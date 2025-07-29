Türkiye şampiyonu BLOOCELL Silikon Vadisi yolcusu

Hayati ARIGAN

Silikon Vadisi merkez­li Pegasus Tech Ventu­res tarafından küresel ölçekte düzenlenen ve dünya­nın en prestijli girişimcilik ya­rışmalarından biri olarak gös­terilen Startup World Cup, bu yıl ilk kez Türkiye’de yapıldı.

Etkinliğin Türkiye organizas­yonunun yürütücülüğünü Sy­nergia üstlenirken, etkinlik Ardventure ve Bilgiyi Ticari­leştirme Merkezi (BTM) stra­tejik partnerliğinde, Pegasus Tech Ventures işbirliğiyle ha­yata geçirildi. Etkinliğin finali ise Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy’ün destekle­riyle 26 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da BTM’de ger­çekleştirildi.

Bir milyon dolar için yarışacak

Dünyanın en büyük star­tup yarışmalarından biri ola­rak gösterilen Startup of Wor­ld Cup’ın Türkiye finalinde ipi göğüsleyen BLOOCELL oldu. Biyoteknoloji alanında yapay doku üretimi yapan girişim, ABD’nin San Francisco şeh­rinde yer alan Silikon Vadisi’n­deki büyük finalde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Si­likon Vadisi merkezli Pegasus Tech Ventures tarafından or­ganize edilen yarışmanın Tür­kiye etabında jüri değerlen­dirmesi sonucu Türkiye Şam­piyonu seçilen BLOOCELL, 15-17 Ekim 2025 tarihlerin­de ABD’de düzenlenecek dün­ya finalinde Türkiye’yi temsil edecek ve 1 milyon dolar yatı­rım ödülü için yarışacak. Et­kinlikte yapılan oylama sonu­cunda, alg teknolojisi ile top­raksız tarım ve doğal kozmetik ürünleri geliştiren Kybele’s Garden da, izleyiciler tarafın­dan ‘Seyirci favorisi’ seçildi. Girişim, Silikon Vadisi’ndeki büyük finale Silver Ticket sa­hibi olarak etkinliğe misafir olarak katılım hakkı elde etti.

Ereren’den girişimcilere tavsiyeler

Böylece 60’tan fazla ülkede ve 100’den fazla bölgede dü­zenlenen küresel girişimci­lik yarışması Startup World Cup’ın Türkiye finali, Syner­gia koordinasyonunda, Bulls GSYO, Bulls Yatırım ve Bulls Protföy’ün destekleri ile BTM stratejik ortaklığıyla tamam­landı.

Finalin açılış konuşma­sını Bulls Portföy Yönetim Ku­rulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren yaptı. Ere­ren, konuşmasında startup projelerinin önemini vurgula­yarak, girişimcilere kapsamlı ve önemli tavsiyelerde bulun­du. Ereren, girişimciliğin do­ğası gereği bir tür protest ey­lem olduğunu belirterek, yeni kurulan ülkelerde sermaye bi­rikiminin henüz oluşmadığı ekosistemlerde girişimciliğin ayrışan temel unsur olduğunu ifade etti. Ereren, kendi dene­yimlerine dayanarak, genç gi­rişimcilerin müteşebbisliğin karanlık ve zorlu yanlarının farkında olmayabileceğini, oy­sa kendilerinin bu zorlukları bizzat yaşadığını söyledi.

“Artık fikir ve yaratıcılığa odaklanılıyor”

Eskiden bir iş kurmak isten­diğinde sorulan ilk sorunun “Ne kadar paran var?” olduğu­nu ve sermaye birikiminin de iş modeli seçiminde belirleyici olduğunu anlatan Ereren, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Serma­yeye erişimin sınırlı olduğu bir ortamda ancak kendi imkan­ları veya banka kredileriyle işe başlanabiliyordu. Günümüz­de ise startup ekosisteminin gelişmesiyle girişimcilik artık sermayeye değil, fikre ve yara­tıcılığa odaklandı, ‘Ne yapmak istiyorsun?’ sorusu serma­ye sorusunun önüne geçti. Bu dönüşüm, sermaye bariyerle­rinin girişimi engellediği eko­nomilerin aksine, girişimcilik­te fırsat eşitliği ve yenilikçiliğe olanak sağlıyor.”

