Türkiye’de fintech ekosistemini güçlendirmek istiyoruz

Sevilay ÇOBAN

Fintech girişimlerini he­defleyen Mastercard Lighthouse Türkiye hızlandırma ve iş birliği prog­ramı, jüri değerlendirmesi sonucunda destek alacak al­tı girişimi seçti.

Program kap­samında desteklenecek giri­şimler Assistbox, Crait AI, Masraff, MonoPayments, Sanction Scanner ve Trans­ferChain oldu. Bu girişimler; güçlü ekip yetkinlikleri, sun­dukları yenilikçi çözümler, küresel pazarlara açılma po­tansiyelleri, büyüme kapasi­tesi, sağlam iş modelleri ve re­kabete karşı dayanıklılık gibi kriterlerle öne çıktı.

“Girişimlerin büyümeleri bizi heyecanlandırıyor”

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölge­si Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, “Start Path prog­ramının bir parçası olan Ligh­thouse programı, dünya gene­linde her ölçekte fintech için iş birliğine dayalı bir platform sağlamayı hedefliyor.

Mas­tercard olarak bu programı, Türkiye’de fintech ekosiste­mini güçlendirmek ve yerel girişimlere sürdürülebilir bü­yüme yolculuklarında destek olmak amacıyla başlattık. Gi­rişimlerin güçlü iş modelleri, farklı pazarlara uyum sağlama potansiyelleri, ekip yetkinlik­leri ve sundukları yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle göster­dikleri büyüme yolculuğun­dan büyük heyecan duyuyoruz. Mastercard’ın ağı ve sektörel uzmanlığının desteğiyle etkin bir şekilde ölçeklenme potan­siyeline sahip olduklarına ina­nıyoruz” şeklinde konuştu.

Mentor desteği potansiyeli yükseltiyor

Mastercard’ın küresel de­neyimi ve yerel iş birlikleriyle desteklenen program, seçilen fintech girişimlerine büyüme fırsatları sunacak. Bu prog­ram, girişimlerin operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı hedefleyerek, Mastercard’ın geniş mentor ve danışman ağıyla potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu girişimler, ödeme sistem­leri, siber güvenlik, risk yöne­timi, finansal destek, sürdü­rülebilirlik, veri analitiği ve KOBİ çözümleri gibi alanlar­da uzmanlarla birebir eğitim oturumlarına katılarak bil­gi ve uzmanlıklarını artırma şansı yakalayacak.

Mastercard Lighthouse Türkiye Programı'na seçilen 6 girişim

Assistbox: Kuruluşların müşterilerine video tabanlı hizmet sunmalarını sağlayan bir çevrimiçi iletişim platformu. Uzaktan müşteri kazanımı, video çağrı merkezleri, birebir canlı video alışveriş gibi alanlarda ve çeşitli sektörlerde farklı uygulamalarda kullanılıyor.

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Crait AI: Markalara özel yüksek dönüşüm sağlayan e-ticaret ve pazarlama görselleri oluşturan bir yapay zeka platformu. Marka tarzına uygun görseller üreterek pazarlama performansını optimize eder.

Masraff: Yapay zeka destekli bir platform olan Masraff, kurumsal harcama yönetimini dijitalleştirir. Otomatik veri girişi, öngörü analitiği, izleme ve harcama politikalarına uyum gibi özellikleriyle masraf takibini stratejik bir finansal yönetim aracına dönüştürür.

Mono Payments: Elektronik para kuruluşları, ödeme sağlayıcıları, startup’lar, neobankalar ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış küresel ödeme yönetimi konusunda uzmanlaşmış dijital bir fintech platformu.

Sanction Scanner: Kara para aklama (AML) ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir regtech şirketi. Sanction Scanner, müşteri tarama, işlem takibi ve müşteri risk değerlendirmesi gibi hizmetler sağlayarak finansal kuruluşların güvenlik ve düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

TransferChain: Güvenli, yasal düzenlemelere uyumlu ve gizlilik odaklı dosya ve parola yönetim çözümleri sunan bir platform. Veri ihlalleri, çalınan parolalar ve yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar.

Fintech girişimleri için fırsatlar

2018 yılında İskandinav ve Bal­tık ülkelerinde başlayan Mas­tercard Lighthouse programı, bugüne kadar 220’den fazla mezun, 300’den fazla iş birliği ve 1 milyar euroyu aşan yatırı­mın sağlanmasına katkı sun­du. Mastercard, Türkiye’deki fintech girişimlerine de benzer fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu süreç, girişimcilerin iş mo­dellerini hızla ölçeklendirme­lerine ve sektörde önemli bir etki yaratmalarına yardımcı olacak.