Türkiye split klima pazarı 2,5 milyon adede yükseldi

Mehmet H. GÜLEL

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), bu yıl 5 Mayıs’ta ilki düzenlenen “İklimlendirme Zirvesi”ni “İklim Değişiyor, Siz Değişime Hazır mısınız?” temasıyla gerçekleştirdi. Zirvede, EHPA (Avrupa Isı Pompası Derneği), Eurovent Sertifikasyon (Eurovent Certita Certification) gibi iklimlendirme sektörünün Avrupa’daki önemli dernek ve sertifika kuruluşları da sunumları ile yer alarak, Avrupa ülkelerindeki güncel gelişmeleri paylaşıldı.

2,2 milyon adedi yurt içinde üretildi

Zirvede konuşan İSKİD Başkanı Tunç Korun, söz konusu zirvenin bundan sonrakilere önemli bir temel oluşturacağını belirtti. Zirvede 2024 yılına ait sektör istatistikleri paylaşan Korun, split klima pazarının geçen yıl 2.5 milyona ulaştığını aktardı. İSKİD olarak 14 komisyonla 1994’ten bu yana istatistik veriler topladıklarını aktaran Korun, “Türkiye split klima pazarı ülkemizde artan sıcaklar ve konfor anlayışı kapsamında yıllardır artış gösteriyor.

2024 yılında dünya genelinde konut ve endüstriyel klima satışlarının toplamda 161 milyon adede ulaştı. Türkiye’de ise 2024 yılında 2,5 milyon adedi iç satış, 800 bin adedi ihracat olmak üzere toplamda 3,3 milyon split klima satışı gerçekleştiğini ifade etti. Bu rakamın 2,2 milyon adedinin yurt içinde üretildiğini, 1,1 milyon adedinin ise ithalat yoluyla karşılandı” dedi.

Bu yılki büyüme hedefi yüzde 8

İklimlendirme sektörünün 2024 yılında 7,1 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydeden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ihracatta bir önceki yılın rakamlarını koruduklarını söyledi. Geçen yılın biraz sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade eden Şanal, “Fiyat tutturma noktasında dolar/euro parametresi, pazardaki yüksek enflasyon ve kur politikalarından dolayı hepimiz zorlandık. Bu sene yüzde 8’lik bir büyümeyle yolumuza devam edeceğimizi tahmin ediyoruz. 2024 yılında artan talepler dolayı üretim kapasitemiz yeterli olmadı. Üretimin ithalatı karşılama oranı yüzde 75’e düştü. Bu alanda sanki ülkenin bir yatırıma ihtiyacı var. İhracatta Almanya, İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ilk sırada yer alıyor. İhracatın yüzde 56’lık kısmını Avrupa Birliği’ne yapıyoruz” diye konuştu.

Kalifiyeli insan kaynağı için YÖK ile anlaşma

Mehmet Şana, İklimlendirme Meclisi çalışmaları kapsamında kalifiyeli insan kaynağı yetiştirme konusunda YÖK ile prensip olarak anlaştıklarını söyledi. Şanal, “Hepimizin malumu sektöre yeni insan kaynağı yaratma noktasında sıkıntılarımız var. Bu konuda da TOBB çatısı altında sektör meclisimizde çalışmalarımızı tamamladık. Dört tane üniversiteyle anlaşma yaptık. İlk etapta belirli kriterler çerçevesinde 50 tane öğrenciye asgari ücretin yüzde 40 oranında burs vereceğiz” dedi.