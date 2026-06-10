Türkiye poliüretan üretiminde bölgesel merkez olabilir

Hamide HANGÜL

Poliüretan üreticileri, oto­motiv, mobilya, inşaat gibi sektörleri bir araya getiren PU Expo İstanbul 2026 Fuarı, bu sene 11–13 Kasım 2026 tarihle­ri arasında İstanbul Fuar Merke­zi’nde gerçekleşecek. Fuar öncesi poliüretan sektör temsilcileri bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan Poliüretan Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (POLY­DER) Başkanı F. Müge Pınar, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapı­sı, stratejik coğrafi konumu, üre­tim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla poliüretan sektörün­de bölgesel bir üretim ve dağıtım merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bu yıl dü­zenlenecek fuarın sektör için öne­mine vurgu yapan Pınar, “Bu, Tür­kiye’nin poliüretan sektöründe­ki görünürlüğünün artması, yeni yatırım fırsatlarının oluşması, ih­racat kanallarının ge­nişlemesi ve küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konu­ma ulaşması anlamına gelecektir.

Hedefimiz, mevcut pastayı paylaşmak değil, pastayı birlikte büyütmek. Daha fazla üretici, daha fazla te­darikçi, daha fazla teknoloji sağ­layıcısı ve daha fazla uluslarara­sı alıcının ülkemizde buluşması; sektörümüzün tüm oyuncularına yeni fırsatlar oluşturacaktır. Ka­zanan yalnızca tek tek şirketler değil, Türkiye poliüretan ekosis­teminin tamamı olacaktır” diye konuştu.

Hedef, 5 binin üzerinde nitelikli ziyaretçi

POLYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç da Türk poliüretan sektörünün küresel pazardaki re­kabet gücünü artırmak ve ulusla­rarası arenada liderliğe oynamak amacıyla tek çatı altında kenet­lendiğini belirtti. CNG Expo Yö­netim Kurulu Başkanı Cengiz Ya­man ise fuarın, AYSAF fuarı ile eş zamanlı düzenleneceğini bildir­di. Yaman, şöyle devam etti: “Ay­nı zamanda Foam Eurasia fuarını da bu yapıya dahil ederek, deva­sa bir sinerji yaratacağız. Bu stra­tejik hamleyle 2026 fuarımızda, 100’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı, 5 binin üzerinde nite­likli ziyaretçiye ulaşmayı hedefli­yoruz. Katılımcılarımızın yüzde 50’sini, ziyaretçilerimizin ise yüz­de 30 ila yüzde 40’ını yabancı mi­safirlerimiz oluşturacak.”

PU Expo İstanbul’da konferans serisi

POLYDER ve CNG Expo iş birliğiyle düzenlenen PU Expo İstanbul 2026 kapsamında, sektörün geleceği, bilgi paylaşımları ve inovatif çözümlere yönelik konferans serileri de gerçekleştirilecek. PU Expo İstanbul 2026, katılımcılara güncel bilgi ve trendlere erişim, uzman konuşmacılarla buluşma, networking fırsatları, yeni iş birlikleri geliştirme, marka ve kurum görünürlüğü, inovasyon ve yeni teknolojilerle tanışma ve karar vericilere doğrudan erişim gibi imkanlar da sunmuş olacak.