Türkiye'den 6 kıtaya kırılmaz tabak satıyor
Tasarım ve üretimde 5 boyutlu AR-GE sistemini geliştiren ve melemain hammaddesine nanoteknolojik yenilikler katan Özgül Mutfak, dünyanın 5 ana kıtasına melaminden özel mutfak ürünleri satıyor. Şirket, AR-GE için yıllık ortalama 6 milyon TL ayırıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Tria markasıyla üretim yapan ve araştırma-geliştirmede 5 boyutlu sisteme geçen Özgül Mutfak, nanoteknolojik yenilikler yaptığı melamin hammaddesinin yapısını değiştirerek geliştirdiği özel ürünleri, dünya pazarına satıyor.
Mutfak araç-gereçleri alanında dünyada ‘olmayan’ı yaptıklarını söyleyen Özgül Mutfak’ın şirket ortağı Mehmet Suyabak, yıllık AR-GE’ye yaklaşık 6 milyon lira ayırdıklarını ve 5 boyutlu AR-GE modeli geliştirdiklerini dile getirdi. Suyabak, modeli ise şöyle açıkladı: “Birinci boyut tasarım yani model geliştirme, ikinci boyut hammaddenin yeniden tasarımı ile nanteknolojik değişim. Üçüncü boyut kalıbın üretim tekonolojisindeki verimliliğini artırma, dördüncü boyut makine AR-GE’si. Beşinci boyut ise üretimin her sistemi için yazılım geliştirme.”
Kırılmayan tabaklar 50 ülkeye satılıyor
Firma olarak sadece model geliştirmediklerini, hammadde üzerinde yaptıkları değişikliklerle yeni ürünler üretebildiklerini kaydeden Suyabak, “Yani hammaddenin çetesiyle oynayarak içindeki doneleri değiştiriyoruz.
Hatta nanoteknolojiyi kullanarak hammaddede farklı yenilikler yapıp yeni hammadde geliştiriyoruz. Bu anlamda şu anda dünyada sadece bizim ürettiğimiz 130 numunelik bir serimiz var” diye konuştu. Yeni hammadde ile ısıya ve kırılmaya dayanıklı melamin mutfak eşyaları üretiklerini aktaran Suyabak, özellikle endüstriyel amaçlı bu ürünleri 50 ülkeye ihraç ettiklerini açıkladı.
Suyabak, “Melamin tabaklar üçüncü sınıf lokantalarda kullanılan bir malzemeydi. Biz porelin diye özünü çıkardık ve geliştirdiğimiz hammadde ile melaminin dünyadaki en üst sementine ulaştık. Bu bizim tescilli markamız aynı zamanda. Şu anda porelinden ürettiğimiz ürünleri çoğu kişi taş veya porselen sanıyor. Bunlar kırılmayan, gıda ile temasında sıkıntı olmayan ürünler” dedi.
Fabrikada entegre üretim yapılıyor
Kahramanmaraş merkezli olarak kulp ve alüminyum mutfak eşyaları imal ederken 2004 yılında melamin mutfak eşyaları üretimine başlayan Özgül Mutfak, 2007’de lamine ahşap üretimine başladı. 2014’te fiberglass ürünlerinin imalatına başlayan firma, 2020 yılında ise hibrit ahşap ürünlerinin imalatına başladı.
2021-2022 yıllarında ise bunların hammaddelerinin imalatına başlayan Özgül Mutfak, 13 bin metrekarelik alanda entegre üretim yapıyor. Mehmet Suyabak, “Melamin hammaddesinden, hibrid ahşapın hammaddesine, kraft tepsi hammaddesine kadar komple bütün ürünleri hammaddesiyle beraber kalıbını, makinesini kendi bünyesinde entegre olarak yapan, bu kadar çeşiti bir arada üretebilen dünyadaki tek firmayız” dedi.
Bazı ürün kalemlerinde Çin ile bile rekabet ettiklerini dile getiren Suyabak, “Özellikle ahşap tepsi üretiminde dünyada söz sahibiyiz. Dünyanın 6 kıtasına ihracat yapıyoruz. Şu anda Avustralya’da da görüştüğümüz bir firma var. Onu da portföye eklersek dünyadaki bütün ana karalara ihracat yapar pozisyona geleceğiz” değerlendirmesini yaptı.
“Başarı hikayesi yazmak istiyoruz”
Amaçlarının ticari kazançla birlikte marka hikatesi yazmak olduğunu ifade eden Mehmet Suyabak, “Nasıl kola denilince Coca Cola akla geliyorsa biz de poralin ya da hibrid ahşap delince dünyada ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Öncelikli amacımız para kazanmak değil başarı hikayesi yazmak. Bunun için iki kardeş ve 130 çalışan sırt sırta verdik” dedi. Değişik hammadde aeayışlarının da devam ettiğini bildiren Suyabak, 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya 12’ye yakın yeni ürün sunacaklarını açıkladı.
Hedef fabrikada ‘sıfır atık’
Üretimde kullandıkları enerjinin yüzde 70’ini çatıda kurdukları güneş enerjisinden elde ettiklerini açıklayan Mehmet Suyabak, “Şu anda tamamen sıfır atık projesi üzerinde çalışıyoruz. Fabrikamızı tamamen yeşil fabrikaya döndürmek istiyoruz. Bu kapsamda doğaya hiçbir atık vermeden sıfır atıkla tüm üretimimizdeki atığımızı topluma faydalı bir mamul haline getirmeye çalışıyoruz. Fabrikaya giren her hammadde mamül olarak çıksın istiyoruz” dedi.