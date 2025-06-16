"Türkiye, yeni dünyada pozitif ayrışacak"
Yapay zeka ve dijital teknolojilerin şirketler üzerindeki etkileri alanında uzmanlaşan girişimci Peter Hinssen, Türkiye’nin potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmesi için daha cesur adımlar atması gerektiğini vurguladı. Hinssen, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Girişimci ve teknoloji uzmanı Peter Hinssen, Türkiye’nin genç ve teknolojiye açık nüfusuyla dijital dönüşümde büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Liderlik, yapay zeka ve dijital teknolojilerin şirketler üzerindeki etkileri alanında uzmanlaşan Hinssen’e göre, Türkiye’nin bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirmesi için daha cesur adımlar atması gerekiyor.
Perakende Günleri 2025 kapsamında Türkiye’de bulunan ve DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Hinssen, “Yapay zeka, dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda büyük bir potansiyel var. Şirketlerin dijital teknolojilere ve yapay zekaya daha fazla yatırım yapması gerekiyor. İnovasyon bir departman değil tüm organizasyonun parçası olmalı. Şirketler start-uplarla işbirliği kurarak yenilikçi çözümler geliştirmeli” ifadelerini kullandı. Bu noktada Türkiye’deki söylemleri ‘çok negatif’ olarak yorumlayan Hinssen, söylemlerin negatiften pozitife dönmesi gerektiğini de belirtti.
“Hızlı olmak bir opsiyon değil, zorunluluk”
Dünyanın önemli bir dönüşümün eşiğinden geçtiğini dile getiren Peter Hinssen, yapay zekânın yalnızca teknolojik değil, toplumsal ve ekonomik açıdan da radikal dönüşümler getirdiğine dikkat çekti. “Dünya bugün sosyal sismik şokların yaşandığı, belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyor” diyen Hinssen, şöyle devam etti: “Artık ‘normal’ diye bir şey yok. Bilinmeyenlerin bilinmezliğiyle karşı karşıyayız. Bu çılgınlık içinde hız bir opsiyon değil, zorunluluk haline geldi. Belirsizlik rahatsız edici olabilir ama doğru kullanıldığında bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Geçmişte şirketler başarıya ulaştıktan sonra yeniden kendini icat ederdi, bugün ise ‘yapabiliyorken yapalım’ dönemi başladı. Yapay zekâ, insanın yerini almayacak; yapay zekayı kullanan insanlar, kullanmayanların yerini alacak.”
“Dijitalleşme bitti, akıl yürütme çağındayız”
“Dijitalleşme tamamlandı; artık ikinci perdeye, akıl yürütme ve eylem çağına geçtik” diyen Hinssen, “Bu, perakendede sadece dijital varlıkların oluşturulmasının ötesine geçerek, toplanan verilerden anlam çıkarmayı ve bu anlamlar doğrultusunda hızlı ve akıllıca hareket etmeyi gerektiriyor. Yapay zeka, bu akıl yürütme ve eylem süreçlerinde perakendecilerin en büyük yardımcısı olacak” dedi. Dünyanın iktisadi olarak belirsiz bir dönemden geçtiğine değinen Hinssen, sözlerine şöyle devam etti: “Strateji oluşturmak artık bitmeyen bir döngüye dönüştü. İşler kolaylaşmayacak, dalgalar daha yıkıcı hale gelecek.”
“Perakendede oyun yeniden kurgulanıyor”
Yeni dünya düzeninde ticaret savaşlarının baş aktörü olan yapay zeka, perakende sektöründe de müşteri deneyiminden tedarik zincirine, stok yönetiminden pazarlamaya kadar hemen her aşamayı kökten değiştirmeye başladı. Bu konuda vizyoner yaklaşımlarıyla tanınan Peter Hinssen’e göre, perakende sektöründe yapay zekanın adaptasyonu konusunda oldukça net ve dönüştürücü bir bakış açısına sahip. Ona göre perakende sektörü, yapay zeka sayesinde sadece teknolojik değil, aynı zamanda müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve iş modelleri açısından radikal bir dönüşüm yaşıyor.
“Mağazalar ikon olacak, outlet kalmayacak”
Hinssen, gelecekte perakende sektöründe başarılı olacak şirketlerin aslında teknoloji şirketleri gibi hareket eden firmalar olacağını vurguladı. Hinssen’e göre, gelecekte kazananlar, teknolojiyi DNA’sına işlemiş perakendeciler olacak. Yapay zekanın perakendede oyunu değiştirdiğini anlatan Hinssen’e göre, perakende hibrit bir yapıya bürünecek, mağazalar ikon olacak ve outlet diye bir yapı kalmayacak. Hinssen’in yorumlarına göre, yapay zeka, perakendede sadece bir destekleyici araç değil, stratejik bir dönüşüm vektörü.
“Meslekler yok olmayacak, dönüşecek”
Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle en çok tartışılan konulardan biri olan “Yapay zeka çalışanların yerini alır mı, meslekler yok olur mu?” sorusuna “İşlerin belki sadece yüzde 10’u kaybolacak ama yüzde 100’ü değişecek” şeklinde cevap veren Peter Hinssen’e göre, yapay zeka birçok rutin ve tekrarlayan görevi üstlenirken, insan faktörünün öne çıktığı işler daha da değer kazanacak. Yapay zeka, empati, yaratıcılık, eleştirel düşünme, kişilerarası iletişim ve problem çözme gibi insana özgü yeteneklerin yerini alamaz. Hinssen’e göre, yapay zekanın gelişimiyle birlikte, yapay zeka modellerini geliştiren, entegre eden, optimize eden ve bu teknolojileri kullanmayı öğreten yeni meslekler ortaya çıkacak. Veri analizi, yapay zeka sistem uzmanlığı, robotik mühendisliği gibi alanlar bu dönüşümün öncüsü olacak.
Peter Hinssen kimdir?
Girişimci, danışman ve konuşmacı olarak tanınan Peter Hinssen, radikal inovasyon, liderlik ve dijital teknolojilerin toplum ve iş dünyası üzerindeki etkileri konularında uzman. McKinsey & Company’de dijital ve teknoloji stratejisine odaklanan bir girişimci olarak da görev yapan Hinssen, London Business School ve MIT Sloan School of Management gibi önemli işletme okullarında dersler veriyor. Ayrıca inovasyon ve teknoloji ile ilgili konularda birçok şirkette yönetim kurulu danışmanlığı yapan Hinssen, Türk iş dünyasına da teknoloji ve yapay zeka konularında konuşma yaptı.