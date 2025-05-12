  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

“Türkiye, RES ve GES’e 80 milyar dolar yatırım yapacak”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Çekirdek Yenilenebilir Enerji’ye yönelik 2035 Yol Haritasının geçen yıl güncellendiğini hatırlatarak, Türkiye’nin, gelecek 10 yılda sadece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
“Türkiye, RES ve GES’e 80 milyar dolar yatırım yapacak”
Takip Et

Enerji Sanayicileri ve İş İnsan­ları Derneği (ENSİA), güneş enerjisi sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan Intersolar’a kurumsal üye tem­silcilerinden oluşan bir heyetle katıldı. Almanya’nın Münih ken­tinde 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen fuara, dünyanın fark­lı coğrafyalarından bin 800’den fazla şirket ve 100 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi katıldı.

ENSİA Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Murat Çekirdek Yenilenebilir Enerji’ye yönelik 2035 Yol Haritasının geçen yıl güncellendiğini hatırlatarak, Türkiye’nin, gelecek 10 yılda sa­dece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar doların üzerinde yatı­rım yapacağını vurguladı.

Bu portföyün dünyadaki en önemli enerji dönüşümü yatı­rımlarından biri olacağını kayde­den Çekirdek, şu değerlendirme­yi yaptı: “Mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035’e kadar dört katına çıkarmayı he­defliyoruz. Sektörün dinamikle­rini bilenler için bu hedeflerin da­hi yetersiz olduğunu söylememiz gerekiyor. Sadece rüzgâr ve gü­neş enerjisinde dört Türkiye’nin enerjisini karşılayabiliriz. 2035 yılına kadar güneş enerjisinde her yıl en az 5 bin MW, rüzgâr enerji­sinde 2 ilâ 3 bin MW kurulu gücü devreye alacağız. Geç çıktığımız bu yolda hızla ilerliyoruz ve geliş­miş ülkelerle arayı kapatıyoruz.”

Heyette yer alan ENSİA Yöne­tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ti­bet Arbak da dernek bünyesinde­ki Temiz Enerji Ur-Ge projesine dahil olan 15 şirketin temsilcile­rinden oluşan heyetin verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye’nin son yıl­larda rüzgâr endüstrisinde kay­dettiği ivmenin Türkiye kaynak­lı katılımcı ve ziyaretçi sayısına yansıdığını görmekten mutlu ol­duklarını söyledi.

Çatı ve yüzer GES’te 200 bin MW potansiyel

Türkiye’nin güneş enerjisinde Nisan ayı sonu itibarıyla 22 bin MW kurulu güce ulaştığını anım­satan Arbak, 2035 yılı için güneş ve rüzgâr enerjisi toplamında be­lirlenen 120 bin MW kurulu güç hedefini küresel ölçekte heyecan yarattığını ve dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi. Tibet Arbak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güneş enerjisinde dünyanın en yüksek potansiyeline sahip ülkeleri ara­sındayız. Ulusal hedeflerimiz ise tüm dünyadaki yatırımcılar ve EPC şirketleri tarafından yakın­dan izleniyor. Çatı GES’lerde 120 bin MW Kurulu güç potansiyeli­miz var.

Sıfır noktasında olduğu­muz Yüzer GES’ler de düşünül­düğünde güneş enerjisinden 200 bin MW Kurulu güç seviyesine ulaşmamız rahatlıkla mümkün. Bu potansiyelin harekete geçiril­mesi için bireysel olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi ve bunun şebekeye aktarılmasına yönelik kamusal düzenlemele­rin rahatlatılması ve güneş ener­jisine yönelim hızının artırılması kritik önemde.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL