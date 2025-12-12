Türkiye-Japonya gıda ticareti güç kazanıyor
AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Japonya’da yürüttükleri teknik incelemeler ve yoğun B2B temasların yeni iş birliklerinin kapısını araladığını belirtti. Başkan Memiş, “Türk gıdasının güven, kalite ve lezzetini Japon pazarında kalıcı biçimde konumlandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Kasım ayında 172,1 milyon dolarlık ihracata imza atan Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), pazar çeşitliliğini güçlendiren başarıları ve Japonya’da yürüttüğü yüksek profilli ticari temaslarıyla bölgenin dış ticaret performansına yeni bir momentum kazandırdı.
Güçlü iş birliği fırsatları oluşturuldu
AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan Japonya’ya 24-29 Kasım tarihleri arasında ticaret heyeti etkinliği düzenlediklerini, 26 ihracatçı firmadan 33 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin Türkiye-Japonya ticaretinde yeni iş birliklerinin kapısını araladığını söyledi.
Veysel Memiş, “Programımızın ilk gününde heyetimiz, AHBİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Selçuk Akıllı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz liderliğinde Kawanishi Lojistik Hizmetleri ve Oi Lojistik Terminali’nde teknik incelemelerde bulundu. Japonya’nın depolama, elleçleme ve dağıtım ağını yerinde analiz ederek, ürünlerimizin raflara en hızlı ve güvenli şekilde nasıl ulaşacağının yol haritasını çıkardık” dedi.
Üyeler, Japon pazarını çok yönlü mercek altına aldı
Tokyo’daki temasların diplomatik kanallarla da desteklendiğine dikkat çeken Başkan Veysel Memiş, “Tokyo Büyükelçimiz Sayın Oğuzhan Ertuğrul ve Ticaret Başmüşavirimiz Sedat Yıldız’ın sağladığı kapsamlı pazar analizleri, firmalarımızın Japon tüketici alışkanlıklarını doğru okuması adına kritik önem taşıdı. Ayrıca Japonya Dış Ticaret Teşkilatı ve Tokyo Ticaret ve Sanayi Odası ile kurulan üst düzey temaslar, kurumsal iş birliklerimizin zeminini sağlamlaştırdı” diye konuştu.
Tokyo’da gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin (B2B) beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını belirten Başkan Veysel Memiş, Japon alıcıların Türk ürünlerine yaklaşımının “güven odaklı” olduğunu söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Network etkinlikleri ve birebir görüşmelerde firmalarımız, Japon muhataplarıyla sürdürülebilir ticaretin temellerini attı. Türk gıda sektörünün üretim gücü, Japon iş insanlarında büyük bir karşılık buldu” ifadelerini kullandı.
Japonya’nın tarım ve gıda ürünlerinde yüksek hacimli ve çeşitlilik içeren güçlü bir pazar yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Veriler, Japonya’nın birçok üründe gümrük vergilerini düşük seviyede uygulaması ve tedarikçi ülke çeşitliliğini artırma eğilimi sayesinde Türk firmaları için önemli fırsatlar barındırdığını ortaya koyuyor. Hayvan yemi, kabuklu yemiş konserveleri, meyve-sebze suları, çikolata ve tatlı bisküviler gibi kategorilerde Japonya’nın hızla büyüyen ithalat hacmi ile Türkiye’nin dünya ihracat kapasitesi arasındaki fark, değerlendirilebilecek geniş bir potansiyele işaret ediyor. Amacımız, ‘Türk Gıdası’ denilince akla gelen güven, lezzet ve kaliteyi, Japonya pazarında silinmez bir şekilde yazmaktır.”
“En güçlü artışları Umman ve Kolombiya’da yakaladık”
AHBİB’in kasım ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en çok bakliyat çeşitleri, pastacılık ürünleri ve yağlı tohumlar sattıklarını, en fazla ihracat yaptıkları ülkeler listesinde Irak, Suriye ve Sudan’ın ilk üç sırada yer aldığını bildirdi. Veysel Memiş, “Yılın 11’inci ayında 188 bin 868 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştüren Birliğimiz, bakliyat çeşitlerinde 49,3 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 35,6 milyon dolar ve yağlı tohumlarda 20 milyon dolar değere ulaştı. Aynı dönemde 39,4 milyon dolarlık dış satımla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 24’ünü oluşturarak sektörün en yüksek ihracat gerçekleştirilen ürünü oldu.
Bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde en fazla ihracatı yüzde 4 artış ve 29,9 milyon dolar değer ile Irak’a yaptık. Kasım ayı ihracatımızda yüzde 18 paya sahip Irak’ın ardından yüzde 59 artış ve 15,4 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde 21 artış ve 7,3 milyon dolar değer ile Sudan üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi sağladığımız pazarlarlar Umman ve Kolombiya oldu. Umman’a yüzde 3 bin 55 artışla 1,7 milyon dolar, Kolombiya’ya yüzde 1.371 artışla 604 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Tunus, Macaristan, İran, Fildişi Sahili, Ukrayna, Tayland, Kenya, Cibuti, Belçika ve Malta pazarlarında da anlamlı artışlar kaydettik” dedi.