Türkiye inovasyonda merkez olmaya aday

Recep ERÇİN

Türkiye’de 5G ihalesi için sayılı günler kal­dı. Henüz tam tarih ve­rilmese de ağustos sonu veya eylül gibi ihalenin yapılma­sı bekleniyor. Resmi açıkla­malara göre Türkiye 2026’da 5G’ye geçecek. Çok daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı de­neyimi vadeden 5G’nin birey­sel kullanıcılardan ziyade ku­rumsal tarafta daha büyük bir etki oluşturması bekleniyor.

Nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinin çok da­ha etkin kullanılmasına ze­min oluşturacak 5G çağı ön­cesi Ortaköy’de DÜNYA’ya özel bir sohbette bir araya gel­diğimiz Vodafone Business CEO’su Marika Auramo ile, Vodafone’un küresel operas­yonlarında Türkiye’yi nere­de konumlandırdıklarını ve mevcut ortamın yatırım için kendilerini teşvik edip etme­diğini konuştuk.

“Daha fazla yatırım yaparsak şaşırmam”

İstanbul ve Türkiye’de ino­vasyon ve internet teknoloji­leri açısından fırsat gördükle­rini belirten Marika Auramo, “Çünkü bizim Türkiye’deki ekibimiz çok yenilikçi bir ba­kış açısına sahip. Ve bütün IT ile (bilişim teknolojileri) be­raber teknolojilerin getirdi­ği kaynakları ve yetkinlikleri çok nitelikli bir biçimde kul­lanıyorlar.

Bu da bizim Türki­ye’ye daha fazla yatırım yap­mamıza olanak tanıyor. Belki de bir araştırma ve geliştirme merkezi de olabilir Türkiye. Bu nedenle önümüzdeki dö­nemde Türkiye’ye daha fazla yatırım yaparsak şaşırmam” dedi. Türkiye’nin inovasyon ve Ar-Ge merkezi olma potan­siyeline ilişkin görüşlerini de­taylandıran Marika Auramo, “Vodafone sadece mobil alan­da hizmet veren bir şirket de­ğil, KOBİ’ler ve kamuya kadar çok farklı kurumlara dijital çözümler sunuyoruz. Türki­ye’de yatırımlarımızı da artı­rarak devam ettiriyoruz.

Çün­kü çok genç bir nüfusa sahip, bu paralelde de çok hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. Türkiye’de geliştiri­len ürünler, hizmetler ve ino­vasyonlar, Vodafone Business Türkiye’yi Vodafone Glo­bal’de çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Çünkü burada geliş­tirilen teknolojiler ve ürünler, Vodafone Global’de de kulla­nılıyor” bilgilerini paylaştı..

“5G çağı için büyük bir heyecan duyuyoruz”

Microsoft, Google, Huawei, Fortinet gibi küresel şirket­lerle yaptıkları işbirlikleri­ne dikkatimizi çeken Vodafo­ne Business CEO’su Auramo, “2024’ün başında, Microsoft ile Vodafone Grubu’nun iş or­taklığını duyurmuştuk. Bu kapsamda Vodafone, Micro­soft ile geliştirdiği bulut ve müşteri odaklı yapay zekâ hiz­metlerine gelecek 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yap­mayı planlıyor.

Uydu teknolo­jilerine de yatırım yapıyoruz. Elbette ki bütün adımlar Tür­kiye’yi de etkileyecektir” şek­linde konuştu. Yaklaşmakta olan 5G ihalesine ilişkin bek­lentilerini dile getiren Aura­mo, “Türkiye’de 5G çağı başla­yacağı için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tabii ki bu sade­ce inovasyon için değil, yeni bağlantı çözümleri ve ürün­ler için de çok önemli. Biz za­ten 5G olsun, farklı inovasyon çözümleri olsun, her zaman daha fazla yatırım yapma yö­nünde bir taahhüdümüz bulu­nuyor.

Umarım Türkiye’de 5G açısından en önemli hizmet sağlayıcılarından biri oluruz. Zaten faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde mükemmel 5G hiz­metlerimizi sunuyoruz. Tür­kiye’de de bunu aynı şekilde yapabileceğimize inancımız tam” dedi.

5G ile Türkiye dijitalleşmede sıçrama yapabilir

Türkiye’de faaliyette olan Vodafone 5G çağı için heye­can duyuyor ancak ülkedeki paydaşlar buna ne kadar ha­zır? Türkiye yeterince dijital­leşebildi mi ve istek var mı?

Küreselden bakınca Türki­ye’de ortamı nasıl yorumla­dıklarını Auramo’ya sordu­ğumuzda şunları kaydetti: “Türkiye’de benim fark etti­ğim şirketlerin büyüklüğün­den bağımsız olarak herkes dijitalleşme süreçlerini hız­landırmak ve burada ne ya­pabilirime bakmak istiyor. Burada binden fazla müşte­rimiz, bulut ve diğer dijital hizmet ürünlerimizi kullanı­yor. Türkiye aslında dijitalleş­me açısından ileri bir konum­da. Belki İngiltere ya da Kuzey Avrupa ülkelerinden bir mik­tar daha geride kalmış olabi­lir ama kıtanın diğer ülkele­rinden nispeten daha ileri bir seviyede.

