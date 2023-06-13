Türkiye'de orta vadede en az 20 bin market açılması bekleniyor

Söz konusu süreçte büyümenin önemli kısmının indirim marketlerden (discount) gelmesi ve bu segmentin toplam market sayısında yüzde 77 paya sahip olması öngörülüyor.

Organize gıda perakende sektörüne yönelik düzenlenen "Ortakakıl Konferansları 2023" kapsamında açıklanan Ortakalan Perakende Raporu'na göre geçen yıl 5 bin 1 yeni market açılışıyla organize gıda perakendeciliğinde 2022 yılının başında 43 bin 659 olan toplam market sayısı yılsonunda 48 bin 660'a yükseldi. Buna göre artış oranı yaklaşık %12 olarak gerçekleşti.

Gıda perakendeciliğinde geçen yıl yaşanan fiziksel büyümenin lokomotifi 3 bin 609 yeni şube açan indirim marketleri oldu. 2022 başında 34 bin 513 olan toplam indirim marketi sayısı sene sonu itibarıyla %10.5 artışla 38 bin 122 olarak ölçüldü.

Son bir yıl içinde ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da 1,451 yeni açılışla yıllık %31 artış kaydetti. Ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Tarım Kredi Market'in geçen yıl yaklaşık 940 yeni şube açması önemli rol oynadı.

Ortakalan verilerine göre gıda perakendesinde 2022 yılsonu itibarıyla toplam market sayısı 48 bin 660'a yükselmiş durumda. Bu sayı 2012 sonunda 13,908 adetti. Buna göre, son 10 yılda organize zincir marketlerin şube sayısında 34 bin 752 artış yaşandı.

Son 10 yılda indirim marketlerin sektördeki payı %60'tan %78'e çıkarken; indirim marketlerin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise %23'ten %9'a geriledi. Ulusal zincirlerin son 10 yıl içinde toplam market sayısındaki payı ise %17'den %13'e düştü.

7 yılda 20 binin üzerinde açılış, %40 büyüme öngörülüyor

Rapora göre gıda perakendesinin önümüzdeki dönemde fiziksel ortamda indirim ve süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2029 sonunda ulusal marketlerin %13 olan paylarını %15 seviyesine yükseltmesi öngörülüyor.

Orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde 20,000'in üzerinde yeni açılış ve %40 büyüme öngördüklerini belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, bu süreçte en az 25 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini söyledi. Durdu, buna karşın önümüzdeki 7 yıl boyunca satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 55 market zincirinin ise sektörden ayrılmasını beklediklerini belirtti.

Rapora göre 2012 yılından itibaren 87 yerel, 8 ulusal ve 7 discount olmak üzere toplam 102 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak halihazırda sektörden ayrılmış durumda.