Türkiye’de 2021’de 786 milyar TL’lik konut satıldı

Leyla İLHAN



Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 adet konut satılırken, emlak bilgi bankası Tapusor.com’un verilerine göre söz konusu konutların değeri 786 milyar TL oldu. Türkiye Geneli Satılık Konut Ticaret Hacmi (2021) adını verdikleri çalışmayı Tapusor’un teknopark ortamında geliştirdiği ve emlak sektörünün en kapsamlı veri havuzu üzerinden yaptığı Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten Tapusor.com Genel Müdürü Şevki Çatladı, çalışmayı mimar, mühendis, şehir plancısı gayrimenkul geliştiricisi, tasarım ve iletişim uzmanlarıyla birlikte multidisipliner çalışma ortamında hazırladıklarını söyledi.

Araştırma raporundan elde edilen bulguları paylaşan Şevki Çatladı, “Veri havuzumuz üzerinden yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye’de 2021 yılında konut satışlarından elde edilen ticaret hacmini 786 milyar 281 milyon 198 bin 036 TL olarak hesapladık. Türkiye genelinde 81 ili incelediğimizde en yüksek ticaret hacminin 229 milyar 30 milyon TL ile İstanbul olarak tespit ettik. İstanbul’u 63 milyar TL ile Ankara, 52 milyar TL ile İzmir ve 42 milyar TL ile Antalya takip ediyor.” dedi.

En düşük ticari hacim Ardahan’da

Çalışmaya göre 2021 yılında konut ticaret hacmi en düşük olan il 80 milyon TL ile Ardahan olurken, Ardahan’ı sırasıyla 144 milyon TL ile Şırnak, 294 milyon TL ile Bayburt ve 440 milyon TL’lik ticari hacimle Gümüşhane izledi.

En yüksek satış Kadıköy’de oldu

Çalışmada en yüksek satış yapılan 10 bölgeye de yer verildi. Buna göre İstanbul'dan 6 ilçe listede yer buldu. Çalışmaya göre 2021 yılında Türkiye’de en yüksek satış 33 milyar TL ile İstanbul Kadıköy’de yaşanırken, Kadıköy’ü 19 milyar 931 milyarlık satışla Bodrum izledi.

İstanbul’da en fazla konut satışının yapıldığı ilçe olan Esenyurt ise 19 milyar 732 TL’lik satışla listede üçüncü oldu. Esenyurt’u 18 milyarlık satış değeriyle Ankara’nın Çankaya ilçesi izledi. Bakırköy 16 milyarlık satışla listede 5’inci olurken, Başakşehir 15 milyarlık satışla 6’ncı, Beşiktaş 14 milyar lirayla 7’nci, Sarıyer 13,6 milyarlık satışla 8’inci, Alanya 12,8 milyarlık satışla 9’uncu, Kuşadası 12,7 milyarla 10’uncu sırada yer aldı.