“Kalite, hız ve inovasyon üç temel değer olmalı”

Türkiye’de startup ekosis­teminin küresel bağlantılar­la güçlenmesinin, uluslarara­sı arenada etkili organizasyon­ların burada düzenlenmesinin çok umut verici olduğuna dik­kat çeken Ereren, kendi tec­rübeleri ışığında startup’ların yolculuğunu anlamak için şu üç temel değer üzerinde dur­du: “Kalite: Ürünün veya hiz­metin pazarda rekabet eden oyunculara karşı kalite konu­sunda öne çıkabilmesi. Hız: Pa­zarda ilk gelen olmanın, örne­ğin pandemi döneminde hızla ürün ithal etmenin getirisiyle benzer şekilde, pazardaki erk ve avantajı yansıtması. İnovas­yon: Talebin henüz oluşmadığı yerde arz yaratarak oyunun ku­rallarını değiştirme gücü.” Ere­ren, “Kişisel bilgisayarların ilk dönemlerinde ‘mouse’un ta­lep edilmeden arz edilmesi gibi inovasyon da talep yaratabilir” diye konuştu.

“Girişimcilikte başarı beş faktöre bağlı”

Başarılı bir girişim için beş önemli faktöre dikkat edilme­si gerektiğini aktaran Ereren, faktörleri şöyle sıraladı: “Öl­çülebilirlik: Yaptığınız işin so­nuçlarının ölçülebilir olması, sadece sayısal değil, somut ve anlaşılır veriler sunması. Kri­tik sonuçlar: İşin sonuçları­nın kritik ve önemli etki yarat­ması, örneğin bir hastanede­ki hijyenin hayati önemi gibi. Farklılaşma (Rekabet avanta­jı): İşinizi kaç kişinin yapabil­diği, muadillerinizin sayısı ve yüzdesiyle rekabet gücünüz. Performans ve özen: İşinizin performans gösterirken ne kadar özen gösterildiği ve izle­nebilir olduğu. Sisteme doku­nuş: Yaptığınız işin yaşam ala­nınızın ötesinde topluma, do­ğaya ve sisteme ne kadar katkı sağladığı.”

Mahir Can Ereren ayrıca, Bulls olarak bu tür etkinliklere desteklerinin devam edeceği­ni, böylece girişimcilik ruhu­nun yaygınlaşmasını sağlaya­cakları mesajını verdi.

Bulls GSYO’nun kapısı girişimcilere açık

Bulls Yatırım Yönetim Ku­rulu Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Sön­mezer de girişimcilere şirke­tin başarı hikayesini anlattı. Startuplara finansal deste­ğin yanında yönetsel yapıla­rın kurulması ve yapılandır­ma anlamında destekte bul­duklarını belirten Sönmezer, haftada 3 ile 5’in üzerinde gi­rişimcinin projelerini incele­diklerini anlattı. Sıtkı Sönme­zer, “Amacımız sizlerle bera­ber yürümek. Hızlı büyümek isteyenlerinizle tanışmak is­tiyoruz. Projelerinize pozitif veya negatif geri bildirim ve­riyoruz. Regülasyon tarafında nerede eksik görürsek bunu açıkça söylüyoruz. Siz de ken­dinizi geliştiriyorsunuz. He­pinizle tanışmak istiyoruz” diye konuştu.

İlk altı ayda girişimler 211 milyon dolar yatırım aldı

BTM Genel Müdürü Önder Kul, “Yenilikçi fikirleri küresel olan etki ve sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025 Türkiye Startup Ekosistemi ilk yarıyıl raporuna göre Türkiye’deki girişimler toplamda 211 milyon dolar yatırım almışlar. Startup Genom ve Deal Room endekslerinde İstanbul, dünyada en çok gelecek vaat eden şehirler sıralamasında bir tanesinde 2, bir diğerinde de 3. sırada” dedi.

“Net Working fırsatından faydalanın”

Girişimcilerin gerçek ödülünün “müşteriyle, yatırımcıyla buluşması, ürettikleri değeri gerçek hedef kitleleriyle buluşturması” olduğunu belirten Synergia Kurucu Ortağı Ali Cihan Kurt, girişimcilerin finale kalsın ya da kalmasın ABD’de düzenlenen Net Working fırsatından faydalanmaya davet etti. Kurt, “Bizler bu kadim coğrafyanın insanlarıyız. Dünya ve insanlık için eğer gerçek bir değer üretilecekse bunu bu topraklardaki çocukları, bu toprakların girişimcileri olarak bizlerin başaracağına inanıyoruz” diye konuştu.