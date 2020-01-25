Türkiye’de kahve tüketimi ‘orta boya' yaklaşıyor

25 Ocak 2020

Osman KILIÇ

Dünyada kişi başına kahve tüketimine bakıldığında ise ilk sırada 12 kilogram tüketimle Finlandiya yer alıyor. Finlandiya’yı 9.9 kiloyla Norveç, 9 kiloyla İzlanda, 8.7 kiloyla Danimarka ve 8.2 kiloyla İsveç izliyor. Bunların genel toplamına bakıldığında ise Türkiye’de son 5 yılda yüzde 13.2 artış gösteren kahve tüketiminin 93.9 bin tona ulaştığı dikkat çekiyor. Dünya kahve tüketimi ortalamasında küçük bir payı olan Türkiye yavaş yavaş orta sıralara yaklaşıyor. Listenin başında yıllık 1.5 milyon ton tüketimle ABD gelirken, ikinci sırada 1.3 milyon tonla Brezilya, üçüncü sırada ise 465 bin tonla Japonya yer alıyor.

“Sektör Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 70 büyüyor”

Türkiye’deki kahve tüketimiyle ilgili olarak konuşan Gloria Jean’s Coffees’in Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, “Gloria Jean’s Coffees’in şubelerinde 2018 yılında toplam 83 ton kahve tüketildi ve 10 milyon 125 bin bardak kahve satıldı. 29 şehirdeki 73 şubemizde en çok filtre kahve tüketildi. Türkiye’de en çok tüketilen kahvenin yüzde 55’le filtre kahve olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Dinçerler, “2019 yılında, 2018’e göre cirolarımızı yaklaşık yüzde 20-25 arasında artırdık ve zincirimize 20 yeni şube ekledik, bu yıl 100 şubeye ulaşmayı istiyoruz” dedi. Perakendenin içinde en hızlı büyüyen sektörler arasında kahve zincirlerinin bulunduğunu bildiren Dinçerler, “Türkiye’de son dönemde kahve tüketimi hızla artıyor. Son 10 yılda dikkat çekici bir gelişme kaydeden sektör, her yıl yaklaşık yüzde 70 büyüyor” dedi.

Türkiye’deki kahve tüketiminin dünya ortalamasına göre 6-7 kat daha yüksek bir oranda büyüdüğünü vurgulayan Caffè Nero’nun Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu ise şirketlerinin farklı bir konsept izleyerek büyüdüğünü söyledi. Yanıkoğlu, “Yeni kahve evi deneyimimizi yansıtan ilk mağazamızı 2019 yılı şubat ayında Bebek’te hayata geçirmiştik. Son olarak Beyoğlu’nun sembol yapılarından Narmanlı Han’daki yeni mağazamızı hayata geçirdik” diye konuştu.