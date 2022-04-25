Türkiye oyun pazarı 1,2 milyar dolara yükseldi

Gaming in Turkey tarafından yayımlanan ‘Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu'na göre, Türkiye oyun pazarı 1 milyar 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Raporu değerlendiren Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı CEO’su Ozan Aydemir, küresel oyun pazarının 2018'de toplamda 138 milyar dolar olduğunu, söz konusu rakamın 2019'da 152 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Salgının ve kapanmaların yoğunlaştığı 2020'de küresel oyun pazarının büyüklüğünün 177 milyar dolara çıktığına işaret eden Aydemir, "Bu aslında beklentimizin çok üstünde bir rakamdı. 2021'de ise bu rakam 176 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 2020 ile 2021'e baktığımızda aslında 1 milyar dolarlık bir düşüş de söz konusu ama bu biraz salgının etkisi. 2020, aslında bir sıçrama yılıydı. 2021, biraz daha dengeleyici bir yıl oldu." diye konuştu.

Oyuncu sayısı arttı

Oyun sektörünün Türkiye'deki büyüklüğüne ilişkin bilgi veren Aydemir, Türkiye'nin 2018'de 853 milyon dolarlık bir pazar payı olduğunu anımsattı. Bu rakamın 2019'da 830 milyon dolara gerilediğini kaydeden Aydemir, “Aslında buna gerileme demek tam da doğru değil. Çünkü normalde kişi başı TL bazında harcadığımız para arttı. Ama dolar kuru yükseldiği için dolar bazında hesapladığımızda düşüş gösteriyor gibi oluyor. O yüzden 2019'da böyle bir gerileme yaşandı. 2020'de ise total gelirimiz 880 milyon dolara yükseldi. 2021'de ise bu rakam 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükselmiş durumda. Türkiye'deki oyuncu sayısı da 2018'den 2021'e kadar 30 milyondan 42 milyona çıktı. Türkiye'de çok genç bir nüfus var. Hem oyun oynama saatleri arttı hem de yeni oyuncu sayısı arttı. Burada yaş bağımsız konuşuyorum. 7'den 70'e oyun oynayanların sayısı arttı. Kadın-erkek oranına baktığımızda, bundan 3-4 yıl önce olsaydı daha erkek ağırlıklı bir kitleden bahsediyor olurduk. Şimdi yüzde 47 kadın oyuncu, yüzde 53 erkek oyuncu olan dengeli bir durum söz konusu gözüküyor.” şeklinde konuştu.

Türk oyun şirketlerinin 2020'de neredeyse 2 milyar dolar civarında yatırım aldığını kaydeden Aydemir, yatırımların 2021'de de devam ettiğine dikkat çekti. Aydemir, 2021'de Türkiye'de 54 girişimin yatırım aldığını ve 266 milyon dolarlık bir hacim yaratıldığını bildirdi.

"Oyun sektörü, metaverse dünyasının temeli olacak"

Türkiye'de 165'in üzerinde profesyonel espor takımı ve 8 bin 126 lisanslı espor oyuncusu olduğunu anlatan Aydemir, esporu sektörün parlayan yıldızı olarak tanımladı.

Son dönemde birçok markanın metaverse ile ilgili yatırım yaptığına da işaret eden Aydemir, “Birçok oyunda, oyun içinde farklı entegrasyonlar yaratmanın yanı sıra kendilerine has ekonomiler de vardı. Orada konserler veriliyor, etkinlikler yapılıyordu. Bu bizim için yabancı olmadığımız bir şey. Oluşturulmak istenen metaverse kavramı, sanal dünyaların iç içe geçtiği bir 'öte evren' yaratmak. Bu teknolojiyle ilgili biraz zamana ihtiyaç var. Oyun sektörü, metaverse dünyasının temeli olacak.” değerlendirmesini yaptı.