Türkiye'de yılın ilk yarısında bine yakın koperatif faaliyete başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 yılının ilk 6 ayında 988 kooperatifin faaliyete başladı. Geçtiğimiz ay 135 kooperatif kurulurken, 83 kooperatif faaliyetlerini sonlandırdı.

Gayrimenkul alanındaki kooperatifler başı çekti

Haziranda kurulan kooperatiflerin faaliyet alanlarına bakıldığında, gayrimenkul alanındakiler başı çekti. Söz konusu ayda bu sektörde 94 kooperatif kuruldu. Gayrimenkulü, 9 kooperatifle inşaat, 8'erle ulaştırma ve depolama ile toptan ve perakende ticaret, 7'şerle imalat ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, 1'erle idari ve destekleme hizmet ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri izledi.

Haziranda kapanan 83 kooperatifin 41'i gayrimenkul, 16'sı toptan ve perakende ticaret, 9'u tarım, ormancılık ve balıkçılık, 5'i inşaat, 4'ü ulaştırma ve depolama, 2'si konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, 2'si finans ve sigorta faaliyetleri, 1'i eğitim, 1'i imalat, 1'i diğer hizmet faaliyetleri, biri ise uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri alanlarında yer aldı.

415 kooperatif faaliyetini durdurdu

Yılın ilk 6 aylık dönemine bakıldığında ise ülke genelinde 988 kooperatif kuruldu. Aynı dönemde 415 kooperatif ise faaliyetini durdurdu.

Ocak-haziran döneminde kurulanlarda ilk sırayı 649 kooperatifle konut yapı sektörü aldı. Ayrıca 171 işletme, 49 tarımsal kalkınma, 36 motorlu taşıyıcılar, 34 turizm geliştirme, 9 sulama, 8 üretim ve pazarlama, 8 hizmet, 4 su ürünleri, üçer tüketim, site işletme, birlikler, ikişer küçük sanat, eğitim, araştırma ve geliştirme, birer de küçük sanayi sitesi yapı, toplu iş yeri yapı, esnaf ve sanatkarları kefalet, deniz motorlu taşıyıcılar, yayıncılık, sigorta ile kalkınma kooperatifi faaliyete geçti.