Türkiye Müteahhitler Birliği'nin yeni başkanı Erdal Eren oldu

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 33. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetimi belirlendi. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Mithat Yenigün başkanlık görevini Erdal Eren'e devretti. Eren, 2004-2011 döneminde de başkanlık görevini yürütüyordu.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine Erdal Eren, Başar Arıoğlu, Hüseyin Arslan, İhsan Çetinceviz, Deha Emral, Müfit Eren, Süheyla Çebi Karahan, Cahit Karakullukçu, Ferhat Nasıroğlu, Tevfik Öz, Erdem Tavas, Kartal Usluel, Murat Üstay; Denetleme Kurulu'na ise Nevzat Saygılıoğlu, Selim Akın ve Özgür Peker seçildi.

"Daha ileriye gitmek için çalışacağız"

TMB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Eren, Türk müteahhitlik sektörünün yurt içinde ve dışında zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Mevcut yönetimin bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için çalışacaklarını söyleyen Eren, "Hem üyelerimizin hem inşaat ve konut sektörünün hem de genel olarak ülkemizin sorunları için fikirler üretmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınması için STK'lar ile kamu arasındaki iş birliğini devam ettirerek geliştireceklerini aktaran Eren, "TOBB, TİM, TİSK, DEİK gibi STK'ler ile birlikte doğru fikirler üretip, ülkemizin bu zor yıllarında problemlere çareyi birlikte arayacağız. STK'lerin kendi sorumluluklarına sahip çıkarak eleştirecekleri şeyler varsa eleştirebilmelerini ama çözüm önerilerini de ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.