Türkiye paydaş katılımında 10 yıldır yerinde sayıyor

İpek YEZDANİ

Toplan­tıda konuşan OECD Düzenle­me Politikaları Analisti Tobi­as Querbach, “paydaş katılımı” adı verilen alanın OECD üyesi tüm ülkelerin en zayıf olduğu alanlardan biri olduğunu belir­terek, “Düzenleyici politikalar alanında en iyi olan ülkelerde bile kamuyu ilgilendiren bir po­litika kararı alındıktan sonra bu kararın etkilerinin araştırıl­ması çok zayıf. Ancak herkesin zayıf olduğu bu alanda Türkiye ortalamanın da çok altında. 10 yıl önceki durumla şimdi ara­sında hiçbir ilerleme yok” dedi.

Şeffaflık alanında ilerleme

Bu yıl dördüncüsü yayımla­nan Türkiye raporunda, OECD değerlendirmesine göre, Tür­kiye’de şeffaflık alanında önce­ki dönemlere kıyasla ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Raporun “Gelecek odaklı ve insan merkezli düzenleme ihti­yacı” bölümünde ise dijital dö­nüşüm, yeşil dönüşüm ve artan belirsizlik ortamında, düzenle­me süreçlerinin daha çevik, ve­ri temelli ve kapsayıcı şekilde ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Akademi Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez, OECD tara­fından 2024 yılında açıklanan “Hükümetlere Duyulan Güven Araştırması”nın sonuçlarına göre OECD ülkelerinde vatan­daşların yüzde 44’ünün hükü­metlere hiç güven duymadığı­nı ve çok az güven duyduğunu söyledi. OECD araştırmasının sonuçlarına göre yüksek veya normal seviyede güven duyan­ların oranı ise yüzde 39. Eri­mez, hükümetlere duyulan gü­veninin azaldığı bir dönemde başa çıkılması gereken konular arasında çevresel sorunlar, tek­nolojik gelişmeler ve jeopolitik gelişmeler geldiğini söyledi.

Karar ve uygulamalar yaşam kalitesini etkiliyor

Kamu Düzenleme Kalitesi 2025 yayını, politika yapıcılar, kamu yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum için reform önceliklerine ışık tutan önemli bir referans kaynağı niteliği taşıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, “Kamu karar ve uygulama kalitesi, doğrudan yaşam kalitesini etkiler; toplumun her kesiminin hayatına dokunur. OECD, bu alanda yürüttüğü çalışmalarla kamu karar ve uygulama kalitesini güçlendirmeye yönelik ilkeler geliştiriyor, bu ilkelerin ne ölçüde hayata geçirildiğini izliyor ve ilerlemeyi destekleyen ölçüm metodolojileri ile modeller sunuyor. Bu çalışma, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu karar ve uygulama kalitesinin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.