Türkiye ve İngiltere arasındaki gümrük vergileri kaldırılmalı

Özlem SARSIN

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh­racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uy­gun, 2023/2024 sofralık zeytin ihracatı sezonu, 30 Eylül 2024 iti­barıyla tamamlandığını söyleye­rek sektörün genel durumunu de­ğerlendirdi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki gümrük vergilerinin de kaldırılması gerektiğini söyle­yen Uygun, Birlik olarak Türkiye ile İngiltere arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması gö­rüşmeleri kapsamında, zeytinya­ğı ihracatında gümrük vergisinin kaldırılması yönündeki görüşleri Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Uygun sözlerine şu şekil­de devam etti: “Uluslararası An­laşmalar Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız toplantıda İngilte­re'nin de Türkiye'den zeytinya­ğı ithalatı için gümrük vergisinin sıfırlanmasına olumlu yaklaştığı bilgisini edindik, umut ediyoruz ki verginin sıfırlanmasıyla, İngil­tere pazarında ülkemiz önemli bir pazar payı elde edecektir.”

“AB’nin uyguladığı çifte standart ortadan kalkmalı”

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye zeytinyağı ihracatı için yıllık yal­nızca 100 ton bir kota tanıdığını hatırlatan Uygun, “Tunus, Fas, Mısır ve Cezayir gibi üretici Ku­zey Afrika ülkelerine tanınan ko­tanın Türkiye’ye de sağlanarak çifte standardın ortadan kaldı­rılması beklentimiz mevcut. Söz konusu kotanın en az 30 bin ton seviyesine yükseltilmesi yönün­de Bakanlığımızla gerekli görüş­meleri gerçekleştirdik ve taleple­rimizi ilettik.

Bu süreçte, AB pa­zarındaki tüketicilerin kaliteli Türk zeytinyağına erişimini ko­laylaştırarak, rekabetçi fiyatlar­la daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı ve aynı zamanda Türk ihracatçılarının da daha avantaj­lı bir konuma gelmesini amaçla­maktayız. Özellikle AB ülkele­riyle rekabet edebilmemiz için 2022 yılında kaldırılan ihracat sübvansiyonlarının, yeni bir des­tek yöntemi ile devam ettirilmesi, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ih­racatımızın artırılması için haya­ti önem taşımakta” dedi.

Bir yılı aşkın süredir ihracat kısıtlamaları ve fon kesintile­ri ile mücadele ettiklerini belir­ten Emre Uygun, “Sektörümüzün toplam ihracatı, eylül ayı sonu itibarıyla, geçtiğimiz sezona kı­yasla yüzde 25 düşüş yaşamış ve 907 milyon dolardan 726 milyon dolar seviyesine gerilemiş olsa da sektör paydaşlarımızın daya­nışması ve sürdürülebilir büyü­me hedeflerimiz doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içinde ihraca­tımızı 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2023/24 ihracat sezonumuzun sonuna geldiğimiz bu dönemde, tüm illerde yeni rekolte çalışmala­rının tamamlandığını belirten Uy­gun, “Yunanistan’da da geçen sezo­na kıyasla daha iyi bir rekolte öngö­rülürken, İtalya’da ise kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle düşük bir üretim tahmin ediliyor. 2024/25 sezonunda dünya gene­linde zeytinyağı üretiminde bir to­parlanma bekleniyor” dedi.

Desteğin 55 TL olması gerekiyor

Zorlu bir sezona girildiğini ve üretici kanadında da maliyet ar­tışlarının net bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, “Üreticinin maliyetlerini müm­kün olduğu kadar karşılamayı he­deflemeliyiz. Üreticinin bu sene daha fazla devlet desteğine ihti­yacı var. Önümüzdeki dönemde gündemimizin en önemli nokta­sı üreticimizin mağdur olmasını önleyecek desteklerin sağlanma­sı olacak” dedi.

Tağşiş bitmiyor, artıyor

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooparatifleri Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman zeytinyağında tağşişe dikkat çekerek, “Tağşiş bitmiyor ve giderek artıyor. Yapılması gerekenler tağşiş ürün yapanlara karşı yaptırımlar ağırlaştırılmalı, denetlemeler artırılmalı. Yayınlanan listelerde hileli yapan firmaların hala e-ticaret sitelerinde satış yaptığını görüyoruz. Bu işletmeler kapatılmalı ve ciddi üreticiler mağdur edilmemelidir” dedi.