Türkiye’deki yatırım iştahını korumalı ve büyütmeliyiz

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri organize sanayi bölgelerinin yeni yatırımlar ve genişleme için arazi talebi oldu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin üretim odaklı kalkınması için yurdun dört bir yanında yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Neredeyse tüm organize sanayi bölgelerinin genişleme talebi olduğuna dikkat çeken Kütükcü, Türkiye’nin yatırım ve üretim iştahının son derece yüksek olduğunun altını çizerek, “Biz bu yatırım ve üretim iştahını korumalıyız, büyütmeliyiz

Genişlemek, büyümek, daha çok üretmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB’lerimizin ve yatırımcılarımızın taleplerini karşılamak için ortaya koyduğu, sanayi alanlarının toplam yüzölçümümüz içindeki binde 4’lük payını, önümüzdeki 5 yıl içinde binde 8’e çıkarma hedefini çok doğru buluyor, destekliyoruz. Bu konuda mutlaka bir devlet politikası geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kayseri’de gerçekleştirilen (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile İç Anadolu bölgesindeki 67 OSB’nin başkan ve bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda bölge OSB’lerinin sorunları ve talepleri konuşuldu. Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, İç Anadolu Bölgesi’ndeki 13 şehirde 45’i işletme aşamasında olmak üzere toplam 67 organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Yeni yatırım havzalarına ihtiyacımız var

Bölgedeki OSB’lerin sanayinin Anadolu’ya yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Kütükcü, “İç Anadolu Bölgemizdeki OSB’lerimizde 21 bin 210 fabrikamız üretim yapıyor. 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde 67 bin fabrika olduğunu düşünürsek, bölge OSB’lerimizdeki fabrika sayımızın toplam içindeki oranı yüzde 32’ye yükseldi.

Ayrıca bölgedeki OSB’lerimizin toplam istihdamı 515 bine ulaştı” dedi. İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin sanayide yükselen yıldızı olduğuna vurgu yapan Kütükcü, Türkiye’nin yeni Marmara Bölgelerine, yeni yatırım havzalarına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi, Ankara-Konya-Karaman-Aksaray-Niğde-Nevşehir ve Kayseri aksını kapsayacak şekilde İç Anadolu’da yükselmelidir.

Bu yeni Sanayi Havzası hinterlandındaki şehirlerimizin alt yapılarını, özellikle de yatırım alanlarını, demiryolu ulaşım akslarını, eğitim alt yapılarını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını hazırlamak durumundayız. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, OSB’lerimizle birlikte bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.”

Oruç Baba İnan: Sanayi alanlarını iki katına çıkaracağız

Türk sanayisinin mevcut imkanlarla artık doğal sınırlarına ulaştığının altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “İstihdam, sanayi alanı, ulaşım, depolama, lojistik gibi birçok parametreye baktığımızda aslında hep beraber sıkışmışlık hissediyoruz. Bunlar aslında bir doğum sancısı. Negatif gibi gözüken birçok gündem aslında pozitif. Bu doğum sancılarını inşallah büyük hamlelerle ciddi bir kabuk çatlaması haline dönüştürebilirsek, sanayimiz ve ülkemiz büyük adımlarla yoluna devam eder. Bunun için çalışmaya başladık.” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’de sanayi alanlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını da vurgulayan İnan, “Can siper hane çalıştığımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.