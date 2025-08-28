Türkiye yakalıyor, Japonya ve Güney Kore tüketiyor: Orkinos ihracatında rekor

Türkiye, su ürünleri ihracatında güçlü konumunu orkinos satışlarıyla bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 12 bin 534 orkinos avlayan Türk balıkçılar, ihracattan 130 milyon dolarlık gelir elde etti.

İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, avlanan orkinosların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu. 2023’e kıyasla yüzde 256 artış gösteren avcılık, dış satım gelirinde de yüzde 153’lük artış sağladı.

İhracatın büyük bölümü Japonya ve Güney Kore’ye

Türkiye’nin orkinos ihracatında en büyük pazarlar Japonya ve Güney Kore oldu. Geçen yıl yapılan 130 milyon dolarlık ihracatın 99 milyon doları Japonya’ya, 29,5 milyon doları ise Güney Kore’ye gerçekleşti. Böylece Türk balıkçıların yakaladığı orkinosların neredeyse tamamı bu iki ülkede tüketildi. Japonya’ya ihracat değer olarak yüzde 58, Güney Kore’ye ise yüzde 245 arttı.

“Türkiye su ürünlerinde dünya lideri”

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin levrek ve çipurada dünya lideri olduğuna dikkat çekerek, mavi yüzgeçli orkinosta da önemli bir konumda olduklarını söyledi.

Kızıltan, “Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta açıklarında yakalanan orkinosun önemli bir kısmı Japonya ve Güney Kore’ye gidiyor. Türk balıkçılarının yakaladığı orkinosları bu ülkeler tüketiyor” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Kızıltan, ihracatın artırılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.