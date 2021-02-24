Türkiye sigorta pazarı 100 milyar TL’ye koşuyor

İSTANBUL / DÜNYA

Türkiye ve dünyadaki sigorta pazarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, pandemiden kaynaklı zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaptığı ödeme tutarı 84 milyar dolar. COVID-19 kaynaklı ödemeler bu rakamın 30 milyar dolarını oluşturuyor. Kapanmalar devam ederse bu yıl 60 milyar dolar olmasını öngörüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin dünyanın birçok ülkesine göre pandemi sürecinden hızlı toparlanarak çıktığını söyleyen Yılmaz, şunları ifade etti: “İlk şoktan sonra özellikle taşıt ve konut satışlarındaki hareketlenme ile sigorta sektöründe de toparlanma hızlı oldu. Türk sigorta sektörü geçtiğimiz yılı yüzde 19,3’lük büyüme ile kapattı. Geçen yıl 100 milyar TL olarak beklediğimiz hacim pandemi etkisiyle 82,6 milyar TL oldu. Geçen yılın hedefini bu yıl bekliyoruz. Pandemi yılında toplamda 1,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Ağustos sonu itibariyle geçen senenin aynı dönemine göre prim üretimi yaklaşık yüzde 17 artışla 43 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da sektörün reel olarak büyüdüğünü gösteriyor. Türk sigorta sektörü bu zorlu süreçten güçlenerek çıktı.”

Siber riskler pazarı 4 yılda 4 kat büyüyebilir

Siber risklerde talebin arttığı bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti: “Şirketlerin çalışma düzenlerini dijital ortama taşımaları, çalışanlarına uzaktan çalışma ve sistemlere erişim imkânı sağlaması, buna bağlı olarak artan siber güvenlik zafiyetleri dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu dönemde siber riskler çok daha fazla ön plana çıktı. Geçen yıl 7 milyar dolar olan pazarın büyüklüğünün 2025 yılında 25 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yine en önemli risk güvencesi olarak şirketlerin tahsilat sorunlarından doğan zararlarını kontrol altına almaya yarayan ticari alacak sigortası ve en önemlisi salgın hastalıkların poliçe kapsamına alınması anlamında sağlık sigortası gündem oldu. COVID-19 sağlık ve refah ile ilgili konuların hem toplumun hem de şirketlerin öncelikleri ve ana gündem maddeleri arasına girmesine sebep oldu. Bu yıl uzay ve havacılık, denizcilik ve nakliyat alanlarında da hizmet vereceğiz.”

Türkiye’de yeni satın almalara hazır

Türk şirketlernin yurt dışı yatırımlarına ilişkin sigorta hizmetleri sunduklarını belirten Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük holdingleri, en başarılı müteahhitlik şirketleri broker olarak bizi seçtiler. Türkiye’de 3,5 yılda önemli bir oyuncu olduk. Pazar liderliğine oynuyoruz. Türkiye’de yeni yatırımlar yapmaya açığız. Yeni satın almalar yapabiliriz.” diye konuştu.