Türkiye’de ‘lovemark’ oldu

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel küçük ev aletle­ri sektörünün önemli oyuncularından Grou­pe SEB, Türkiye pazarındaki yatırımlarını ve müşteri ağı­nı genişletiyor. Grubun amiral gemisi Tefal, özellikle tencere ve tava konusunda 30 yılı aşkın bir süredir Türk tüketicisiyle buluşurken, grubun Rowenta, WMF ve Krups markaları da Türkiye pazarında yer alıyor. Türkiye’nin kendi bölgesinde büyük bir pazar haline geldiği­ni belirten Groupe SEB Türki­ye Genel Müdürü Ege Pekkın­ran, Tefal markasının tüketi­cilerle kurduğu güçlü bağı ve agresif büyüme stratejilerini anlattı.

Türkiye küçük ev alet­leri pazarının hacminin, Av­rupa’daki çoğu ülkeden adet ve ciro bakımından daha bü­yük olduğunu dile getiren Pek­kınran, bu dinamik yapının kendilerini sürekli inovasyo­na teşvik ettiğini belirtti. Te­fal markasının Türk tüketici­siyle arasında 30 seneyi aşkın süredir devam eden bir gü­ven ilişkisi olduğunu söyleyen Pekkınran, markanın bir ‘love­mark’ (sevilen marka) olarak konumlandığını ve bilinirliği­nin yüzde 96 gibi bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

2.5 milyon adetten fazla satış yapıyor

Türkiye’nin kendi bölgesin­de satış anlamında en büyük ikinci pazar konumunda oldu­ğunu söyleyen Pekkınran, sa­dece tava ve tencere gibi ami­ral gemisi ürünlerde dahi yıl­lık 2.5 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pekkınran, “Pazar hacminin yaratacağı iştah ile markalar Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecek, pazar adette her kategoride olmasa bile ciroda büyümeye devam edecek” dedi.

Küçük ev aletleri sektörü dendiğinde dünyada referans noktası konumunda olduklarını söyleyen Pekkın­ran, şöyle devam etti: “Türki­ye’de Tefal, halihazırda lider olduğu tencere ve tava katego­rilerinin yanı sıra ütü katego­risinde de yüksek pazar payı­na sahip. Yıllar içinde yaptığı­mız yatırımlar ve tüketicilerle kurduğumuz yakın ilişkiler bu bilinirliği sağladı.”

E-ticarette hedef yüzde 40 artış

Groupe SEB Türkiye çatısı altında Tefal, Rowenta, WMF ve Krups gibi markaların yer aldığını hatırlatan Pekkınran, bu çoklu stratejinin pazar re­kabetinde kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. Sadece kendi markalarını satan 109 münhasır mağazanın yanı sıra bin 500’ün üzerinde satış nok­tasında tüketiciyle buluştuk­larını aktaran Pekkınran, e-ti­carete de önemli yatırım yap­tıklarını belirterek, 2025 yılı için online kanaldaki büyüme hedeflerinin önceki yıla kıyas­la yüzde 40 artış sağlamak ol­duğunu açıkladı. Pekkınran, online ve offline depoları bir­leştiren yeni lojistik projele­rinin, operasyonel hız ve ve­rimlilik için kritik olduğunu da vurguladı.

Yerel taleplere özel yerel çözümler

Groupe SEB’in Türkiye’de gerçekleştirdiği “Temizlik Tüketici Kullanım Alışkan­lıkları” araştırmasına göre, Türkiye’nin süpürge pazarın­da araştırma yapılan yedi ülke arasında en yüksek penetras­yon oranına sahip olduğu or­taya çıktı. Türk kullanıcıların haftada ortalama 5 defadan fazla yer süpürdüğü, temizli­ğe haftada 3 saatten fazla za­man ayırdığı ve yüzde 70’inin en az 2 elektrikli süpürgeye sahip olduğu belirlendi.

Bu yüksek beklentiler, marka­yı performansa ve dayanıklı­lığa odaklanan yenilikçi sü­pürge çözümlerine yönelti­yor. İnovasyon tarafında Türk kahvesi makinesi gibi yerel alışkanlıklara uygun ürün­ler geliştirdiklerini ve temiz­lik sektörüne iddialı girişler yaptıklarını söyleyen Pekkın­ran, Türkiye’de yapılan araş­tırma sonucuna göre tüketici beklentilerine yönelik olarak X-Clean 10 ve buharlı düzleş­tirici ütü teknolojisinde yeni dönem başlatan Tefal AeroS­team gibi yenilikçi ürünleri pazara sunduklarını ekledi.

Türkiye’ye gelecek yeni ürünler var

Pekkınran, Türkiye’ye inançlarının tam olduğunu ve yurt dışında başarıya ulaşmış ancak henüz pazara sunulmamış çeşitli mutfak ve temizlik ürünlerinin lansmanını planladıklarını duyurdu. Sektördeki en önemli trendlerin performans, dayanıklılık ve fonksiyonelliğe odaklanan ürünler olduğunu belirten Pekkınran, Tefal’in de bu yüksek beklentilere uygun çözümler sunduğunu ifade etti.

Gelecek 5 yıl için pazar beklentilerini de açıklayan Pekkınran, Türkiye küçük ev aletleri pazarının Avrupa’da bulunan çoğu ülkeden adet ve ciro bakımından daha büyük olduğunu vurguladı. Pekkınran, “Önümüzdeki 5 yıl içinde bu hacimde azalma olmasını beklemiyoruz. Pazar hacminin yaratacağı iştah ile markalar Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecek, pazar adette her kategoride olmasa bile ciroda büyümeye devam edecek” dedi.

Türkiye, grubun yetenek havuzu oluyor

Pekkınran, Türkiye pazarına inançlarının tam olduğunu vurgularken, ülkenin sadece bir satış pazarı değil, aynı zamanda global grup için bir yetenek havuzu olarak görüldüğünü de belirtti. Başarılı Türk çalışanların dünyanın dört bir yanındaki farklı pozisyonlarda başarıyla görev aldığını ifade eden Pekkınran, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye’ye özel 15 yıllık tamir seçeneği

Türk tüketicisinin inovasyon kadar dayanıklılığa ve satış sonrası hizmete de önem verdiğini dile getiren Pekkınran, bu beklentilere cevap olarak müşteri hizmetleri deneyimini sürekli geliştirdiklerini belirtti. Pekkınran, “Groupe SEB, Türkiye pazarında uygun fiyatlarla 15 yıllık tamir edilebilirlik seçeneği gibi garantiler sunarak global pazarlarla farklılaşan bir strateji izliyor” dedi.