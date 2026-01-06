Türkiye’de geçen yıl 18 sektör ihracatını artırdı

Küresel ekonomik büyü­menin oldukça zayıf sey­rettiği, dış ticarette ar­tış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşla­rı, gümrük vergisi artışları ve ko­rumacılık eğilimlerinin güç ka­zandığı zorlu bir süreçte Türki­ye ekonomisi üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif bir şekil­de ayrışmayı başardı.

Ticaret diplomasisi alanında yapılan faaliyetler ve ihracatçıla­ra verilen destekler, ihracatta ge­çen yıl yeni rekor getirdi. Türki­ye’nin geçen yıl ihracatı önce­ki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi.

Böylece yıllık ihracat 2021’den bu yana aralıksız olarak beşin­ci yılda da artış trendini sürdür­müş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden der­lediği bilgilere göre, 2025’te bir önceki yıla göre 26 alt sektör­den 18’i ihracatını artırırken, 8’inde gerileme yaşandı. İhra­cat artışında yüzde 48,72 ile sa­vunma ve havacılık sanayisi başı çekti. Bu sektörün ihracatı tüm zamanların rekorunu kırarak 10 milyar 16 milyon dolara yükseldi.

“Gemi ve yat hizmetleri” ile “süs bitkileri” ilk üçte

Artış oranına göre ikinci sırada yüzde 17,35 ile (2,24 milyar dolar) gemi, yat ve hizmetleri, üçüncü sı­rada yüzde 13,37 ile (159,9 milyon dolar) süs bitkileri ve mamulle­ri, dördüncü sırada yüzde 11,58 ile otomotiv endüstrisi (41,5 milyar dolar), beşinci sırada yüzde 8,86 ile yaş sebze ve meyve (3,7 milyar dolar) sektörü yer aldı.

Tütün sektörünün ihracatı yüz­de 8,4 (1,06 milyar dolar), demir ve demir dışı metallerin yüzde 6,5 (13,2 milyar dolar), elektrik ve elektronik sektörünün yüzde 6,32 (17,7 milyar dolar), mücev­herin yüzde 6 (7,9 milyar dolar), su ürünleri ve hayvansal mamul­ler sektörünün yüzde 4,74 (4,05 milyar dolar) arttı.

İhracat artışı çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 4,3 (5 milyar dolar), hububat, bakliyat, yağlı to­humlar ve mamullerinde yüzde 3,8 (12,4 milyar dolar), kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 3,72 (31,9 milyar dolar), iklimlen­dirme sanayisinde yüzde 3,44 (7,4 milyar dolar), madencilik ürün­lerinde yüzde 3,35 (6,2 milyar do­lar), çelikte yüzde 2,43 (16,5 mil­yar dolar), mobilya, kağıt ve or­man ürünlerinde yüzde 1,16 (8 milyar dolar), makine ve aksam­larında yüzde 0,64 (11,3 milyar dolar) oldu. Geçen yıl 8 sektörün ihracatı azalırken, düşüş oranı 6 sektörde tek haneli gerçekleşti.

En büyük düşüş yüzde 39,03 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanırken, bu alandaki ihracat 496 milyon dolara indi. İhracat­taki düşüş fındık ve mamullerin­de yüzde 14,51 (2,3 milyar dolar), hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 6,4 (16,8 milyar dolar), ku­ru meyve ve mamullerinde yüzde 6,12 (1,7 milyar dolar), deri ve de­ri mamullerinde yüzde 5,35 (1,4 milyar dolar), meyve sebze ma­mullerinde yüzde 5,18 (2,6 mil­yar dolar) oldu. Halı ihracatı yüz­de 1,01 (2,8 milyar dolar), tekstil ve hammaddeleri ise yüzde 0,92 (9,4 milyar dolar) azaldı.

Türkiye komşularına 2025’te 28,4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin ihracatı, 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 4,5 artarak 273,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye, 2025'te komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 28 milyar 352 milyon 370 bin dolarlık ihracat yaptı. Bu tutar, 2024'te 27 milyar 92 milyon 772 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, 10,3 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,7 milyar dolarla Bulgaristan, 3,5 milyar dolarla Yunanistan ve 2,6 milyar dolarla Suriye izledi.

2025'te yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yaklaşık yüzde 70 ile Suriye, yüzde 6,8 ile Bulgaristan ve yüzde 4,5 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 7 komşu ülkeye 4 milyar 342 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 3 milyar 159 milyon 148 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 2 milyar 435 milyon 882 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.