Türkiye ve Çin arasında Yeşil işbirliği hattı kuruyor
TÜGİAD Çin’e merkez kuruyor. G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi ile işbirliği yapan TÜGİAD, nisan ayında yenilenebilir enerji zirvesi ile ilk adımı atacak. TÜGİAD Başkanı Yıldırım, teknoloji transferinin yanında ortak yatırımların da söz konusu olacağını bildirdi.
RECEP ERÇİN
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Çin hamlesine hazırlanıyor. G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi (G20 YEA China Council) ile işbirliğine giden TÜGİAD, Çin Ticaret Bakanlığı ve Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın himayelerinde 7-12 Nisan 2025 tarihlerinde Pekin’de TÜGİAD Çin Merkezi’nin açılışını yapacak.
Açılışla birlikte “Yenilenebilir Enerji Konferansı” da düzenleyeceklerini belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım ile yaptığımız sohbette Çin’e yönelik açılımlarının detaylarını konuştuk.
Küresel ekonomik sistemin önemli oyuncularından biri olan Çin ile yenilenebilir enerji, otomotiv, ileri teknoloji, yarı iletkenler, gıda, turizm, finans ve lojistik gibi birçok alanda işbirliği yapılabileceğini söyleyen Yıldırım, TÜGİAD Çin Merkezi sayesinde Türk iş insanlarına ofis alanı, sekreterya hizmetleri, iş geliştirme, gümrük işlemleri ve pazar araştırması gibi destekler sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi.
Türk ve Çin iş dünyası arasında bir köprü işlevi göreceklerini belirten Yıldırım, açılacak merkezin Türk firmalarının Çin pazarına daha kolay erişimini sağlarken, Türk girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunacağını da not etti.
Merkezin aynı zamanda Çinli yatırımcıları Türkiye’deki potansiyel projelere yönlendireceğini ifade eden Yıldırım, geçen yıl iki ayrı ekibin (TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve TÜGİAD Başkan Yardımcısı Melih Sebastien Durmuş) Çin’de çeşitli temaslarda bulunduğunu ve ikinci heyette Çin’de yatırımı bulunan bir üyelerinin de yer aldığı bilgisini paylaştı.
Modern Çin’in kurucusu Mao’nun torunlarının Çin’i G20’de temsil ettiğini kaydeden Yıldırım, TÜGİAD’ın etkinliği nedeniyle bu işbirliği teklifinin Çin tarafından geldiğini sözlerine ekledi. Yıldırım, “G20 Genç Girişimciler Çin Konseyi içerisinde 150’ye yakın unicorn şirketi üye olarak bulunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığının desteklediği bir oluşum” diye konuştu.
Yatırım ve ortaklık teklif etti
İhtiyaç duyduğunuz her şey bizde var; Türkiye’ye de inanıyoruz” mesajı verdiklerini söyleyen Yıldırım, “Doğru insanlar doğru insanlarla bir araya gelsin istiyoruz. Çinli partnerlerimiz biz nasıl size garantör ve referanslı model çiziyorsak siz de aynı şekilde bize yapın dediler. Sonra ben kendilerine; bizim şu anda finansmana erişim ile ilgili birtakım problemlerimiz var. Siz teknoloji transferlerinin yanı sıra sermaye de getirir misiniz, bizim şirketlerimize yatırım yapmaya, ortaklığa var mısınız, dedim. Çünkü Çinli firmaların günümüzde AB ile sorunları var.
Gelin bizimle ortak olun, sizi doğru insanlarla buluşturalım. Size garantör olalım. Firmalarımıza ortak olun, iş birliği yapalım, burada üretelim. Ürettiklerimizi Avrupa’ya götürelim Türk firması gibi yani bizim mihmandarlığımızda gidin, Türk devletlerine götürelim. Afrika’da bir şey varsa oralara beraber gidelim ama siz sermaye ve teknoloji ile buraya gelin. Biz de size bu desteği verelim dedik” ifadelerini kullandı.
G20’de temsiliyet gücü dikkat çekti
TÜGİAD olarak, Türkiye’yi G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda temsil ederken aynı zamanda kendisinin, Avrupa’nın en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanı olduğu için şu anda Avrupa Birliği’ni de G20’de temsil ettiğini hatırlatan Yıldırım, “Yani şimdi Gürkan Yıldırım Avrupa Birliği’ni temsil ediyor. Türkiye’yi de TÜGİAD Başkan Yardımcım Melih Sebastien Durmuş temsil ediyor. G20’de otomatikman iki oyumuz var. Bunun yanında oradaki 6-7 tane önde gelen ülke var.
