülkedeki paydaşlar buna ne kadar hazır? Türkiye yeterince dijitalleşebildi mi ve istek var mı?
Küreselden bakınca Türkiye’de ortamı nasıl yorumladıklarını Auramo’ya sorduğumuzda şunları kaydetti: “Türkiye’de benim fark ettiğim şirketlerin büyüklüğünden bağımsız olarak herkes dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve burada ne yapabilirime bakmak istiyor. Burada binden fazla müşterimiz, bulut ve diğer dijital hizmet ürünlerimizi kullanıyor. Türkiye aslında dijitalleşme açısından ileri bir konumda. Belki İngiltere ya da Kuzey Avrupa ülkelerinden bir miktar daha geride kalmış olabilir ama kıtanın diğer ülkelerinden nispeten daha ileri bir seviyede.
Türkiye’nin burada yapabileceği en önemli nokta 5G ve yapay zekâdan daha fazla faydalanarak dijitalleşme sürecini gerçekleştirmek. Türkiye belki bazı Avrupa ülkelerine nazaran bir miktar daha geride kalmış olabilir ama bu durum, Türkiye’ye büyük bir sıçrama yapması için de bir fırsat sunmuş oluyor.”
Türkiye bulutta büyümesini katladı
Özellikle akıllı fabrikalar ve akıllı şehirleri önemsediklerini bu nedenle nesnelerin interneti alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Marika Auramo, “Bir de büyük fabrikalarda, büyük liman ve havalimanlarında 10 kat hızlı, kesintisiz, gecikmesi olmayan bir altyapı sağlıyoruz.
Avrupa’da bulut bilişim alanında büyüme oranları euro üzerinden yüzde 25’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran (TL bazında) yüzde 111’lere çıkmış durumda. Bunun yanında son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyüme oranından bahsediyoruz” diye konuştu.
Auramo’nun verdiği bilgilere göre, Vodafone Business, Vodafone Grup’un bir parçası. 170 ülkede faaliyette. Daha ziyade şirket ve kurumların dijital dönüşümü için hizmet sağlıyor. Dünya çapında 7 milyondan fazla abonesi var. Vodafone Business Türkiye, geçen sene reel bazda yüzde 60 civarında büyüme kaydetti.
“Veri büyüdükçe siber güvenliğin önemi artacak”
Vodafone Business CEO’su Auramo, dijital dönüşümün daha da hızlanması ve ilerleme kaydetmesiyle birlikte Türkiye’deki şirketlerin siber güvenliğe odaklanmasını beklediğini dile getirdi. Auramo, “Çünkü elimizde çok daha fazla veri olacak. Veri kullanımı ve sahip olduğumuz veri arttıkça siber güvenlik daha da önemli bir konu haline gelecek.
Petabayt’lar düzeyinde veri işlemek ve saklamak durumunda kalacağız. Bu durumda 5G ve yapay zekâ çok daha önemli bir hale gelecek. Biz tabii ki müşterilerimize yapay zekanın yetkinliklerinden yararlanarak onlara en son teknolojiyi sunmak istiyoruz. Ben Türkiye’deki bütün şirketler için 5G çağı başlıyor diyebilirim” diye konuştu.
Türkiye’deki ekosistem yatırım için cezbediyor
Avrupa’daki ülkelere baktıklarında Türkiye’nin en iyi performansı gösteren ülke olduğunu anlatan Marika Auramo, şunları kaydetti: “Neden her sene elimizde olan bütçenin büyük bir kısmını Türkiye’ye aktarıyorum? Çünkü, genç bir nüfusunuz var ve burada bir ekosistem oluşuyor. Daha çok startup kurulmaya başladı, daha fazla küçük orta ölçekli şirketler daha aktif hale geldi. Birçok şirket iş süreçlerini yeni teknolojilere adapte etmeye çalışıyor ve dijital süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Burada bizim için çok güzel bir platform oluşuyor.
Türkiye’de 5 veri merkezimiz var, 3’ü siber güvenlikle ilgili merkezimiz (İstanbul ve Ankara). 2’sinin zaten inşaatı sürmekte İzmir’deki 100 milyon dolarlık yatırım. Ankara siber güvenlik merkezi merkezimiz ise 15 milyon dolarlık bir yatırım. Vodafone Global içinde Türkiye, aslında ilk siber güvenlik operasyon merkezini hayata geçiren ülkelerden biri. Bu yatırımlardan aldığımız geri dönüşler çok yüksek. Türkiye’de çok fazla talep de var. Bu talebi karşılayabilmek için da yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
Türkiye bulutta büyümesini katladı
Özellikle akıllı fabrikalar ve akıllı şehirleri önemsediklerini bu nedenle nesnelerin interneti alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Marika Auramo, “Bir de büyük fabrikalarda, büyük liman ve havalimanlarında 10 kat hızlı, kesintisiz, gecikmesi olmayan bir altyapı sağlıyoruz. Avrupa’da bulut bilişim alanında büyüme oranları euro üzerinden yüzde 25’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran (TL bazında) yüzde 111’lere çıkmış durumda.
Bunun yanında son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyüme oranından bahsediyoruz” diye konuştu. Auramo’nun verdiği bilgilere göre, Vodafone Business, Vodafone Grup’un bir parçası. 170 ülkede faaliyette. Daha ziyade şirket ve kurumların dijital dönüşümü için hizmet sağlıyor. Dünya çapında 7 milyondan fazla abonesi var. Vodafone Business Türkiye, geçen sene reel bazda yüzde 60 civarında büyüme kaydetti.