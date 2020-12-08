Türkiye'de mobil aksesuar pazarı 5 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye’de mobil aksesuar pazarı yeni akıllı telefon modeli sayısıyla birlikte her geçen gün büyüyor. Salgının de etkisiyle Türkiye’de mobil aksesuar pazarının 5 milyar TL’lik büyüklüğe ve 20 milyon adetlik satışa ulaştığını bildiren mobil aksesuar üreticisi Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Türkiye’yi de etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları, evde geçirilen zamanı artırdı. Evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması, kullanıcıları oyuncu kablolarına, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantı, hızlı şarj adaptörleri ve powerbank'lere yöneltti.” dedi.

Daralmaya rağmen aksesuar satışlarında trendin yukarı yönlü olduğunu belirten Uçurum, salgına ve ekonomilerdeki durgunluğa rağmen aksesuar pazarının 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 40 büyüyeceğine dikkat çekti.

Firmalarının hedeflerine ilişkin açıklama yapan Mehmet Uçurum, Mcdodo olarak cep telefonu ve bilgisayar aksesuar pazarında ilk aşamada yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Uçurum, “En büyük hedefimiz, Türkiye'deki mobil aksesuar tüketicisine, bu kadar seçenek arasında gerçekten kaliteli ürünleri, ulaşılabilir fiyatlarla sunmak.” diye konuştu.