Türkiye’de geçen yıl 18 sektör ihracatını artırdı
Türkiye’de geçen yıl 26 sektörden 18’i ihracatını artırırken, yurt dışı satışlarını %48,72 yükselten savunma ve havacılık sanayisi bu alanda başı çekerken, onu %17,35 ile gemi, yat ve hizmetleri, %13,37 ile süs bitkileri ve mamulleri izledi. Türkiye, 2025'te komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 28 milyar 352 milyon 370 bin dolarlık ihracat yaptı.
Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye ekonomisi üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif bir şekilde ayrışmayı başardı.
Ticaret diplomasisi alanında yapılan faaliyetler ve ihracatçılara verilen destekler, ihracatta geçen yıl yeni rekor getirdi. Türkiye’nin geçen yıl ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi.
Böylece yıllık ihracat 2021’den bu yana aralıksız olarak beşinci yılda da artış trendini sürdürmüş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025’te bir önceki yıla göre 26 alt sektörden 18’i ihracatını artırırken, 8’inde gerileme yaşandı. İhracat artışında yüzde 48,72 ile savunma ve havacılık sanayisi başı çekti. Bu sektörün ihracatı tüm zamanların rekorunu kırarak 10 milyar 16 milyon dolara yükseldi.
“Gemi ve yat hizmetleri” ile “süs bitkileri” ilk üçte
Artış oranına göre ikinci sırada yüzde 17,35 ile (2,24 milyar dolar) gemi, yat ve hizmetleri, üçüncü sırada yüzde 13,37 ile (159,9 milyon dolar) süs bitkileri ve mamulleri, dördüncü sırada yüzde 11,58 ile otomotiv endüstrisi (41,5 milyar dolar), beşinci sırada yüzde 8,86 ile yaş sebze ve meyve (3,7 milyar dolar) sektörü yer aldı.
Tütün sektörünün ihracatı yüzde 8,4 (1,06 milyar dolar), demir ve demir dışı metallerin yüzde 6,5 (13,2 milyar dolar), elektrik ve elektronik sektörünün yüzde 6,32 (17,7 milyar dolar), mücevherin yüzde 6 (7,9 milyar dolar), su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün yüzde 4,74 (4,05 milyar dolar) arttı.
İhracat artışı çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 4,3 (5 milyar dolar), hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 3,8 (12,4 milyar dolar), kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 3,72 (31,9 milyar dolar), iklimlendirme sanayisinde yüzde 3,44 (7,4 milyar dolar), madencilik ürünlerinde yüzde 3,35 (6,2 milyar dolar), çelikte yüzde 2,43 (16,5 milyar dolar), mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 1,16 (8 milyar dolar), makine ve aksamlarında yüzde 0,64 (11,3 milyar dolar) oldu. Geçen yıl 8 sektörün ihracatı azalırken, düşüş oranı 6 sektörde tek haneli gerçekleşti.
En büyük düşüş yüzde 39,03 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanırken, bu alandaki ihracat 496 milyon dolara indi. İhracattaki düşüş fındık ve mamullerinde yüzde 14,51 (2,3 milyar dolar), hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 6,4 (16,8 milyar dolar), kuru meyve ve mamullerinde yüzde 6,12 (1,7 milyar dolar), deri ve deri mamullerinde yüzde 5,35 (1,4 milyar dolar), meyve sebze mamullerinde yüzde 5,18 (2,6 milyar dolar) oldu. Halı ihracatı yüzde 1,01 (2,8 milyar dolar), tekstil ve hammaddeleri ise yüzde 0,92 (9,4 milyar dolar) azaldı.
Türkiye komşularına 2025’te 28,4 milyar dolarlık ihracat yaptı
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ihracatı, 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara çıktı.
Türkiye, 2025'te komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 28 milyar 352 milyon 370 bin dolarlık ihracat yaptı. Bu tutar, 2024'te 27 milyar 92 milyon 772 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,6 artış gösterdi.
Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, 10,3 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,7 milyar dolarla Bulgaristan, 3,5 milyar dolarla Yunanistan ve 2,6 milyar dolarla Suriye izledi.
2025'te yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yaklaşık yüzde 70 ile Suriye, yüzde 6,8 ile Bulgaristan ve yüzde 4,5 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 7 komşu ülkeye 4 milyar 342 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 3 milyar 159 milyon 148 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 2 milyar 435 milyon 882 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.