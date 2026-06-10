Türkiye poliüretan üretiminde bölgesel merkez olabilir
İnşaat, mobilya, otomotiv gibi sektörleri buluşturacak PU Expo Fuarı, 11-13 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek. POLYDER Başkanı Müge Pınar, Türkiye’nin sanayi altyapısı, stratejik coğrafi konumu ve nitelikli insan kaynağıyla poliüretanda bölgesel bir merkez olabileceğini söyledi.
Hamide HANGÜL
Poliüretan üreticileri, otomotiv, mobilya, inşaat gibi sektörleri bir araya getiren PU Expo İstanbul 2026 Fuarı, bu sene 11–13 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar öncesi poliüretan sektör temsilcileri bir araya geldi.
Etkinliğin açılışında konuşan Poliüretan Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (POLYDER) Başkanı F. Müge Pınar, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, stratejik coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla poliüretan sektöründe bölgesel bir üretim ve dağıtım merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bu yıl düzenlenecek fuarın sektör için önemine vurgu yapan Pınar, “Bu, Türkiye’nin poliüretan sektöründeki görünürlüğünün artması, yeni yatırım fırsatlarının oluşması, ihracat kanallarının genişlemesi ve küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konuma ulaşması anlamına gelecektir.
Hedefimiz, mevcut pastayı paylaşmak değil, pastayı birlikte büyütmek. Daha fazla üretici, daha fazla tedarikçi, daha fazla teknoloji sağlayıcısı ve daha fazla uluslararası alıcının ülkemizde buluşması; sektörümüzün tüm oyuncularına yeni fırsatlar oluşturacaktır. Kazanan yalnızca tek tek şirketler değil, Türkiye poliüretan ekosisteminin tamamı olacaktır” diye konuştu.
Hedef, 5 binin üzerinde nitelikli ziyaretçi
POLYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç da Türk poliüretan sektörünün küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve uluslararası arenada liderliğe oynamak amacıyla tek çatı altında kenetlendiğini belirtti. CNG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaman ise fuarın, AYSAF fuarı ile eş zamanlı düzenleneceğini bildirdi. Yaman, şöyle devam etti: “Aynı zamanda Foam Eurasia fuarını da bu yapıya dahil ederek, devasa bir sinerji yaratacağız. Bu stratejik hamleyle 2026 fuarımızda, 100’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı, 5 binin üzerinde nitelikli ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Katılımcılarımızın yüzde 50’sini, ziyaretçilerimizin ise yüzde 30 ila yüzde 40’ını yabancı misafirlerimiz oluşturacak.”
PU Expo İstanbul’da konferans serisi
POLYDER ve CNG Expo iş birliğiyle düzenlenen PU Expo İstanbul 2026 kapsamında, sektörün geleceği, bilgi paylaşımları ve inovatif çözümlere yönelik konferans serileri de gerçekleştirilecek. PU Expo İstanbul 2026, katılımcılara güncel bilgi ve trendlere erişim, uzman konuşmacılarla buluşma, networking fırsatları, yeni iş birlikleri geliştirme, marka ve kurum görünürlüğü, inovasyon ve yeni teknolojilerle tanışma ve karar vericilere doğrudan erişim gibi imkanlar da sunmuş olacak.