Türkiye-Japonya gıda ticareti güç kazanıyor

Kasım ayında 172,1 mil­yon dolarlık ihracata im­za atan Akdeniz Hubu­bat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), pazar çeşitliliğini güç­lendiren başarıları ve Japonya’da yürüttüğü yüksek profilli ticari temaslarıyla bölgenin dış ticaret performansına yeni bir momen­tum kazandırdı.

Güçlü iş birliği fırsatları oluşturuldu

AHBİB Yönetim Kurulu Başka­nı Veysel Memiş, Ticaret Bakan­lığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan Japonya’ya 24-29 Kasım tarihleri arasında ticaret heyeti etkinliği düzenle­diklerini, 26 ihracatçı firmadan 33 temsilcinin katılımıyla ger­çekleştirilen etkinliklerin Tür­kiye-Japonya ticaretinde yeni iş birliklerinin kapısını araladığını söyledi.

Veysel Memiş, “Programımızın ilk gününde heyetimiz, AHBİB Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cımız Selçuk Akıllı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz liderliğinde Kawanishi Lojistik Hizmetleri ve Oi Lojistik Terminali’nde teknik incelemelerde bulundu. Japon­ya’nın depolama, elleçleme ve da­ğıtım ağını yerinde analiz ederek, ürünlerimizin raflara en hızlı ve güvenli şekilde nasıl ulaşacağının yol haritasını çıkardık” dedi.

Üyeler, Japon pazarını çok yönlü mercek altına aldı

Tokyo’daki temasların diplo­matik kanallarla da desteklendi­ğine dikkat çeken Başkan Veysel Memiş, “Tokyo Büyükelçimiz Sa­yın Oğuzhan Ertuğrul ve Ticaret Başmüşavirimiz Sedat Yıldız’ın sağladığı kapsamlı pazar analiz­leri, firmalarımızın Japon tüketi­ci alışkanlıklarını doğru okuması adına kritik önem taşıdı. Ayrıca Japonya Dış Ticaret Teşkilatı ve Tokyo Ticaret ve Sanayi Odası ile kurulan üst düzey temaslar, ku­rumsal iş birliklerimizin zemini­ni sağlamlaştırdı” diye konuştu.

Tokyo’da gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin (B2B) beklen­tilerin üzerinde bir ilgiyle karşı­landığını belirten Başkan Vey­sel Memiş, Japon alıcıların Türk ürünlerine yaklaşımının “güven odaklı” olduğunu söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Network etkin­likleri ve birebir görüşmelerde firmalarımız, Japon muhatapla­rıyla sürdürülebilir ticaretin te­mellerini attı. Türk gıda sektörü­nün üretim gücü, Japon iş insan­larında büyük bir karşılık buldu” ifadelerini kullandı.

Japonya’nın tarım ve gıda ürünlerinde yüksek hacimli ve çeşitlilik içeren güçlü bir pazar yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Başkan Veysel Memiş, şun­ları söyledi: “Veriler, Japonya’nın birçok üründe gümrük vergile­rini düşük seviyede uygulaması ve tedarikçi ülke çeşitliliğini ar­tırma eğilimi sayesinde Türk fir­maları için önemli fırsatlar barın­dırdığını ortaya koyuyor. Hayvan yemi, kabuklu yemiş konserve­leri, meyve-sebze suları, çikola­ta ve tatlı bisküviler gibi katego­rilerde Japonya’nın hızla büyü­yen ithalat hacmi ile Türkiye’nin dünya ihracat kapasitesi arasın­daki fark, değerlendirilebilecek geniş bir potansiyele işaret edi­yor. Amacımız, ‘Türk Gıdası’ de­nilince akla gelen güven, lezzet ve kaliteyi, Japonya pazarında silin­mez bir şekilde yazmaktır.”

“En güçlü artışları Umman ve Kolombiya’da yakaladık”

AHBİB’in kasım ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en çok bakliyat çeşitleri, pastacılık ürünleri ve yağlı tohumlar sattıklarını, en fazla ihracat yaptıkları ülkeler listesinde Irak, Suriye ve Sudan’ın ilk üç sırada yer aldığını bildirdi. Veysel Memiş, “Yılın 11’inci ayında 188 bin 868 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştüren Birliğimiz, bakliyat çeşitlerinde 49,3 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 35,6 milyon dolar ve yağlı tohumlarda 20 milyon dolar değere ulaştı. Aynı dönemde 39,4 milyon dolarlık dış satımla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 24’ünü oluşturarak sektörün en yüksek ihracat gerçekleştirilen ürünü oldu.

Bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde en fazla ihracatı yüzde 4 artış ve 29,9 milyon dolar değer ile Irak’a yaptık. Kasım ayı ihracatımızda yüzde 18 paya sahip Irak’ın ardından yüzde 59 artış ve 15,4 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde 21 artış ve 7,3 milyon dolar değer ile Sudan üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi sağladığımız pazarlarlar Umman ve Kolombiya oldu. Umman’a yüzde 3 bin 55 artışla 1,7 milyon dolar, Kolombiya’ya yüzde 1.371 artışla 604 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Tunus, Macaristan, İran, Fildişi Sahili, Ukrayna, Tayland, Kenya, Cibuti, Belçika ve Malta pazarlarında da anlamlı artışlar kaydettik” dedi.