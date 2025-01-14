Türkiye’de 8,47 milyar dolar yatırım enerji verimliliği için yapıldı

Enerji tedarikinde dışa ba­ğımlılığın azaltılmasının ve ihtiyaç duyulan ener­jiyi yurtiçinde temiz kaynak­lardan elde edilmesinin hayati önem taşıdığı Türkiye için en uy­gun enerji, hiç tüketilmeyen yani tasarruf edilen enerji olarak öne çıkıyor.

Ülke enerji arz güven­liğinin sağlanması, dışa bağım­lılığın azaltılması, çevrenin ko­runması ve 2053 net sıfır hede­fine ulaşılması gibi ulusal iklim ve enerji politikalarının başlıca bileşenlerinden birini enerji ve­rimliliği oluşturuyor.

68,62 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağlandı

Enerji verimliliği çalışmala­rının ana çerçevesi, 2007 yılın­da yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile çi­zildi. Türkiye’nin ilk enerji ve­rimliliği eylem planı olan Ulu­sal Enerji Verimliliği Eylem Pla­nı (2017-2023) hazırlandı ve 2 Ocak 2018'de yürürlüğe konul­du. 2023 yılına kadar enerji ve­rimliliğine toplamda 10,9 milyar dolar yatırım yapılması ve bu yatırımların gerçekleştirilme­si ile kümülatif olarak 23,9 mil­yon ton eşdeğer petrol (MTEP) enerji tasarrufu ve 66,6 milyon karbondioksit eşdeğeri sera ga­zı emisyon azaltımı sağlanması öngörüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı verilerine göre Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Pla­nı (UEVEP) kapsamında 2017- 2023 yılları arasında yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’de enerji verimliliğine toplamda 8,47 milyar dolarlık yatırım ya­pıldı.

Bu yatırımlar karşılığın­da 24 milyon 625 bin TEP ener­ji tasarrufu ile 68,62 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlandığı belirlendi.

Yeni hedef 100 milyon ton emisyon azaltımı sağlamak

Türkiye’nin yeni enerji verim­liliği vizyon ve stratejisine erişil­mesi ve elde edilen enerji verim­liliği kazanımlarının artırılarak devam ettirilmesi amacıyla ha­zırlanan Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Ve­rimliliği Eylem Planı (II. UE­VEP) 8 Ocak 2024 tarihinde ka­muoyuna duyuruldu. 2024-2030 yılları arasında uygulanacak II. UEVEP ile 7 sektörde 61 eylem ve 266 faaliyet tanımlandı.

II. UEVEP çerçevesinde belir­lenen hedeflere ulaşılması için 2030 yılına kadar kamu ve özel sektör tarafından toplamda 20,2 milyar dolarlık yatırım yapılma­sı bekleniyor.

2024-2030 döneminde kü­mülatif olarak 37,1 milyon TEP enerji tasarrufu sağlanması ve 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı ger­çekleşmesi bekleniyor. Ayrıca 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranında artan teş­vikler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) programı için 21,6 milyon liraya, enerji faturalarına sağla­nan destekler 14 milyon liraya yükseltildi.

“Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü hafifletecek”

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda enerji verimliliğini önemli bir araç olarak gördüğünü belirten Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem, “Uluslararası Enerji Ajansı enerji verimliliğini, emisyonların azaltılmasında en hızlı ve düşük maliyetli çözüm olarak gösteriyor ve enerji arzında ‘ilk yakıt’ olarak adlandırıyor” diye konuştu.

Erdem, enerji verimliliğinin sadece emisyonların azaltılmasında değil, aynı zamanda arz güvenliğinin sağlanmasında ve enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesinde de önemli rol üstlendiğinin altını çizdi. Erdem, “1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranında artan teşvikler Verimlilik Artırıcı Proje programı için 21,6 milyon liraya, enerji faturalarına sağlanan destekler 14 milyon liraya yükseltildi.