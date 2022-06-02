Türkiye otomotiv pazarı mayısta büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022 yılı Mayıs ayına ait otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet oldu.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde ise 1,9 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021’in aynı dönemine yüzde 12’lik düşüşle 277 bin 252 adete geriledi. Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 13,6 azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.