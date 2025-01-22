Türkiye ve Çin arasında Yeşil işbirliği hattı kuruyor

RECEP ERÇİN

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Çin hamlesine hazırlanıyor. G20 Genç Girişimciler İttifa­kı Çin Konseyi (G20 YEA Chi­na Council) ile işbirliğine giden TÜGİAD, Çin Ticaret Bakanlı­ğı ve Çin Sanayi ve Bilişim Tek­nolojileri Bakanlığı’nın himaye­lerinde 7-12 Nisan 2025 tarih­lerinde Pekin’de TÜGİAD Çin Merkezi’nin açılışını yapacak.

Açılışla birlikte “Yenilenebilir Enerji Konferansı” da düzen­leyeceklerini belirten TÜGİ­AD Başkanı Gürkan Yıldırım ile yaptığımız sohbette Çin’e yöne­lik açılımlarının detaylarını ko­nuştuk.

Küresel ekonomik sis­temin önemli oyuncularından biri olan Çin ile yenilenebilir enerji, otomotiv, ileri teknoloji, yarı iletkenler, gıda, turizm, fi­nans ve lojistik gibi birçok alan­da işbirliği yapılabileceğini söy­leyen Yıldırım, TÜGİAD Çin Merkezi sayesinde Türk iş in­sanlarına ofis alanı, sekreterya hizmetleri, iş geliştirme, güm­rük işlemleri ve pazar araştır­ması gibi destekler sağlanması­nı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk ve Çin iş dünyası ara­sında bir köprü işlevi görecek­lerini belirten Yıldırım, açıla­cak merkezin Türk firmalarının Çin pazarına daha kolay erişi­mini sağlarken, Türk girişimci­lerin karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunacağı­nı da not etti.

Merkezin aynı za­manda Çinli yatırımcıları Tür­kiye’deki potansiyel projelere yönlendireceğini ifade eden Yıl­dırım, geçen yıl iki ayrı ekibin (TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve TÜGİAD Baş­kan Yardımcısı Melih Sebastien Durmuş) Çin’de çeşitli temas­larda bulunduğunu ve ikinci he­yette Çin’de yatırımı bulunan bir üyelerinin de yer aldığı bil­gisini paylaştı.

Modern Çin’in kurucusu Mao’nun torunları­nın Çin’i G20’de temsil ettiğini kaydeden Yıldırım, TÜGİAD’ın etkinliği nedeniyle bu işbirliği teklifinin Çin tarafından geldi­ğini sözlerine ekledi. Yıldırım, “G20 Genç Girişimciler Çin Konseyi içerisinde 150’ye yakın unicorn şirketi üye olarak bu­lunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Ba­kanlığının desteklediği bir olu­şum” diye konuştu.

Yatırım ve ortaklık teklif etti

İhtiyaç duyduğunuz her şey bizde var; Türkiye’ye de inanı­yoruz” mesajı verdiklerini söy­leyen Yıldırım, “Doğru insanlar doğru insanlarla bir araya gel­sin istiyoruz. Çinli partnerle­rimiz biz nasıl size garantör ve referanslı model çiziyorsak siz de aynı şekilde bize yapın dedi­ler. Sonra ben kendilerine; bi­zim şu anda finansmana erişim ile ilgili birtakım problemleri­miz var. Siz teknoloji transferle­rinin yanı sıra sermaye de geti­rir misiniz, bizim şirketlerimize yatırım yapmaya, ortaklığa var mısınız, dedim. Çünkü Çinli fir­maların günümüzde AB ile so­runları var.

Gelin bizimle ortak olun, sizi doğru insanlarla bu­luşturalım. Size garantör ola­lım. Firmalarımıza ortak olun, iş birliği yapalım, burada üretelim. Ürettiklerimizi Avrupa’ya götü­relim Türk firması gibi yani bi­zim mihmandarlığımızda gidin, Türk devletlerine götürelim. Af­rika’da bir şey varsa oralara be­raber gidelim ama siz sermaye ve teknoloji ile buraya gelin. Biz de size bu desteği verelim dedik” ifadelerini kullandı.

G20’de temsiliyet gücü dikkat çekti

TÜGİAD olarak, Türkiye’yi G20 Genç Girişimciler İttifa­kı’nda temsil ederken aynı za­manda kendisinin, Avrupa’nın en büyük gençlik organizas­yonlarından birisi olan Avrupa Genç Girişimciler Konfederas­yonu (YES for Europe) Başkanı olduğu için şu anda Avrupa Bir­liği’ni de G20’de temsil ettiğini hatırlatan Yıldırım, “Yani şim­di Gürkan Yıldırım Avrupa Bir­liği’ni temsil ediyor. Türkiye’yi de TÜGİAD Başkan Yardımcım Melih Sebastien Durmuş tem­sil ediyor. G20’de otomatikman iki oyumuz var. Bunun yanında oradaki 6-7 tane önde gelen ülke var.

