"Türkiye, yeni dünyada pozitif ayrışacak"

Nurdoğan A. ERGÜN

Girişimci ve teknolo­ji uzmanı Peter Hins­sen, Türkiye’nin genç ve teknolojiye açık nüfusuyla dijital dönüşümde büyük bir potansiyeli olduğunu söyle­di. Liderlik, yapay zeka ve di­jital teknolojilerin şirketler üzerindeki etkileri alanın­da uzmanlaşan Hinssen’e gö­re, Türkiye’nin bu potansiye­li tam anlamıyla hayata geçir­mesi için daha cesur adımlar atması gerekiyor.

Peraken­de Günleri 2025 kapsamında Türkiye’de bulunan ve DÜN­YA’nın sorularını yanıtlayan Hinssen, “Yapay zeka, dijital dönüşüm ve inovasyon konu­sunda büyük bir potansiyel var. Şirketlerin dijital tekno­lojilere ve yapay zekaya daha fazla yatırım yapması gere­kiyor. İnovasyon bir depart­man değil tüm organizasyo­nun parçası olmalı. Şirketler start-uplarla işbirliği kura­rak yenilikçi çözümler geliş­tirmeli” ifadelerini kullandı. Bu noktada Türkiye’deki söy­lemleri ‘çok negatif’ olarak yo­rumlayan Hinssen, söylemle­rin negatiften pozitife dönme­si gerektiğini de belirtti.

“Hızlı olmak bir opsiyon değil, zorunluluk”

Dünyanın önemli bir dö­nüşümün eşiğinden geçtiği­ni dile getiren Peter Hinssen, yapay zekânın yalnızca tek­nolojik değil, toplumsal ve ekonomik açıdan da radikal dönüşümler getirdiğine dik­kat çekti. “Dünya bugün sosyal sismik şokların yaşandığı, be­lirsizliklerle dolu bir dönem­den geçiyor” diyen Hinssen, şöyle devam etti: “Artık ‘nor­mal’ diye bir şey yok. Bilinme­yenlerin bilinmezliğiyle karşı karşıyayız. Bu çılgınlık içinde hız bir opsiyon değil, zorunlu­luk haline geldi. Belirsizlik ra­hatsız edici olabilir ama doğ­ru kullanıldığında bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Geçmiş­te şirketler başarıya ulaştık­tan sonra yeniden kendini icat ederdi, bugün ise ‘yapabiliyor­ken yapalım’ dönemi başladı. Yapay zekâ, insanın yerini al­mayacak; yapay zekayı kulla­nan insanlar, kullanmayanla­rın yerini alacak.”

“Dijitalleşme bitti, akıl yürütme çağındayız”

“Dijitalleşme tamamlandı; artık ikinci perdeye, akıl yü­rütme ve eylem çağına geçtik” diyen Hinssen, “Bu, peraken­dede sadece dijital varlıkla­rın oluşturulmasının ötesine geçerek, toplanan verilerden anlam çıkarmayı ve bu anlam­lar doğrultusunda hızlı ve akıllıca hareket etmeyi ge­rektiriyor. Yapay zeka, bu akıl yürütme ve eylem süreçlerin­de perakendecilerin en büyük yardımcısı olacak” dedi. Dün­yanın iktisadi olarak belirsiz bir dönemden geçtiğine deği­nen Hinssen, sözlerine şöyle devam etti: “Strateji oluştur­mak artık bitmeyen bir döngü­ye dönüştü. İşler kolaylaşma­yacak, dalgalar daha yıkıcı hale gelecek.”

“Perakendede oyun yeniden kurgulanıyor”

Yeni dünya düzeninde ti­caret savaşlarının baş aktö­rü olan yapay zeka, peraken­de sektöründe de müşteri de­neyiminden tedarik zincirine, stok yönetiminden pazarla­maya kadar hemen her aşa­mayı kökten değiştirmeye başladı. Bu konuda vizyoner yaklaşımlarıyla tanınan Pe­ter Hinssen’e göre, peraken­de sektöründe yapay zekanın adaptasyonu konusunda ol­dukça net ve dönüştürücü bir bakış açısına sahip. Ona göre perakende sektörü, yapay zeka sayesinde sadece teknolojik değil, aynı zamanda müşteri deneyimi, operasyonel verim­lilik ve iş modelleri açısından radikal bir dönüşüm yaşıyor.

“Mağazalar ikon olacak, outlet kalmayacak”

Hinssen, gelecekte pera­kende sektöründe başarı­lı olacak şirketlerin aslında teknoloji şirketleri gibi ha­reket eden firmalar olacağı­nı vurguladı. Hinssen’e göre, gelecekte kazananlar, tekno­lojiyi DNA’sına işlemiş pera­kendeciler olacak. Yapay ze­kanın perakendede oyunu de­ğiştirdiğini anlatan Hinssen’e göre, perakende hibrit bir ya­pıya bürünecek, mağazalar ikon olacak ve outlet diye bir yapı kalmayacak. Hinssen’in yorumlarına göre, yapay zeka, perakendede sadece bir des­tekleyici araç değil, stratejik bir dönüşüm vektörü.

“Meslekler yok olmayacak, dönüşecek”

Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle en çok tartışılan konulardan biri olan “Yapay zeka çalışanların yerini alır mı, meslekler yok olur mu?” sorusuna “İşlerin belki sadece yüzde 10’u kaybolacak ama yüzde 100’ü değişecek” şeklinde cevap veren Peter Hinssen’e göre, yapay zeka birçok rutin ve tekrarlayan görevi üstlenirken, insan faktörünün öne çıktığı işler daha da değer kazanacak. Yapay zeka, empati, yaratıcılık, eleştirel düşünme, kişilerarası iletişim ve problem çözme gibi insana özgü yeteneklerin yerini alamaz. Hinssen’e göre, yapay zekanın gelişimiyle birlikte, yapay zeka modellerini geliştiren, entegre eden, optimize eden ve bu teknolojileri kullanmayı öğreten yeni meslekler ortaya çıkacak. Veri analizi, yapay zeka sistem uzmanlığı, robotik mühendisliği gibi alanlar bu dönüşümün öncüsü olacak.

Peter Hinssen kimdir?

Girişimci, danışman ve konuşmacı olarak tanınan Peter Hinssen, radikal inovasyon, liderlik ve dijital teknolojilerin toplum ve iş dünyası üzerindeki etkileri konularında uzman. McKinsey & Company’de dijital ve teknoloji stratejisine odaklanan bir girişimci olarak da görev yapan Hinssen, London Business School ve MIT Sloan School of Management gibi önemli işletme okullarında dersler veriyor. Ayrıca inovasyon ve teknoloji ile ilgili konularda birçok şirkette yönetim kurulu danışmanlığı yapan Hinssen, Türk iş dünyasına da teknoloji ve yapay zeka konularında konuşma yaptı.