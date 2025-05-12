“Türkiye, RES ve GES’e 80 milyar dolar yatırım yapacak”

Enerji Sanayicileri ve İş İnsan­ları Derneği (ENSİA), güneş enerjisi sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan Intersolar’a kurumsal üye tem­silcilerinden oluşan bir heyetle katıldı. Almanya’nın Münih ken­tinde 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen fuara, dünyanın fark­lı coğrafyalarından bin 800’den fazla şirket ve 100 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi katıldı.

ENSİA Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Murat Çekirdek Yenilenebilir Enerji’ye yönelik 2035 Yol Haritasının geçen yıl güncellendiğini hatırlatarak, Türkiye’nin, gelecek 10 yılda sa­dece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar doların üzerinde yatı­rım yapacağını vurguladı.

Bu portföyün dünyadaki en önemli enerji dönüşümü yatı­rımlarından biri olacağını kayde­den Çekirdek, şu değerlendirme­yi yaptı: “Mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035’e kadar dört katına çıkarmayı he­defliyoruz. Sektörün dinamikle­rini bilenler için bu hedeflerin da­hi yetersiz olduğunu söylememiz gerekiyor. Sadece rüzgâr ve gü­neş enerjisinde dört Türkiye’nin enerjisini karşılayabiliriz. 2035 yılına kadar güneş enerjisinde her yıl en az 5 bin MW, rüzgâr enerji­sinde 2 ilâ 3 bin MW kurulu gücü devreye alacağız. Geç çıktığımız bu yolda hızla ilerliyoruz ve geliş­miş ülkelerle arayı kapatıyoruz.”

Heyette yer alan ENSİA Yöne­tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ti­bet Arbak da dernek bünyesinde­ki Temiz Enerji Ur-Ge projesine dahil olan 15 şirketin temsilcile­rinden oluşan heyetin verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye’nin son yıl­larda rüzgâr endüstrisinde kay­dettiği ivmenin Türkiye kaynak­lı katılımcı ve ziyaretçi sayısına yansıdığını görmekten mutlu ol­duklarını söyledi.

Çatı ve yüzer GES’te 200 bin MW potansiyel

Türkiye’nin güneş enerjisinde Nisan ayı sonu itibarıyla 22 bin MW kurulu güce ulaştığını anım­satan Arbak, 2035 yılı için güneş ve rüzgâr enerjisi toplamında be­lirlenen 120 bin MW kurulu güç hedefini küresel ölçekte heyecan yarattığını ve dikkatle izlendiğini sözlerine ekledi. Tibet Arbak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güneş enerjisinde dünyanın en yüksek potansiyeline sahip ülkeleri ara­sındayız. Ulusal hedeflerimiz ise tüm dünyadaki yatırımcılar ve EPC şirketleri tarafından yakın­dan izleniyor. Çatı GES’lerde 120 bin MW Kurulu güç potansiyeli­miz var.

Sıfır noktasında olduğu­muz Yüzer GES’ler de düşünül­düğünde güneş enerjisinden 200 bin MW Kurulu güç seviyesine ulaşmamız rahatlıkla mümkün. Bu potansiyelin harekete geçiril­mesi için bireysel olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi ve bunun şebekeye aktarılmasına yönelik kamusal düzenlemele­rin rahatlatılması ve güneş ener­jisine yönelim hızının artırılması kritik önemde.”