Türkiye’den dünyaya 440 milyon dolarlık yat

Hayati ARIGAN

19 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda, 200’ün üzerinde tekne ve 500’den fazla marka deniz tutkunlarıyla buluştu. Türkiye’nin denizcilik gücünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen fuar, yat üretimi ve ihracatındaki başarılarıyla dikkat çekti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin yat üretimi ve ihracatında son yıllarda istikrarlı bir yükseliş yakaladığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “24 metre ve üzeri yat inşasında Türkiye, 2023’te 5 bin 830 metreyle dünya ikinciliğine, 2024 yılında ise 6 bin 410 metreyle bu konumunu korumuş ve 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Ülkemiz artık fiyat ve kalite bakımından dünyada yükselen bir yıldız haline geldi.” Bodrum’un bu yükselişte özel bir yeri olduğunu vurgulayan Kıran, gulet ve tırhandil gibi yerel üretimlerin coğrafi işaret tescili alarak Bodrum’un denizcilik kültürünü dünyaya tanıttığını ifade etti.

“Cannes ve Monaco’ya rakip olacağız”

Bodrum Boat Show’un, Akdeniz çanağındaki Cannes, Monaco ve Cenova gibi prestijli fuarlara rakip olma potansiyeli taşıdığını belirten Kıran, “Bodrum, hem üretim kapasitesi hem de tasarım kalitesiyle Akdeniz’in yeni denizcilik merkezi olmaya aday. Bu fuar, Türk yat sanayinin uluslararası bilinirliğini artıracak” dedi. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuarın yalnızca bir ticari etkinlik değil, aynı zamanda Bodrum’un marka değerini dünyaya taşıyan bir vitrin olduğunu söyledi. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ise fuarın turizm, ticaret ve istihdam açısından önemli bir ekonomik hareketlilik yarattığını kaydetti.

Vergi yükü sektörün önünde engel

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Türkiye'nin yat üretiminde dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Dillioğlu, "Bodrum Boat Show, bu başarıyı pekiştiren ve yerli markalarımıza küresel vitrin sunan bir platform olacak” dedi. İMEAK DTO Fuarlar Komitesi Başkanı Orhan Gülcek ise sektörün büyüme potansiyeline rağmen finansal yüklerin üreticileri zorladığını ifade etti. Gülcek, “Yüzde 8’lik ÖTV uygulaması ve üretim sürecindeki KDV iade sistemi, üreticilerin finansman yükünü artırıyor. Bu durum, özellikle küçük ölçekli üreticilerin rekabet gücünü zayıflatıyor” diye konuştu.