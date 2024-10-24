Türkiye, savunmada yerli ürünlerle SAHA’da

Nurdoğan A. ERGÜN

Savunma sanayinde itha­lata bağımlılığı azaltarak ‘yerli ve milli’ hamlesini başlatan ve küresel pazarlar­da da aktif bir oyuncu olmaya başlayan Türkiye, yeni nesil sa­vunma ürünlerini ‘SAHA’ya çı­kardı. Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı M. Fatih Kacır’ın ifadele­riyle yerlilik oranı yüzde 80’e ulaşan Türk savunma sanayi­nin güçlü oyuncuları, Türkiye ve Avrupa’nın ‘en büyük sanayi kümelenmesi’ olan Uluslarara­sı Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı–SAHA Expo’da son teknoloji ürünlerini sergili­yor. Uluslararası alanda sektö­rün en iyilerini buluşturan SA­HA Expo’da imzalanacak işbir­likleriyle 6 milyar doları aşan bir ekonomik değer yaratılma­sı beklenirken, fuarda insan­sız hava, kara ve deniz araçla­rı, yerli robotlar, deniz üstü sis­temler gibi onlarca üründen bazıları ilk kez görücüye çıktı.

Sarsılmaz’dan silahlı robot SARBOT

Yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, BEST Defence 25 mm UKSS’yi, Tür­kiye’nin ilk silahlı robotu SAR­BOT’u ve SAR-7/24’ü tanıttı. Sarsılmaz, SAHA Expo’da ta­bancalar, piyade tüfekleri, ma­kineli tüfekler, uzaktan komu­talı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara to­pu gibi silah ve silah sistem­lerinden oluşan ürünlerini sergiliyor. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Öz­yılmaz, “Sarsılmaz, savunma sanayinin lider şirketi olarak teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Silah ve mühim­mat bileşkesinin gücü hem biz­leri teknolojik olarak güçlendi­riyor. Hem de ülkemize ihracat olarak geri dönüyor” dedi.

Roketsan, PUSU ile kamyon üstü platform geliştirdi

Roketsan’ın geliştirdiği Ro­ketsan Pusu, LG-155 lazer gü­dümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OM­TAS ilk kez sergilendi.Roket­san Genel Müdürü Murat İkin­ci, “ PUSU asimetrik savaş or­tamında özellikle hareketli alandaki kuvvetlerimiz için gü­dümlü mühimmat fırlatan bir platform olarak maliyet etkin bir çözüm oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de şu an­da envanterinde olan ürünler­den bir tanesi” dedi. İkinci ürü­nü ise Roketsan’ın en önemli ürünleri arasında yer alan tank­savar ailesinin yeni bir üyesi olan lazer güdümlü tanksavar füzesi L-OMTAS olarak açıkla­yan İkinci, “Orta menzilli tank­savar füzelerimizin lazer gü­dümlü olan versiyonu. L-OM­TAS da hem maliyet etkin hem de 5.5 kilometreye kadar etkin vuruş kabiliyeti sunuyor” dedi.

STM’den farklı görevler için su altı platformu

STM Savunma Teknolojile­ri Mühendislik ve Ticaret AŞ, askeri gemi ve insansız oto­nom sistemler alanındaki mü­hendislik kabiliyetini birleş­tirdiği, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı Projesi STM NE­TA’yı tanıttı. STM Genel Mü­dürü Özgür Güleryüz, “STM NETA 300 adını verdiğimiz in­sansız otonom sualtı platfor­mu oldukça kompakt. Farklı görevler için programlana bi­lir vaziyette. Mayına karşı ted­bir harekatları olsun, istihba­rat olsun, keşif veya arama kur­tarma çalışmaları olsun birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün ” diye konuştu.

