Türkiye’de ‘lovemark’ oldu
Küçük ev aletleri sektörünün küresel markası Groupe SEB’in Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, Tefal markasının Türkiye pazarındaki güçlü konumunu ve gelecek hedeflerini anlattı. Pekkınran, Tefal’in Türk tüketicisinin mutfak ve ev hayatında bir ‘lovemark’ olarak yerleştiğini ve markanın bilinirliğinin yüzde 96’ya ulaştığını söyledi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Küresel küçük ev aletleri sektörünün önemli oyuncularından Groupe SEB, Türkiye pazarındaki yatırımlarını ve müşteri ağını genişletiyor. Grubun amiral gemisi Tefal, özellikle tencere ve tava konusunda 30 yılı aşkın bir süredir Türk tüketicisiyle buluşurken, grubun Rowenta, WMF ve Krups markaları da Türkiye pazarında yer alıyor. Türkiye’nin kendi bölgesinde büyük bir pazar haline geldiğini belirten Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, Tefal markasının tüketicilerle kurduğu güçlü bağı ve agresif büyüme stratejilerini anlattı.
Türkiye küçük ev aletleri pazarının hacminin, Avrupa’daki çoğu ülkeden adet ve ciro bakımından daha büyük olduğunu dile getiren Pekkınran, bu dinamik yapının kendilerini sürekli inovasyona teşvik ettiğini belirtti. Tefal markasının Türk tüketicisiyle arasında 30 seneyi aşkın süredir devam eden bir güven ilişkisi olduğunu söyleyen Pekkınran, markanın bir ‘lovemark’ (sevilen marka) olarak konumlandığını ve bilinirliğinin yüzde 96 gibi bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
2.5 milyon adetten fazla satış yapıyor
Türkiye’nin kendi bölgesinde satış anlamında en büyük ikinci pazar konumunda olduğunu söyleyen Pekkınran, sadece tava ve tencere gibi amiral gemisi ürünlerde dahi yıllık 2.5 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pekkınran, “Pazar hacminin yaratacağı iştah ile markalar Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecek, pazar adette her kategoride olmasa bile ciroda büyümeye devam edecek” dedi.
Küçük ev aletleri sektörü dendiğinde dünyada referans noktası konumunda olduklarını söyleyen Pekkınran, şöyle devam etti: “Türkiye’de Tefal, halihazırda lider olduğu tencere ve tava kategorilerinin yanı sıra ütü kategorisinde de yüksek pazar payına sahip. Yıllar içinde yaptığımız yatırımlar ve tüketicilerle kurduğumuz yakın ilişkiler bu bilinirliği sağladı.”
E-ticarette hedef yüzde 40 artış
Groupe SEB Türkiye çatısı altında Tefal, Rowenta, WMF ve Krups gibi markaların yer aldığını hatırlatan Pekkınran, bu çoklu stratejinin pazar rekabetinde kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. Sadece kendi markalarını satan 109 münhasır mağazanın yanı sıra bin 500’ün üzerinde satış noktasında tüketiciyle buluştuklarını aktaran Pekkınran, e-ticarete de önemli yatırım yaptıklarını belirterek, 2025 yılı için online kanaldaki büyüme hedeflerinin önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış sağlamak olduğunu açıkladı. Pekkınran, online ve offline depoları birleştiren yeni lojistik projelerinin, operasyonel hız ve verimlilik için kritik olduğunu da vurguladı.
Yerel taleplere özel yerel çözümler
Groupe SEB’in Türkiye’de gerçekleştirdiği “Temizlik Tüketici Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasına göre, Türkiye’nin süpürge pazarında araştırma yapılan yedi ülke arasında en yüksek penetrasyon oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Türk kullanıcıların haftada ortalama 5 defadan fazla yer süpürdüğü, temizliğe haftada 3 saatten fazla zaman ayırdığı ve yüzde 70’inin en az 2 elektrikli süpürgeye sahip olduğu belirlendi.
Bu yüksek beklentiler, markayı performansa ve dayanıklılığa odaklanan yenilikçi süpürge çözümlerine yöneltiyor. İnovasyon tarafında Türk kahvesi makinesi gibi yerel alışkanlıklara uygun ürünler geliştirdiklerini ve temizlik sektörüne iddialı girişler yaptıklarını söyleyen Pekkınran, Türkiye’de yapılan araştırma sonucuna göre tüketici beklentilerine yönelik olarak X-Clean 10 ve buharlı düzleştirici ütü teknolojisinde yeni dönem başlatan Tefal AeroSteam gibi yenilikçi ürünleri pazara sunduklarını ekledi.
Türkiye’ye gelecek yeni ürünler var
Pekkınran, Türkiye’ye inançlarının tam olduğunu ve yurt dışında başarıya ulaşmış ancak henüz pazara sunulmamış çeşitli mutfak ve temizlik ürünlerinin lansmanını planladıklarını duyurdu. Sektördeki en önemli trendlerin performans, dayanıklılık ve fonksiyonelliğe odaklanan ürünler olduğunu belirten Pekkınran, Tefal’in de bu yüksek beklentilere uygun çözümler sunduğunu ifade etti.
Gelecek 5 yıl için pazar beklentilerini de açıklayan Pekkınran, Türkiye küçük ev aletleri pazarının Avrupa’da bulunan çoğu ülkeden adet ve ciro bakımından daha büyük olduğunu vurguladı. Pekkınran, “Önümüzdeki 5 yıl içinde bu hacimde azalma olmasını beklemiyoruz. Pazar hacminin yaratacağı iştah ile markalar Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecek, pazar adette her kategoride olmasa bile ciroda büyümeye devam edecek” dedi.
Türkiye, grubun yetenek havuzu oluyor
Pekkınran, Türkiye pazarına inançlarının tam olduğunu vurgularken, ülkenin sadece bir satış pazarı değil, aynı zamanda global grup için bir yetenek havuzu olarak görüldüğünü de belirtti. Başarılı Türk çalışanların dünyanın dört bir yanındaki farklı pozisyonlarda başarıyla görev aldığını ifade eden Pekkınran, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Türkiye’ye özel 15 yıllık tamir seçeneği
Türk tüketicisinin inovasyon kadar dayanıklılığa ve satış sonrası hizmete de önem verdiğini dile getiren Pekkınran, bu beklentilere cevap olarak müşteri hizmetleri deneyimini sürekli geliştirdiklerini belirtti. Pekkınran, “Groupe SEB, Türkiye pazarında uygun fiyatlarla 15 yıllık tamir edilebilirlik seçeneği gibi garantiler sunarak global pazarlarla farklılaşan bir strateji izliyor” dedi.