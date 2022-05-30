Türkiye, nitelikli kahve tedariğinde merkez oluyor

Kahve bitkisine ilişkin rivayetler muhteliftir. Kökeninin Afrika olduğu, içecek olarak ilk kez Güney Arabistan’da tüketilmeye başlandığı ifade edilir. Yemen’in liman kenti Moka’da tekkesinden kovulan bir dervişin 1258’de bulup keşfedip, içecek olarak tükettiği kahve, ilk kez 1543 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’a getirilir. 1653’te de Türk elçisi Süleyman Ağa vasıtasıyla Avrupa’da ilk kez Fransa’da tüketilir.

Bugün Moka kenti, adını en çok tüketilen kahve çeşidine verirken, Avrupa da kahvenin hem tüketiminin, hem de endüstrisinin merkezi konumunda bulunuyor. Dünyada günde 3 milyar fincana yakın kahve içimi yapılırken, en çok kahve tüketen 10 ülke listesinin 9’unu Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Türkiye’de ise kahve tüketimi son dönemdeki gelişim ile birlikte kişi başına yıllık 1 kilogram miktarını zorluyor.

Kahvenin dünya çapında bir endüstri haline gelmesi, geçen yüzyılın başına kadar uzanıyor. Seri üretim yapan kahve makinalarının devreye alınması, özellikle ABD, Kanada ve Avrupa’da bu alanın hızlı gelişmesine yol açtı. Otoriteler, 2000’li yıllarda Türk kahvesine yönelik makinaların piyasaya sürülmesiyle Türkiye’nin de bu alanda hızlı bir gelişme kaydettiği noktasında birleşiyorlar.

İhracat markalı ürünle büyüyor

Evlerde ve kahvehanelerde yüzyıllarca cezvelerde pişirilen Türk kahvesi, ilk kez 2003 yılında Arçelik’in Telve ürünü sayesinde makine ile tanışıyor. Elektrikli ev aletlerinin son dönemde hızlı büyüyen markalarından Arzum’un Okka’sı da bu alanda önemli mesafelerin alınmasını sağladı. Arzum’un ısrarlı çalışmaları ve inovatif çözümlerinin artması, yeni girişimlere de örnek oldu.

Kullanışlı pişirme makineleri, hızlı şekilde evlerde, perakende satış noktalarında, yiyecek ve içecek satışı yapılan kafe ve restoranlarda geniş kullanım imkanı buluyor. Yanı sıra yüksek performans gösteren ihraç malları arasına giriyor.

Bugün Türkiye’de kahve ve Türk kahvesi pazarı hızlı büyüyor. Yabancı markaların yanı sıra pazarı domine eden güçlü yerli oyuncular var. Bunların başında gelen Kahve Dünyası, 10 günde bir mağaza açma kapasitesine sahip sektörün en önemli oyuncularından. Yurt dışında da önemli merkezlerde mağaza açıyor. Yine dünyaya markalı ürün satarak bu alanda katma değer yaratan Kurukahveci Mehmet Efendi’den başlayarak, sektörün e ticaret alanında hızlı büyümesini sağlayan kahve,com gibi girişimler, ülkemize önemli oranda döviz kazandırıyor. Dünyanın tanıdığı kategoriler ve vegan ve çikolatalı Türk kahvesi gibi yeni ürünler de ihracata güç veriyor.

Gazipaşa'da kahve tarımı başlatıldı

ICO, yani Uluslararası Kahve Birliği’ne göre 30 yıl içerisinde bugün kahve tarımı bölgelerinin yüzde 70’inde iklim değişimleri nedeniyle kahve tarımı yapılamayacak. Bu durumun, kahve tarımının dünyanın kuzeyine doğru yayılım göstermesine yol açacağı tahmin ediliyor. Sürdürülebilirlik esaslarına yönelik farkındalık çalışmaları içerisinde yer alan Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’de Anamur Gazipaşa’da sürdürülen kahve tarımı projelerine destek veriyor. Kahve çekirdeği tarımının öncü girişimleri 5 yıldır devam ediyor. Deneme maliyeti yürütülen çalışmaların, ileriki yıllara ilişkin önemli deneyimler ortaya koyacağı dile getiriliyor.

Türk kahvesini içen gençlerin oranı artıyor

Türk kahvesinin markalaşmasına hizmet eden şirketler arasında Kurukahveci Mehmet Efendi, 151 yıllık yapısıyla öne çıkıyor. Kahvenin uzun süre taze kalmasını sağlayan ambalaj teknolojisini hayata geçiren, folyo ve teneke ambalajlarla ülke genelinde dağıtım ağını kuran şirket, ilk perakende satış noktasını da 1930’da Mısır Çarşısı yanında hizmete açtı. 2002’den itibaren yurtdışı satış ve pazarlamaya yönelen Kurukahveci Mehmet Efendi, 60’a yakın ülkeye markalı kahve ihracatı yapıyor. Türk kahvesi başta olmak üzere, kahve sektörüne perakende satış noktaları ile hizmet veren Kahve Dünyası ile ilgili haberimizi 12'nci sayfamızda görebileceksiniz. Alanının en büyük Türk girişimcisi Kahve Dünyası, araştırmalarıyla da Türk kahvesi pazarına hizmet sunuyor. Son araştırmada şu başlıklar öne çıktı: