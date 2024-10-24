Türkiye, savunmada yerli ürünlerle SAHA’da
Yerlilik oranı yüzde 80’e çıkan Türkiye savunma sanayi, yerli firmalarıyla gövde gösterisi yapıyor. 22 yılda 128 milyar TL’nin üzerinde sabit yatırımın yapıldığı ve 2024’ün ilk 9 ayında ihracatını yüzde 12 artıran sektör, SAHA Expo’da yeni nesil teknolojik ürünlerini sergiliyor. Sektörün gündeminde, hava savunma sistemi Çelik Kubbe projesi de yer alıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Savunma sanayinde ithalata bağımlılığı azaltarak ‘yerli ve milli’ hamlesini başlatan ve küresel pazarlarda da aktif bir oyuncu olmaya başlayan Türkiye, yeni nesil savunma ürünlerini ‘SAHA’ya çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır’ın ifadeleriyle yerlilik oranı yüzde 80’e ulaşan Türk savunma sanayinin güçlü oyuncuları, Türkiye ve Avrupa’nın ‘en büyük sanayi kümelenmesi’ olan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı–SAHA Expo’da son teknoloji ürünlerini sergiliyor. Uluslararası alanda sektörün en iyilerini buluşturan SAHA Expo’da imzalanacak işbirlikleriyle 6 milyar doları aşan bir ekonomik değer yaratılması beklenirken, fuarda insansız hava, kara ve deniz araçları, yerli robotlar, deniz üstü sistemler gibi onlarca üründen bazıları ilk kez görücüye çıktı.
Sarsılmaz’dan silahlı robot SARBOT
Yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, BEST Defence 25 mm UKSS’yi, Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT’u ve SAR-7/24’ü tanıttı. Sarsılmaz, SAHA Expo’da tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara topu gibi silah ve silah sistemlerinden oluşan ürünlerini sergiliyor. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, “Sarsılmaz, savunma sanayinin lider şirketi olarak teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Silah ve mühimmat bileşkesinin gücü hem bizleri teknolojik olarak güçlendiriyor. Hem de ülkemize ihracat olarak geri dönüyor” dedi.
Roketsan, PUSU ile kamyon üstü platform geliştirdi
Roketsan’ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS ilk kez sergilendi.Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “ PUSU asimetrik savaş ortamında özellikle hareketli alandaki kuvvetlerimiz için güdümlü mühimmat fırlatan bir platform olarak maliyet etkin bir çözüm oluşturuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de şu anda envanterinde olan ürünlerden bir tanesi” dedi. İkinci ürünü ise Roketsan’ın en önemli ürünleri arasında yer alan tanksavar ailesinin yeni bir üyesi olan lazer güdümlü tanksavar füzesi L-OMTAS olarak açıklayan İkinci, “Orta menzilli tanksavar füzelerimizin lazer güdümlü olan versiyonu. L-OMTAS da hem maliyet etkin hem de 5.5 kilometreye kadar etkin vuruş kabiliyeti sunuyor” dedi.
STM’den farklı görevler için su altı platformu
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, askeri gemi ve insansız otonom sistemler alanındaki mühendislik kabiliyetini birleştirdiği, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı Projesi STM NETA’yı tanıttı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “STM NETA 300 adını verdiğimiz insansız otonom sualtı platformu oldukça kompakt. Farklı görevler için programlana bilir vaziyette. Mayına karşı tedbir harekatları olsun, istihbarat olsun, keşif veya arama kurtarma çalışmaları olsun birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün ” diye konuştu.
Otokar, riskli bölgelere COBRA II ile girecek
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, farklı operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği COBRA II, URAL, ARMA 8×8, ARMA 6×6 ve AKREP II araçlarını sergiliyor. Otokar Genel Müdür Aykut Özüner, “NATO ve Birleşmiş Milletler’in uzun yıllardır tedarikçilerinden biri olan Otokar’ın zırhlı araçları; Türk ordusu, güvenlik güçleri dahil 5 kıtada 40’tan fazla dost ve müttefik ülkenin envanterinde yer alıyor" dedi.
HAVELSAN'dan askerleri her an takip edebilecek teknoloji
Türk savunma sanayinin yazılım tabanlı çözümler geliştiren şirketlerinden HAVELSAN, komuta kontrol, simülasyon, robotik otonom, yapay zeka ve akıllı-güvenli şehir teknolojilerini sergiliyor. Şirketin geliştirdiği karma gerçeklik teknoloji sayesinde artık askerlerin hem konumları hem de sağlık durumları anbean takip edilebilecek. .
Karel’den milli çözümlerle savunmaya iletişim desteği
Karel, geliştirdiği yüksek teknolojili savunma ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Karel Savunma Sanayi Grup Başkanı Yavuz Bayiz, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, önceliklerimizden biri" dedi. Karel’in tanıttığı yenilikçi ürünlerden bazıları: IKT110 İç Konuşma Sistemi ve Kablosuz Başlık Takımı Modülü, Komuta ve kontrol süreçlerini optimize etmek için geliştirilen DURABOOK & COMSOFT yazılımı.
Baykar’dan insansız hava araçlarıyla gövde gösterisi
Türkiye savunma sanayinde milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ve mühimmatlarıyla öne çıkan Baykar, Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar KALKAN DİHA, Mini seyir füzesi KEMANKEŞ1 ve KEMANKEŞ 2’yi iç alanda sergilenirken, dış alanda ise Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI TİHA yerini aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “SAHA’daki gücümüzü gördükçe gururlanmamak elde değil. Tam bağımsızlığımız uğruna çalışan sanayicilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.
İlk kez SAHA’da tanıtılan ürünler
-ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemleri.
-Roketsan’ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS.
-HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24’te uygulamalı olarak gösterecek.
-ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları.
-STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk donanmasında göreve başlayan, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM Ada Sınıfından bir korvet.
-ASTECH DEFENCE, GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi (GAM).
-Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve “dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı” (İHA) iddiasına sahip TALAY.
-Askeri AC/DC ve DC/ DC çeviricileri geliştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri, kibrit kutusunun yarısı boyutundaki, ürün ailesinin en yeni üyesi. FNSS tarafından geliştirilen 5. Nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8x8.
-ASPOWER tarafından geliştirilen yerli ve özgün şarj kontrol kartı.
Yerli ve milli teknoloji üreticisi Mikro-Tasarım Elektronik’in, savunma sanayi için geliştirdiği 1280 x 1024 çözünürlüğe ve 10 m2 piksel adım aralığına sahip yeni SWIR (Kısa Dalgaboyu Kızılötesi) kamerası.
Aselsan, 10 yeni ürünle SAHA’da yer alıyor
Türkiye’nin güçlü savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN, oyun değiştirici nitelikteki 10 yeni ürününü görücüye çıkardı. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi: “SAHA Expo’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturuyoruz. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde 4 yeni ürün, İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız.
ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak.” ASELSAN, KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV adını verdiği dron avcısı sistemleri, yeni elektronik harp podları ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/ S ve ANTIDOT 2-U modellerini sergiliyor. ASELSAN’ın uçtan uca milli ve güvenli haberleşme teknolojilerini içeren ağ tabanlı çözümleri AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ve ARTCom 6993-A URAL gibi ürünler de fuarda.