Masaya oturduğumuzda bi­zim ne yaptığımıza bakıyorlar ve güvendikleri için de kararları­mızı destekliyorlar. Çin tarafı da bunun farkında. Onlarla da iliş­kilerimiz çok güçlü. Nisan ayın­da Pekin’de TÜGİAD Center’i açacağız ama öncesinde de G20 Genç Girişimciler ittifakının liderler toplantısını orada ger­çekleştireceğiz. Bu bizim AB’de­ki gücümüz ve değer görmemi­zin bir göstergesi. Yani merke­zimizin açılışından bir gün önce 20 tane ülkenin lideri ve sherpa­sı da orada olacak” dedi.

Güneş paneli ve batarya tesislerini ziyaret edecekler

Pekin programı hakkında bilgiler veren TÜGİAD Başkanı Yıldırım, şunları söyledi: “İkiye bölünmüş bir program olacak. İlk gün Türkiye-Çin Yenilenebilir Enerji ve İş Eşleştirme Konferansı yapacağız. 2,5 gün sürecek etkinlikte ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ardından 3 gün süre ile fabrika ziyaretleri ve kültürel etkinliklere katılacağız. Güneş paneli, batarya gibi fabrikaları yerinde göreceğiz. Toplamda 75 başvuru aldık. Katılan şirketler, konferans süresince Çin’in Enerji Bakanlığı yetkililerinden, bürokratlarından Çin’in bu konudaki durumunu öğrenebilecekleri, Türkiye’nin ve kendi firmalarının geldiği seviyeyi anlatma imkânına kavuşacakları gibi hangi konularda işbirliği yapılabileceğini öğrenecekler.”

Türk iş dünyasına 800 milyar dolarlık davet

Çin Ticaret Bakanlığı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayelerinde ilerlemeyen işbirliğinde denge olması için Türk bürokrasisinin de bu işe dahil olması gerektiğini ifade eden TÜGİAD Başkanı Yıldırım, şunları aktardı: “İlgili bakanlıklarımızı bilgilendirdik.

Cumhurbaşkanımızı ve Ticaret Bakanımızı, Hazine ve Maliye Bakanımızı mektuplarla bilgilendirdik. Sanayi ve ticaret odalarımızı bir bir ziyaret edip bilgilendirdik ve devam ediyoruz. Global Fortune 500’de olan 8 tane Çinli şirket garanti olarak konferansa katılıyor. 9 tane de Çin Fortune 500’de olan firma yer alacak. 3 - 4 tane de fon büyüklüğü yaklaşık 350- 400 milyar dolar civarı olan yatırım fonu konferansa katılıyor devamında da yenilenebilir enerji üzerinde çalışan Çinli firmalar Çin tarafından bu işe katılıyor.

Üyelerimiz dışında, bürokrasimiz, Türk şirketlerinden oluşan güçlü bir katılımcı grubunu bu konferansa götürdüğümüzde 800 milyar doları aşan finansal büyüklüğe ulaşan bir kitle ile bir araya gelecekler. Yani Çin’in en büyük tribün firmaları, en büyük batarya firmaları en büyük panel firmaları, elektrikli araç firmaları ya da ileri teknoloji üreten firmaların hepsi burada bizi bekliyor olacak. Bunlarla biz Türkiye’de distribütörlük almak ortaklık yapmak işte yatırım çekmek beraber başka yerlere gitmek bu konuları geliştirmek üzere bu iş birliğine başlıyoruz.”

Merkez eşleştirme işlevi görecek

Çin merkezinin nasıl işleyeceği ile ilgili de bilgiler veren TÜGİAD Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir merkez düşünün; hukuki, gümrük, lojistik, personel ve alt yapı hizmetleri gibi birçok hizmet sağlanacak. Mesela diyeceğim ki bunu üretiyorum. Bana doğru pazarı ve doğru müşterileri bulabilir misiniz? Merkezde hemen çalışmalar yapılıp referanslı bir şekilde hangi firmalarla çalışılabileceği önümüze getirilecek.

Pazar yaratma, pazar geliştirme konularında fiziki olarak Çin merkezi hizmet verecek. Biz de Çin’den bir şey satın almak istediğimizde diyeceğiz ki biz bu ürünü satın almak istiyoruz. Bu üründe en iyi üreticiyi, en uygun rakamlı bize üreten kişiyi garanti olarak karşımıza getirip bizim firmamıza sunmak durumundalar. Anlaşmamız böyle. TÜGİAD İktisadi İşletmesi üzerinden bu operasyonu yapacağız. Çünkü dernek olarak gitmek ve bu organizasyonu yapmak bürokratik açıdan

çok daha zor.”