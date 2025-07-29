Türkiye şampiyonu BLOOCELL Silikon Vadisi yolcusu
Startup of World Cup’ın Türkiye finali Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy’ün destekleri ile gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük startup yarışmalarından biri olan etkinliğin Türkiye finalinde ipi göğüsleyen BLOOCELL oldu. Yapay doku üretimi yapan BLOOCELL, Silikon Vadisi’ndeki büyük finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Hayati ARIGAN
Silikon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından küresel ölçekte düzenlenen ve dünyanın en prestijli girişimcilik yarışmalarından biri olarak gösterilen Startup World Cup, bu yıl ilk kez Türkiye’de yapıldı.
Etkinliğin Türkiye organizasyonunun yürütücülüğünü Synergia üstlenirken, etkinlik Ardventure ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) stratejik partnerliğinde, Pegasus Tech Ventures işbirliğiyle hayata geçirildi. Etkinliğin finali ise Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy’ün destekleriyle 26 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da BTM’de gerçekleştirildi.
Bir milyon dolar için yarışacak
Dünyanın en büyük startup yarışmalarından biri olarak gösterilen Startup of World Cup’ın Türkiye finalinde ipi göğüsleyen BLOOCELL oldu. Biyoteknoloji alanında yapay doku üretimi yapan girişim, ABD’nin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi’ndeki büyük finalde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Silikon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından organize edilen yarışmanın Türkiye etabında jüri değerlendirmesi sonucu Türkiye Şampiyonu seçilen BLOOCELL, 15-17 Ekim 2025 tarihlerinde ABD’de düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek ve 1 milyon dolar yatırım ödülü için yarışacak. Etkinlikte yapılan oylama sonucunda, alg teknolojisi ile topraksız tarım ve doğal kozmetik ürünleri geliştiren Kybele’s Garden da, izleyiciler tarafından ‘Seyirci favorisi’ seçildi. Girişim, Silikon Vadisi’ndeki büyük finale Silver Ticket sahibi olarak etkinliğe misafir olarak katılım hakkı elde etti.
Ereren’den girişimcilere tavsiyeler
Böylece 60’tan fazla ülkede ve 100’den fazla bölgede düzenlenen küresel girişimcilik yarışması Startup World Cup’ın Türkiye finali, Synergia koordinasyonunda, Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy’ün destekleri ile BTM stratejik ortaklığıyla tamamlandı.
Finalin açılış konuşmasını Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren yaptı. Ereren, konuşmasında startup projelerinin önemini vurgulayarak, girişimcilere kapsamlı ve önemli tavsiyelerde bulundu. Ereren, girişimciliğin doğası gereği bir tür protest eylem olduğunu belirterek, yeni kurulan ülkelerde sermaye birikiminin henüz oluşmadığı ekosistemlerde girişimciliğin ayrışan temel unsur olduğunu ifade etti. Ereren, kendi deneyimlerine dayanarak, genç girişimcilerin müteşebbisliğin karanlık ve zorlu yanlarının farkında olmayabileceğini, oysa kendilerinin bu zorlukları bizzat yaşadığını söyledi.
“Artık fikir ve yaratıcılığa odaklanılıyor”
Eskiden bir iş kurmak istendiğinde sorulan ilk sorunun “Ne kadar paran var?” olduğunu ve sermaye birikiminin de iş modeli seçiminde belirleyici olduğunu anlatan Ereren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sermayeye erişimin sınırlı olduğu bir ortamda ancak kendi imkanları veya banka kredileriyle işe başlanabiliyordu. Günümüzde ise startup ekosisteminin gelişmesiyle girişimcilik artık sermayeye değil, fikre ve yaratıcılığa odaklandı, ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusu sermaye sorusunun önüne geçti. Bu dönüşüm, sermaye bariyerlerinin girişimi engellediği ekonomilerin aksine, girişimcilikte fırsat eşitliği ve yenilikçiliğe olanak sağlıyor.”
