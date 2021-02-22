"Türkiye, trans yağsız üretimde öncü ülkelerden"

Avrupa Birliği'nde (AB) trans yağ konusundaki yasal düzenlemenin 2021 yılı Nisan ayında yürürlüğe gireceğini anlatan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü ve Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Bu uygulamaya Avrupa Birliği’nden 3 ay önce geçilmesi hem yasal düzenlemeyi yapan Bakanlığımızın hem de altyapıyı daha öncesinde hazırlamış olan endüstrinin ortak başarısıdır. Bu yasal düzenlemeyi en başından bu yana gönülden destekliyoruz.” dedi.

"Türkiye; ABD’den 11, Kanada’dan 13, AB’den 14 yıl ileride"

Türkiye’de MÜMSAD öncülüğünde bundan 13 yıl önce başlatılan gönüllü uygulamayla margarinlerde trans yağsız üretime geçildiğini hatırlatan Ebru Akdağ, "Bu gönüllü girişimle Türkiye; ABD’den 11, Kanada’dan 13 ve AB’den 14 yıl ileride olup Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu 2023 hedefini 16 yıl önce yakalamıştı. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik ile trans yağ oranı tüm gıdalar için WHO’nun işaret ettiği güvenli seviyede olacak. Bu düzenleme AB’den 3 ay önce yürürlüğe girdi." diye konuştu.

"Dünyanın en iyi örnekleri arasında"

Doğu Avrupa’daki birçok üründe hala yüksek oranda trans yağlara rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Ebru Akdağ, şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün son raporuna göre, örgütün 2023 hedefine uyan 58 ülke endüstriyel trans yağ kullanımına kısıtlama getirirken, 100'den fazla ülkenin gıda ürünlerindeki trans yağı azaltmak için hala önlemler alması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerini başarıyla uygulayan ülkelerden Türkiye, ‘en iyi örnekler’ arasında gösteriliyor.”