Türkiye'de yatırım iştahı yüksek sanayiciler OSB’de yer istiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nin açılışında katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kacır, Anadolu'nun dört bir yanına yeni üretim üsleri kurduklarını söyledi. Son 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracatın, sanayinin üreten şehirlerin öncülüğünde yapıldığını dile getiren Kacır, bakanlık olarak, planlı sanayileşme hamlesi doğrultusunda 2002'de 8 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) sahip şehre 6 OSB daha kazandırdıklarını bildirdi.

Kocaeli'nin, Bursa'dan sonra en fazla OSB'ye ev sahipliği yapan kent olduğuna dikkati çeken Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"OSB'lerimizde 140 bine yakın ilave istihdam oluşturduk. Düzenlediğimiz 4 bin 224 teşvik belgesiyle, şehrimizde 833 milyar liralık sabit yatırımın ve 141 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Sağladığımız AR-GE teşvikleriyle Kocaeli, yalnızca üretimin değil aynı zamanda teknolojinin de lider kenti olma yolunda ilerliyor. Şehrimize 136 AR-GE ve 17 tasarım merkezinin yanı sıra 5 teknopark kazandırdık. Kocaeli AR-GE ve teknopark sayısı bakımından ülkemizde üçüncü. Ülkemizin teknoloji geliştirme üssü olarak konumlandırdığımız Bilişim Vadisi'ni şehrimizde hayata geçirdik."

225 milyar TL’lik değerleme tamam

Bakan Kacır, küresel askeri İHA pazarının yüzde 70'inin Türk firmalarının elinde olduğunu, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için sadece Togg'un yetmeyeceğini, gelecek dönemde yürütecekleri etkin sanayi politikalarıyla pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceklerini dile getirdi. Gelecek dönem için üç büyük önceliklerinin bulunduğunu anlatan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm. Bu doğrultuda destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun güncelleyerek devreye alıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kapsamında, bugüne kadar proje büyüklüğü 225 milyar lirayı aşan 25 projenin değerlendirme işlemlerini tamamladık" dedi.

Stratejik yatırımlar için yüzde 15 yer

Kacır, ülkede lojistik bağlantıları güçlü yeni sanayi alanları oluşturmaya imkan tanıyacak "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nın bölgesel sonuçlarını yakında kamuoyuyla paylaşmaya başlayacaklarını da söyledi. Yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladıklarını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"OSB'lerde yapılacak yer tahsisleriyle, sektör ve şehir odaklı teşvik politikalarımızı uyumlu hale getiren düzenlemeler gerçekleştirdik. Yatırım, üretim, ihracat rotasında Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna 81 şehrimizin dahil olmasını istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında OSB'leri yükseltiyoruz. Sanayicilerimizin de yatırımlarını Türkiye'nin dört bir yanına taşımalarını temin etmeye gayret ediyoruz. Sadece iki ay içinde Türkiye'deki OSB'lerde bulunan tüm yatırım yerlerinin yüzde 20'den fazlası için sanayiciler yatırım talebinde bulunabilmiş. Bu, Türkiye'de halen yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu, sanayicilerimizin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne kadar inandığını göstermiştir."

“Kocaeli daha fazla katma değer üretmeli”

Bakan Fatih Kacır, Kocaeli'nin, Türkiye'nin üreten, inovasyon ve yenilik yaratan şehri olduğunu belirterek, gelecek dönemde tüm yerel paydaşlarla hem Kocaeli'ye hem de Türkiye'ye değer katmaya devam edeceklerini söyledi. Kocaeli'nde TÜBİTAK'ın dev kampüsü olduğuna dikkati çeken Kacır, "TOGG'un beyin takımı Bilişim Vadisi'nde çalışıyor.

Türkiye'nin otomotiv sanayisinin dönüşümü Bilişim Vadisi'nde tasarlanıyor. Bu yolculuğa Kocaeli'deki üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerimizin de önümüzdeki dönemde daha fazla dahil olmasını arzu ediyorum" diye konuştu. Kacır, planlı sanayileşmeyi önemsediklerini ifade ederek "Kocaeli'nin daha fazla üretmekten çok daha fazla katma değer üretmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Yeşil altyapı yatırımları için 6,3 milyar TL

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'nde de konuşan Bakan Kacır, küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye’nin, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke olduğunu söyledi. Kacır, "Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz.

Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla 2030 yılına dek 5 milyar euro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

“Türkiye için mevsim bahar mevsimidir”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli'nin stratejik önemiyle, yaptığı ihracatla Türkiye'ye katma değer sağlayan en önemli illerden biri olduğunu söyledi. Aktaş, kentin Türkiye ihracatında sadece kendi ürettikleriyle değil, etrafında yapılan üretimlerin dünya pazarına sunulmasında da önemli kavşaklardan birisi olduğunu anlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaeli'nin tek başına Türkiye imalat sanayisinin yüzde 13'ünü üreten bir şehir olduğuna işaret etti. Büyükakın, başarı için bir ve beraberliğin zorunlu olduğunun altını çizerek, "Birbirimizle, küçük işlerle uğraşmayı bıraktığımızda almış yürümüşüz. Onun için yeni yüzyıl Türkiye için yeni bir mutabakat yüzyılıdır. Yeni ufukların, inanan, kendine güvenen, cesur, 'Biz yaparız.' diyen insanların yüzyılıdır ve biz bunu geçmişte başardık. Allah'ın izniyle yine başaracağız. Unutmayın Türkiye için mevsim, bahar mevsimidir. Türkiye'nin başaracağına inanın." dedi.