Masaya oturduğumuzda bizim ne yaptığımıza bakıyorlar ve güvendikleri için de kararlarımızı destekliyorlar. Çin tarafı da bunun farkında. Onlarla da ilişkilerimiz çok güçlü. Nisan ayında Pekin’de TÜGİAD Center’i açacağız ama öncesinde de G20 Genç Girişimciler ittifakının liderler toplantısını orada gerçekleştireceğiz. Bu bizim AB’deki gücümüz ve değer görmemizin bir göstergesi. Yani merkezimizin açılışından bir gün önce 20 tane ülkenin lideri ve sherpası da orada olacak” dedi.
Güneş paneli ve batarya tesislerini ziyaret edecekler
Pekin programı hakkında bilgiler veren TÜGİAD Başkanı Yıldırım, şunları söyledi: “İkiye bölünmüş bir program olacak. İlk gün Türkiye-Çin Yenilenebilir Enerji ve İş Eşleştirme Konferansı yapacağız. 2,5 gün sürecek etkinlikte ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
Ardından 3 gün süre ile fabrika ziyaretleri ve kültürel etkinliklere katılacağız. Güneş paneli, batarya gibi fabrikaları yerinde göreceğiz. Toplamda 75 başvuru aldık. Katılan şirketler, konferans süresince Çin’in Enerji Bakanlığı yetkililerinden, bürokratlarından Çin’in bu konudaki durumunu öğrenebilecekleri, Türkiye’nin ve kendi firmalarının geldiği seviyeyi anlatma imkânına kavuşacakları gibi hangi konularda işbirliği yapılabileceğini öğrenecekler.”
Türk iş dünyasına 800 milyar dolarlık davet
Çin Ticaret Bakanlığı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayelerinde ilerlemeyen işbirliğinde denge olması için Türk bürokrasisinin de bu işe dahil olması gerektiğini ifade eden TÜGİAD Başkanı Yıldırım, şunları aktardı: “İlgili bakanlıklarımızı bilgilendirdik.
Cumhurbaşkanımızı ve Ticaret Bakanımızı, Hazine ve Maliye Bakanımızı mektuplarla bilgilendirdik. Sanayi ve ticaret odalarımızı bir bir ziyaret edip bilgilendirdik ve devam ediyoruz. Global Fortune 500’de olan 8 tane Çinli şirket garanti olarak konferansa katılıyor. 9 tane de Çin Fortune 500’de olan firma yer alacak. 3 - 4 tane de fon büyüklüğü yaklaşık 350- 400 milyar dolar civarı olan yatırım fonu konferansa katılıyor devamında da yenilenebilir enerji üzerinde çalışan Çinli firmalar Çin tarafından bu işe katılıyor.
Üyelerimiz dışında, bürokrasimiz, Türk şirketlerinden oluşan güçlü bir katılımcı grubunu bu konferansa götürdüğümüzde 800 milyar doları aşan finansal büyüklüğe ulaşan bir kitle ile bir araya gelecekler. Yani Çin’in en büyük tribün firmaları, en büyük batarya firmaları en büyük panel firmaları, elektrikli araç firmaları ya da ileri teknoloji üreten firmaların hepsi burada bizi bekliyor olacak. Bunlarla biz Türkiye’de distribütörlük almak ortaklık yapmak işte yatırım çekmek beraber başka yerlere gitmek bu konuları geliştirmek üzere bu iş birliğine başlıyoruz.”
Merkez eşleştirme işlevi görecek
Çin merkezinin nasıl işleyeceği ile ilgili de bilgiler veren TÜGİAD Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir merkez düşünün; hukuki, gümrük, lojistik, personel ve alt yapı hizmetleri gibi birçok hizmet sağlanacak. Mesela diyeceğim ki bunu üretiyorum. Bana doğru pazarı ve doğru müşterileri bulabilir misiniz? Merkezde hemen çalışmalar yapılıp referanslı bir şekilde hangi firmalarla çalışılabileceği önümüze getirilecek.
Pazar yaratma, pazar geliştirme konularında fiziki olarak Çin merkezi hizmet verecek. Biz de Çin’den bir şey satın almak istediğimizde diyeceğiz ki biz bu ürünü satın almak istiyoruz. Bu üründe en iyi üreticiyi, en uygun rakamlı bize üreten kişiyi garanti olarak karşımıza getirip bizim firmamıza sunmak durumundalar. Anlaşmamız böyle. TÜGİAD İktisadi İşletmesi üzerinden bu operasyonu yapacağız. Çünkü dernek olarak gitmek ve bu organizasyonu yapmak bürokratik açıdan
çok daha zor.”