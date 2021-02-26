Türkiye oluklu mukavva sektörü 2020'de yüzde 12 büyüdü

Pandemi nedeniyle iş dünyasını zorlayan 2020, bazı sektörlerde üretimleri durduran bir yıl olarak kayıtlara geçti. Oluklu mukavva ambalaj endüstrisi ise 2020’yi bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüme ile tamamladı.

Tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan oluklu mukavva ambalaj, pandemiye rağmen üretimini çalışanlar için gerekli tedbirleri de alarak aralıksız sürdürdü. Birincil öncelikli tüketim maddelerinin (gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme) depolanması, taşınması ve ulaştırılmasında kritik rol oynayan sektör, söz konusu başarı grafiğini bu yıl da sürdürmeyi planlıyor.

Avrupa’da 6'ncı büyük pazar olmayı başardı

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nin (OMÜD) verilerine göre, Türkiye’de oluklu mukavva sektörünün üretimi 2020’de 2.5 milyon ton, 4,5 milyar metrekare seviyelerine ulaştı. Bu rakamlarla sektör, Avrupa’da 6'ncı en büyük pazar haline geldi. Ciro açısından yıllık 15 milyar TL’ye yaklaşan sektör, 12 bine yakın çalışanıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Toplam istihdamdaki etkisi 25 bin kişi olan sektörün temas ettiği kişi sayısı ise 100 bine yaklaşıyor.

"Atık kağıdın fiyatı ve bulunabilirliğinde istikrar sağlanmalı"

Dernek olarak oluklu mukavvanın özelliklerini daha iyi anlatmak, pazarı büyütmek ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak adına çalıştıklarını söyleyen OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, 2020’de yaşanan tüm zor koşullara rağmen yıl boyunca üretimi kesintiye uğratmadan devam ettiren sektörler arasında yer aldıklarına dikkat çekti.

Sektör performasının çeyrekler bazında dalgalı bir seyir izlediğini belirten Sükan, şunları kaydetti: "Birinci ve üçüncü çeyrekler güçlü büyüme gösterirken, ikinci çeyrekte bunun tersine çok sert bir düşüş yaşandı. Buna rağmen yılı yüzde 12 oranında büyüme ile tamamladık. Türkiye oluklu mukavva sektörü Avrupa’nın en hızlı büyüyen altıncı pazarı konumunda yer alıyor. Hedefimiz, yüksek kalitede hizmet sunma anlayışıyla bu basamakları tırmanmak ve daha üst sıralara yükselmek. Sektörümüzün daha iyi noktalara taşınması için oluklu mukavvanın hammaddesi olan, atık kağıdın fiyatı ile bulunabilirliğinde bir istikrar sağlanması ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün artması konularında iyileştirmeler yapılması gerek. Diğer yandan; oluklu mukavvanın üstün özelliklerinin daha iyi anlatılması, gıdayla temas eden ambalaj tarafında oluklu mukavvanın avantajlı yönlerinin ön plana çıkarılması ve gündemin bir diğer önemli konusu olan AB Yeşil Mutabakat’a hazırlıkla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın, ilerleyen dönemde sektörümüzü daha da büyüteceğine inanıyorum.”