Otokar, riskli bölgelere COBRA II ile girecek

Koç Topluluğu şirketlerin­den Otokar, farklı operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiği COB­RA II, URAL, ARMA 8×8, AR­MA 6×6 ve AKREP II araçla­rını sergiliyor. Otokar Genel Müdür Aykut Özüner, “NATO ve Birleşmiş Milletler’in uzun yıllardır tedarikçilerinden bi­ri olan Otokar’ın zırhlı araçla­rı; Türk ordusu, güvenlik güç­leri dahil 5 kıtada 40’tan faz­la dost ve müttefik ülkenin envanterinde yer alıyor" dedi.

HAVELSAN'dan askerleri her an takip edebilecek teknoloji

Türk savunma sanayinin ya­zılım tabanlı çözümler geliş­tiren şirketlerinden HAVEL­SAN, komuta kontrol, simü­lasyon, robotik otonom, yapay zeka ve akıllı-güvenli şehir tek­nolojilerini sergiliyor. Şirke­tin geliştirdiği karma gerçek­lik teknoloji sayesinde artık as­kerlerin hem konumları hem de sağlık durumları anbean ta­kip edilebilecek. .

Karel’den milli çözümlerle savunmaya iletişim desteği

Karel, geliştirdiği yüksek teknolojili savunma ürünleri­ni sektör profesyonelleriyle bu­luşturuyor. Karel Savunma Sa­nayi Grup Başkanı Yavuz Ba­yiz, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, ön­celiklerimizden biri" dedi. Ka­rel’in tanıttığı yenilikçi ürün­lerden bazıları: IKT110 İç Ko­nuşma Sistemi ve Kablosuz Başlık Takımı Modülü, Komuta ve kontrol süreçlerini optimize etmek için geliştirilen DURA­BOOK & COMSOFT yazılımı.

Baykar’dan insansız hava araçlarıyla gövde gösterisi

Türkiye savunma sanayinde milli ve özgün olarak geliştirdiği silahlı insansız hava araçları ve mühimmatlarıyla öne çıkan Baykar, Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar KALKAN DİHA, Mini seyir füzesi KEMANKEŞ1 ve KEMANKEŞ 2’yi iç alanda sergilenirken, dış alanda ise Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI TİHA yerini aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “SAHA’daki gücümüzü gördükçe gururlanmamak elde değil. Tam bağımsızlığımız uğruna çalışan sanayicilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.

İlk kez SAHA’da tanıtılan ürünler

-ASELSAN, uçtan uca mil­li ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ ta­banlı haberleşme sistem­lerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti dron sistemleri.

-Roketsan’ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS.

-HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24’te uygulamalı olarak gösterecek.

-ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları.

-STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk donanmasında göreve başlayan, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM Ada Sınıfından bir korvet.

-ASTECH DEFENCE, GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi (GAM).

-Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve “dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı” (İHA) iddiasına sahip TALAY.

-Askeri AC/DC ve DC/ DC çeviricileri geliştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri, kibrit kutusunun yarısı boyutundaki, ürün ailesinin en yeni üyesi. FNSS tarafından geliştirilen 5. Nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8x8.

-ASPOWER tarafından geliştirilen yerli ve özgün şarj kontrol kartı.

Yerli ve milli teknoloji üreticisi Mikro-Tasarım Elektronik’in, savunma sanayi için geliştirdiği 1280 x 1024 çözünürlüğe ve 10 m2 piksel adım aralığına sahip yeni SWIR (Kısa Dalgaboyu Kızılötesi) kamerası.

Aselsan, 10 yeni ürünle SAHA’da yer alıyor

Türkiye’nin güçlü savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN, oyun değiştirici nitelikteki 10 yeni ürününü görücüye çıkardı. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi: “SAHA Expo’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturuyoruz. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde 4 yeni ürün, İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız.

ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak.” ASELSAN, KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV adını verdiği dron avcısı sistemleri, yeni elektronik harp podları ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/ S ve ANTIDOT 2-U modellerini sergiliyor. ASELSAN’ın uçtan uca milli ve güvenli haberleşme teknolojilerini içeren ağ tabanlı çözümleri AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ve ARTCom 6993-A URAL gibi ürünler de fuarda.