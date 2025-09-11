TOBB Türkiye Madencilik Meclisinden yapılan açıklama­da, dünya enerji sektörünün, kı­sa vadeli jeopolitik şokların ya­rattığı arz güvenliği fırtınaları ve uzun vadeli iklim değişikliği politikalarıyla mücadele ettiği­ne dikkati çekilerek, madencilik sektörünün ise güvenlik ve sür­dürülebilirliği gözetecek akıllı stratejilerden geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun ye­nilenebilir enerji ve enerji ve­rimliliğine yapılan yatırımların kararlılıkla sürdürülmesini ge­rektirdiğini ortaya koyduğu vur­gulanarak, fosil yakıtlardan ka­demeli çıkışın adil ve planlı bir şekilde yönetilmesi, enerji kay­naklarının ve kritik mineral te­darikinin coğrafi olarak çeşit­lendirilmesinin zorunlu olduğu­nun altı çizildi.

“Güvenilir enerji kaynağına kayıtsız kalamayız”

Enerji dönüşümünü hızlan­dırmanın ve arz güvenliğini sağ­lamanın bir zorunluluk olduğu­na işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin enerji arz güven­liği açısından kritik bir ham maddesi olan linyit rezervleri­miz, ülkemizin 120 bin megavatı aşan kurulu elektrik kapasitesi­nin 11 bin 500 megavatlık kısmı­nı (yerli kömür) karşılamakta­dır. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 35,2’si kö­mürden üretilmişken böyle gü­venilir, ucuz ve emre amade bir enerji kaynağına kayıtsız kala­mayız.

20 milyar tonun üzerin­de kömür kaynağına sahip ol­duğumuz ülkemizin yegane yer altı zenginliği ile ilgili ülke ger­çeklerimize uygun yeni bir stra­tejinin uzun zamandır ilk defa Sayın Bakan’ımız tarafından kurgulanarak kamuoyuna açık­lanması hem sektör paydaşları­mız hem de TOBB Türkiye Ma­dencilik Meclisimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Bakanı­mız Alparslan Bayraktar’ın kö­mür sektörüyle ilgili açıklama­larını TOBB Türkiye Madenci­lik Meclisi olarak destekliyor ve bunların bir an önce hayata geçi­rilmesini diliyoruz.”