Türkiye'de satılan her iki biletten biri Biletinial'dan

80 ilde kullanıcısı olan biletleme platformu, sektöründeki en fazla üye sayısı, en geniş etkinlik çeşidi ve en yüksek etkinlik sayısına da sahip olduğunu belirtti. Global pandeminin etkisi altında geçen 2021’i farklı alanlardaki etkinlikler için toplamda 6 milyon bilet satışı gerçekleştirerek kapatan Biletinial, 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor bir büyümeye imza attı.

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu; “Teknolojik altyapımız ve güçlü müşteri memnuniyeti deneyimimiz ile hem izleyicilere hem de partnerlerimize yüksek kaliteli hizmet sunduk. Öte yandan ön gördüğümüz gibi 2022 yılını rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Öte yandan geçmiş yıllarda yaşanan pandeminin sektörümüzdeki etkisini hep birlikte aştık.

Bunun sonucunda da kültür, sanat üreticilerini izleyiciler ile tekrar buluştuğunu gördük. Bu her iki durum da bizim için büyük mutluluk ve gurur sebebi” dedi. E-ticaret bilet kategorisinde Türkiye’de ilk sırada Biletinial, çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde etti. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre Biletinial, yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu unvanının da sahibi oldu.

Biletinial. com 2022’de aylık 7,5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye izleyicisinin genel tercihlerini incelediğimizde sinemaya gitmek tüm etkinlik türleri içinde ilk sıralarda aldı. Sinema salonları, 2022 yılında 36 milyon izleyiciyi ağırlarken, bu alandaki her iki biletten biri ise Biletinial tarafından kesildi.

Şirket sinemanın ardından tiyatro ve müzik kategorilerinde de önemli bir büyümeye imza atarak 2 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirdi. Prestijli kurumlarının online ve gişe satışlarının alt yapısını sunuyor.

Biletinial güçlü altyapısı sayesinde online biletleme alanın yanında, gişe satışlarında da Türkiye’nin önde gelen sanat kurumlarının resmi partnerliğini üstleniyor.

Biletinial’ın kurumsal ortakları içinde Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Atatürk Kültür Merkezi, CSO Ada, Devlet Güzel Sanatlar gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm etkinlikleri, Türkiye’deki sinema salonlarının yüzde 60’ı, voleybol müsabakaları ve Fişekhane, İstinye Art, Moda Kayıkhane gibi pek çok gözde eğlence mekânı bulunuyor.

Biletinial’ın Türkiye'nin en yüksek sayıda biletleme yapan platformu olarak kültür, sanat alanının veri madenine sahip şirketi olarak, 2023 yılı itibari ile bu alandaki çalışmalarını düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacağını belirten Uslu, “Türkiye’nin kültür haritasının çıkarılmasını Biletinial’ın misyonunun bir parçası olarak görüyoruz" dedi.