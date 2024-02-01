Türkiye'de geçen yıl 33,7 milyon ton ham çelik üretildi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, çelik sektörü geçen yılı üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.

Ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre ise yüzde 4 gerileyerek 33,7 milyon tona düştü.

Nihai mamul tüketimi ise geçen sene aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 3 milyon ton, yılın tamamında ise yüzde 17,1 yükselerek 38,1 milyon tona ulaştı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 32,6 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8 artışla 798,9 milyon dolara çıktı. Geçen yılın tamamında ise bir önceki yıla göre, ihracat, miktar itibarıyla yüzde 30,6 azalışla 10,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 40,7 azalışla 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 15,3 azalışla 1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 21,6 azalışla 895,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın tamamında ithalat 2022'ye göre, miktar itibarıyla yüzde 15,5 artışla 17,1 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 6,1 azalışla 14,6 milyar dolar oldu.

Çelik ürünlerinde dış ticaret açığı 2022'deki 1,6 milyar dolar seviyesinden, geçen yıl 6,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde yüzde 89,6'dan yüzde 56,6 seviyesine geriledi.

Damping soruşturması olumlu karşılandı

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, geçen yılın ilk yarısında, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin, inşaat sektörü başta olmak üzere tüketim ve yatırımların zayıflamasının ve Çin'deki emlak piyasasında yaşanan durgunluğun tesiriyle dünya çelik üretiminin yüzde 1 daraldığını söyledi.

Yılın ikinci yarısında ise ham madde fiyatlarındaki düşüş, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların azalması, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma çerçevesinde yapılan altyapı yatırımlarının artması ve Çin'in çelik sektörünü destekleyici adımlar atmasıyla dünya çelik üretiminde yüzde 1'lik bir toparlanma gerçekleştiğine işaret eden Yayan, böylece 2023'te dünya çelik üretiminin 1,8 milyar ton seviyesinde sabit kaldığını aktardı.

Yayan, 31 Ekim 2023'te Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatılmasının ardından, filmaşin ithalatında geçici koruma önlemi uygulanmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, "Bu durum, çelik ürünleri ithalatının azaltılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Benzer tedbirlerin, yeni yılda devlet destekli ve dampingli diğer çelik ürünleri ithalatına karşı da alınmasının, sektörün sürdürülebilirliğine ve yerli üretimin desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl iç talepteki artış eğiliminin devam edeceğine işaret eden Yayan, "2024 yılında, mevcut kapasitelerle 2021'de ulaşılan 40,4 milyon tonluk üretim seviyesine ulaşılması, jeopolitik gerilimlerin ve dünya ticaretini etkileyen faktörlerin etkisinin azalmasıyla, ihracat pazarlarında etkinliğimizin arttırılması ve 2022'deki 15,2 milyon tonluk ihracat seviyesinin geride bırakılması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yayan, Kızıldeniz'deki krizin, son dönemde artan navlun fiyatlarının ve jeopolitik risklerin, özellikle Yemen gibi çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerdeki ihracat pazarlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekerek, bu nedenle Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan alternatif pazarlardaki ihracat payını artırmaya yönelik çabaların önem kazandığını kaydetti.