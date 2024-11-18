Türkiye’de fintech ekosistemini güçlendirmek istiyoruz
Fintech girişimlerine bilgi ve bağlantılar sunmayı amaçlayan Mastercard Lighthouse Türkiye programının ilk aşaması için seçilen altı fintech girişimi açıklandı. Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, Türkiye’de fintech ekosistemini güçlendirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Fintech girişimlerini hedefleyen Mastercard Lighthouse Türkiye hızlandırma ve iş birliği programı, jüri değerlendirmesi sonucunda destek alacak altı girişimi seçti.
Program kapsamında desteklenecek girişimler Assistbox, Crait AI, Masraff, MonoPayments, Sanction Scanner ve TransferChain oldu. Bu girişimler; güçlü ekip yetkinlikleri, sundukları yenilikçi çözümler, küresel pazarlara açılma potansiyelleri, büyüme kapasitesi, sağlam iş modelleri ve rekabete karşı dayanıklılık gibi kriterlerle öne çıktı.
“Girişimlerin büyümeleri bizi heyecanlandırıyor”
Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop, “Start Path programının bir parçası olan Lighthouse programı, dünya genelinde her ölçekte fintech için iş birliğine dayalı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Mastercard olarak bu programı, Türkiye’de fintech ekosistemini güçlendirmek ve yerel girişimlere sürdürülebilir büyüme yolculuklarında destek olmak amacıyla başlattık. Girişimlerin güçlü iş modelleri, farklı pazarlara uyum sağlama potansiyelleri, ekip yetkinlikleri ve sundukları yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle gösterdikleri büyüme yolculuğundan büyük heyecan duyuyoruz. Mastercard’ın ağı ve sektörel uzmanlığının desteğiyle etkin bir şekilde ölçeklenme potansiyeline sahip olduklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Mentor desteği potansiyeli yükseltiyor
Mastercard’ın küresel deneyimi ve yerel iş birlikleriyle desteklenen program, seçilen fintech girişimlerine büyüme fırsatları sunacak. Bu program, girişimlerin operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı hedefleyerek, Mastercard’ın geniş mentor ve danışman ağıyla potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu girişimler, ödeme sistemleri, siber güvenlik, risk yönetimi, finansal destek, sürdürülebilirlik, veri analitiği ve KOBİ çözümleri gibi alanlarda uzmanlarla birebir eğitim oturumlarına katılarak bilgi ve uzmanlıklarını artırma şansı yakalayacak.
Mastercard Lighthouse Türkiye Programı'na seçilen 6 girişim
Assistbox: Kuruluşların müşterilerine video tabanlı hizmet sunmalarını sağlayan bir çevrimiçi iletişim platformu. Uzaktan müşteri kazanımı, video çağrı merkezleri, birebir canlı video alışveriş gibi alanlarda ve çeşitli sektörlerde farklı uygulamalarda kullanılıyor.
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Crait AI: Markalara özel yüksek dönüşüm sağlayan e-ticaret ve pazarlama görselleri oluşturan bir yapay zeka platformu. Marka tarzına uygun görseller üreterek pazarlama performansını optimize eder.
Masraff: Yapay zeka destekli bir platform olan Masraff, kurumsal harcama yönetimini dijitalleştirir. Otomatik veri girişi, öngörü analitiği, izleme ve harcama politikalarına uyum gibi özellikleriyle masraf takibini stratejik bir finansal yönetim aracına dönüştürür.
Mono Payments: Elektronik para kuruluşları, ödeme sağlayıcıları, startup’lar, neobankalar ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış küresel ödeme yönetimi konusunda uzmanlaşmış dijital bir fintech platformu.
Sanction Scanner: Kara para aklama (AML) ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir regtech şirketi. Sanction Scanner, müşteri tarama, işlem takibi ve müşteri risk değerlendirmesi gibi hizmetler sağlayarak finansal kuruluşların güvenlik ve düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur.
TransferChain: Güvenli, yasal düzenlemelere uyumlu ve gizlilik odaklı dosya ve parola yönetim çözümleri sunan bir platform. Veri ihlalleri, çalınan parolalar ve yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar.
Fintech girişimleri için fırsatlar
2018 yılında İskandinav ve Baltık ülkelerinde başlayan Mastercard Lighthouse programı, bugüne kadar 220’den fazla mezun, 300’den fazla iş birliği ve 1 milyar euroyu aşan yatırımın sağlanmasına katkı sundu. Mastercard, Türkiye’deki fintech girişimlerine de benzer fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu süreç, girişimcilerin iş modellerini hızla ölçeklendirmelerine ve sektörde önemli bir etki yaratmalarına yardımcı olacak.