“Kalite, hız ve inovasyon üç temel değer olmalı”
Türkiye’de startup ekosisteminin küresel bağlantılarla güçlenmesinin, uluslararası arenada etkili organizasyonların burada düzenlenmesinin çok umut verici olduğuna dikkat çeken Ereren, kendi tecrübeleri ışığında startup’ların yolculuğunu anlamak için şu üç temel değer üzerinde durdu: “Kalite: Ürünün veya hizmetin pazarda rekabet eden oyunculara karşı kalite konusunda öne çıkabilmesi. Hız: Pazarda ilk gelen olmanın, örneğin pandemi döneminde hızla ürün ithal etmenin getirisiyle benzer şekilde, pazardaki erk ve avantajı yansıtması. İnovasyon: Talebin henüz oluşmadığı yerde arz yaratarak oyunun kurallarını değiştirme gücü.” Ereren, “Kişisel bilgisayarların ilk dönemlerinde ‘mouse’un talep edilmeden arz edilmesi gibi inovasyon da talep yaratabilir” diye konuştu.
“Girişimcilikte başarı beş faktöre bağlı”
Başarılı bir girişim için beş önemli faktöre dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Ereren, faktörleri şöyle sıraladı: “Ölçülebilirlik: Yaptığınız işin sonuçlarının ölçülebilir olması, sadece sayısal değil, somut ve anlaşılır veriler sunması. Kritik sonuçlar: İşin sonuçlarının kritik ve önemli etki yaratması, örneğin bir hastanedeki hijyenin hayati önemi gibi. Farklılaşma (Rekabet avantajı): İşinizi kaç kişinin yapabildiği, muadillerinizin sayısı ve yüzdesiyle rekabet gücünüz. Performans ve özen: İşinizin performans gösterirken ne kadar özen gösterildiği ve izlenebilir olduğu. Sisteme dokunuş: Yaptığınız işin yaşam alanınızın ötesinde topluma, doğaya ve sisteme ne kadar katkı sağladığı.”
Mahir Can Ereren ayrıca, Bulls olarak bu tür etkinliklere desteklerinin devam edeceğini, böylece girişimcilik ruhunun yaygınlaşmasını sağlayacakları mesajını verdi.
Bulls GSYO’nun kapısı girişimcilere açık
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer de girişimcilere şirketin başarı hikayesini anlattı. Startuplara finansal desteğin yanında yönetsel yapıların kurulması ve yapılandırma anlamında destekte bulduklarını belirten Sönmezer, haftada 3 ile 5’in üzerinde girişimcinin projelerini incelediklerini anlattı. Sıtkı Sönmezer, “Amacımız sizlerle beraber yürümek. Hızlı büyümek isteyenlerinizle tanışmak istiyoruz. Projelerinize pozitif veya negatif geri bildirim veriyoruz. Regülasyon tarafında nerede eksik görürsek bunu açıkça söylüyoruz. Siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. Hepinizle tanışmak istiyoruz” diye konuştu.
İlk altı ayda girişimler 211 milyon dolar yatırım aldı
BTM Genel Müdürü Önder Kul, “Yenilikçi fikirleri küresel olan etki ve sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025 Türkiye Startup Ekosistemi ilk yarıyıl raporuna göre Türkiye’deki girişimler toplamda 211 milyon dolar yatırım almışlar. Startup Genom ve Deal Room endekslerinde İstanbul, dünyada en çok gelecek vaat eden şehirler sıralamasında bir tanesinde 2, bir diğerinde de 3. sırada” dedi.
“Net Working fırsatından faydalanın”
Girişimcilerin gerçek ödülünün “müşteriyle, yatırımcıyla buluşması, ürettikleri değeri gerçek hedef kitleleriyle buluşturması” olduğunu belirten Synergia Kurucu Ortağı Ali Cihan Kurt, girişimcilerin finale kalsın ya da kalmasın ABD’de düzenlenen Net Working fırsatından faydalanmaya davet etti. Kurt, “Bizler bu kadim coğrafyanın insanlarıyız. Dünya ve insanlık için eğer gerçek bir değer üretilecekse bunu bu topraklardaki çocukları, bu toprakların girişimcileri olarak bizlerin başaracağına inanıyoruz” diye konuştu.