Türkiye’nin burada yapabileceği en önemli nok­ta 5G ve yapay zekâdan daha fazla faydalanarak dijitalleş­me sürecini gerçekleştirmek. Türkiye belki bazı Avrupa ül­kelerine nazaran bir miktar daha geride kalmış olabilir ama bu durum, Türkiye’ye bü­yük bir sıçrama yapması için de bir fırsat sunmuş oluyor.”

Türkiye bulutta büyümesini katladı

Özellikle akıllı fabrikalar ve akıllı şehirleri önemsediklerini bu nedenle nesnelerin interneti alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Marika Auramo, “Bir de büyük fabrikalarda, büyük liman ve havalimanlarında 10 kat hızlı, kesintisiz, gecikmesi olmayan bir altyapı sağlıyoruz.

Avrupa’da bulut bilişim alanında büyüme oranları euro üzerinden yüzde 25’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran (TL bazında) yüzde 111’lere çıkmış durumda. Bunun yanında son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyüme oranından bahsediyoruz” diye konuştu.

Auramo’nun verdiği bilgilere göre, Vodafone Business, Vodafone Grup’un bir parçası. 170 ülkede faaliyette. Daha ziyade şirket ve kurumların dijital dönüşümü için hizmet sağlıyor. Dünya çapında 7 milyondan fazla abonesi var. Vodafone Business Türkiye, geçen sene reel bazda yüzde 60 civarında büyüme kaydetti.

“Veri büyüdükçe siber güvenliğin önemi artacak”

Vodafone Business CEO’su Auramo, dijital dönüşümün daha da hızlanması ve ilerleme kaydetmesiyle birlikte Türkiye’deki şirketlerin siber güvenliğe odaklanmasını beklediğini dile getirdi. Auramo, “Çünkü elimizde çok daha fazla veri olacak. Veri kullanımı ve sahip olduğumuz veri arttıkça siber güvenlik daha da önemli bir konu haline gelecek.

Petabayt’lar düzeyinde veri işlemek ve saklamak durumunda kalacağız. Bu durumda 5G ve yapay zekâ çok daha önemli bir hale gelecek. Biz tabii ki müşterilerimize yapay zekanın yetkinliklerinden yararlanarak onlara en son teknolojiyi sunmak istiyoruz. Ben Türkiye’deki bütün şirketler için 5G çağı başlıyor diyebilirim” diye konuştu.

Türkiye’deki ekosistem yatırım için cezbediyor

Avrupa’daki ülkelere baktıklarında Türkiye’nin en iyi performansı gösteren ülke olduğunu anlatan Marika Auramo, şunları kaydetti: “Neden her sene elimizde olan bütçenin büyük bir kısmını Türkiye’ye aktarıyorum? Çünkü, genç bir nüfusunuz var ve burada bir ekosistem oluşuyor. Daha çok startup kurulmaya başladı, daha fazla küçük orta ölçekli şirketler daha aktif hale geldi. Birçok şirket iş süreçlerini yeni teknolojilere adapte etmeye çalışıyor ve dijital süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Burada bizim için çok güzel bir platform oluşuyor.

Türkiye’de 5 veri merkezimiz var, 3’ü siber güvenlikle ilgili merkezimiz (İstanbul ve Ankara). 2’sinin zaten inşaatı sürmekte İzmir’deki 100 milyon dolarlık yatırım. Ankara siber güvenlik merkezi merkezimiz ise 15 milyon dolarlık bir yatırım. Vodafone Global içinde Türkiye, aslında ilk siber güvenlik operasyon merkezini hayata geçiren ülkelerden biri. Bu yatırımlardan aldığımız geri dönüşler çok yüksek. Türkiye’de çok fazla talep de var. Bu talebi karşılayabilmek için da yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Türkiye bulutta büyümesini katladı

Özellikle akıllı fabrikalar ve akıllı şehirleri önemsediklerini bu nedenle nesnelerin interneti alanında yatırımlar yaptıklarını anlatan Marika Auramo, “Bir de büyük fabrikalarda, büyük liman ve havalimanlarında 10 kat hızlı, kesintisiz, gecikmesi olmayan bir altyapı sağlıyoruz. Avrupa’da bulut bilişim alanında büyüme oranları euro üzerinden yüzde 25’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran (TL bazında) yüzde 111’lere çıkmış durumda.

Bunun yanında son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyüme oranından bahsediyoruz” diye konuştu. Auramo’nun verdiği bilgilere göre, Vodafone Business, Vodafone Grup’un bir parçası. 170 ülkede faaliyette. Daha ziyade şirket ve kurumların dijital dönüşümü için hizmet sağlıyor. Dünya çapında 7 milyondan fazla abonesi var. Vodafone Business Türkiye, geçen sene reel bazda yüzde 60 civarında büyüme kaydetti.