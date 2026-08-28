Türkiye'de kiralık 30 bin platform kullanılıyor

Personel Yükseltici Platform İşletmeci, İmalatçı ve Distribütörleri Derneğinden (PLATFORMDER) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de makine ve ekipman kiralama pazarı 625 milyon avroluk büyüklüğe ulaşırken, personel yükseltici platform (PYP) kiralama sektörünün cirosu 600 milyon liraya çıktı.

Aktif platform sayısı 35 bine, kiralama filolarındaki makine sayısı ise yaklaşık 30 bine yükseldi. PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, artan talep ve yerli üretimdeki yükselişle sektörün gelecek 5 yılda 50 bin platformluk büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Filolar yüzde 40-45 büyüdü

Türkiye'deki platform kiralama pazarının son yıllarda Avrupa'nın üzerinde büyüme performansı sergilediğini belirten Günaydın, "Platform kiralama sektörü artık yalnızca makine temin eden bir hizmet alanı değil, başlı başına önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. İşletmeler satın almak yerine kiralamayı tercih ettikçe sektörün hacmi de her yıl güçleniyor" ifadelerini kullandı. Günaydın, Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren yaklaşık 35 bin personel yükseltici platform bulunduğunu, bunların yaklaşık 30 bininin kiralama filolarında yer aldığını belirtti.

Türkiye'deki toplam platform parkının yaklaşık yüzde 80'inin büyük ölçekli kiralama şirketlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayan Günaydın, "Son yıllarda büyük firmaların önemli bölümü filolarını yüzde 40-45 büyüttü. İlk beş şirketin toplam filosu yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Bu tablo, kiralama sektörünün ulaştığı ölçeği açıkça ortaya koyuyor. Platform kiralama sektörü son sekiz yılda yüzde 114 büyüdü. Bugün yaklaşık 30 bin platform kiralık kullanılıyor" dedi.

Yerli üretimin payı artıyor

2025'te yaklaşık 24 bin platformun kiralandığını aktaran Günaydın, kiralama sektörünün cirosunun 2018’den itibaren yüzde 684 artışla 600 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Günaydın, platformların yüksekliklerine ve çalışma alanlarına göre 30 bin lira ile yaklaşık 300 bin lira arasında aylık kira getirisi sağlayabildiğine dikkati çekerek, "Bu gelişme platform yatırımlarını da cazip hale getirdi. Bir platformla başlayan yatırımcılar kısa sürede filolarını büyütüyor. Sektör her geçen yıl daha fazla girişimcinin ilgisini çekiyor" açıklamasını yaptı.

Yerli üretimde de önemli ilerleme yaşandığını belirten Günaydın, son iki yılda yerli üretim platformlara talebin belirgin şekilde arttığını kaydetti. Günaydın, 2025'te yerli üreticilerin yaklaşık 1775 adet satışla pazarın yüzde 32'sine ulaştığını belirterek, şöyle devam etti: "İthal makine payı yüzde 80'den yüzde 68'e geriledi. Yerli üretimin güçlenmesi hem dışa bağımlılığı azalttı hem de Türkiye'nin makine sanayisine katma değer sağladı. Yerli üreticilerimizin kapasitesi ve rekabet gücü her geçen yıl artıyor. Sektörün önümüzdeki 5 yılda 50 bin platformluk büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Bu büyüme hem kiralama pazarını hem de yerli makine üretimini daha ileri taşıyacak."